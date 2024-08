Miles de tortugas bebés fueron contrabandeadas en un aeropuerto de Malasia

Artículo publicado originalmente por VICE Asia.

Los oficiales de aduana de Malasia arrestaron a dos ciudadanos indios que intentaron contrabandear 5,255 tortugas bebés en el aeropuerto de Kuala Lumpur el pasado 20 de junio, según The Star. Venían de Guangzhou, China, y se dirigían a la India.

El alto funcionario de aduanas, Zulkurnain Mohamed Yusof, dijo que las tortugas tenían un valor de alrededor de 12,700 dólares. Las tortugas fueron colocadas en 32 cajas pequeñas escondidas en sus maletas. Como era de esperar, no todas sobrevivieron al viaje.

Importar tortugas sin licencia es un delito imputable bajo la Ley de Aduanas de 1967 y se castiga con una multa o prisión de hasta cinco años. Tener los permisos es esencial debido a las posibles enfermedades que las tortugas puedan tener, como la salmonela.

Si nunca has visto a una bebé tortuga con orejas rojas, son bastante adorables. De acuerdo con la AP New, las tortugas podrían haber sido vendidas por su carne, si no como mascotas. Estos animales son mascotas comunes y en realidad son parte de las peores especies invasoras del mundo.

Si bien es probable que los contrabandistas pasen un tiempo en la cárcel, las tortugas sobrevivientes serán enviadas al Departamento de Vida Silvestre y Parques Nacionales en Perhilitan.