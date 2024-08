Danny Torrance regresa al Hotel Overlook en el tráiler de ‘Doctor Sleep’

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Un nuevo tráiler de la secuela de The Shining dirigida por Mike Flanagan ya está aquí, y parece que el Hotel Overlook sigue siendo el peor hotel del mundo.

Videos by VICE

En el nuevo video de dos minutos y medio publicado por Warner Bros el domingo, el Danny Torrance adulto, interpretado por Ewan McGregor, regresa al Hotel Overlook ahora abandonado para descubrir que, bueno, no está del todo abandonado, las gemelas terroríficas al parecer siguen ahí,

El avance también profundiza en la trama de la película, que se basa en la novela de 2013 del mismo nombre de Stephen King. Básicamente, Doctor Sleep sigue a Danny en una búsqueda para salvar a una niña que está siendo perseguida por una pandilla de vampiros psíquicos llamada True Knot. Si esto no parece lo que esperarías de una secuela de The Shining, bueno, sí, no lo es. Pero entre el elenco sorprendentemente sólido de la película y la forma en que Mike Flanagan reconstruyó obsesivamente todo el set del Hotel Overlook basado en los planos originales de Stanley Kubrick, esta podría estar muy buena.

Doctor Sleep está protagonizada por Rebecca Ferguson junto a McGregor y saldrá el 8 de noviembre. Hasta entonces, mira el tráiler arriba y admira lo mucho que ha durado la palabra “REDRUM” sin desvanecerse.