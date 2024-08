El trailer de ‘Once Upon a Time in Hollywood’ se ve increíble

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

La novena película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, se estrenó en Cannes esta semana. Así que, en honor al estreno de la película, Sony decidió lanzar el primer trailer completo del filme el martes por la mañana. Sobra decir que se ve absolutamente increíble.

La primera mitad del trailer de dos minutos y medio se presenta como una torpe comedia de amigos protagonizada por Leonardo DiCaprio como el actor de westerns Rick Dalton y su doble, Cliff Booth (Brad Pitt). Los dos amigos pasan el rato juntos en varios sets y Leo calcina a algunos nazis con un lanzallamas en una película, pero una vez que Dalton se da cuenta de que su vecina de junto es la estrella emergente Sharon Tate (Margot Robbie), la película da un giro más oscuro.

Booth termina en Spahn Ranch, el extinto set de películas western donde vivía la Familia Manson y donde planearon sus crímenes mientras tejían chalecos con cabello humano. Para una película que el propio Tarantino jura que no es sobre el criminal, hay mucho de Manson en el trailer. Parece que Booth se hará amigo del líder hippie del culto, y el trailer finaliza con una toma siniestra de tres miembros de la Familia Manson —presuntamente Tex Watson, Susan Atkins y Patricia Krenwinkel—, uno armado con un cuchillo, mientras caminan por Cielo Drive camino a casa de Tate.

Once Upon a Time in Hollywood se estrenó el martes por la noche en Cannes, pero no esperen tuits sobre la trama de la película, ya que Tarantino le pidió a la audiencia de Cannes que no arruine el final de la película. Tendremos que esperar hasta que la cinta llegue a los cines el 26 de julio para descubrir si decidió repetir la fórmula de Inglourious Basterds para que Dalton y Booth salven a Tate y maten a Manson.

Hasta entonces, vean el trailer de arriba.