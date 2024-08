William Jackson Harper cuenta por qué su papel en ‘The Good Place’ es único en la televisión

Artículo publicado originalmente por VICE Canada.



William Jackson Harper no puede evitar admitir su neuroticismo. “Incluso mientras hablo contigo por teléfono, mis axilas se empiezan a empapar”, dice mientras me río. “Eso es en lo que estoy pensando con más frecuencia”. Es aquí donde me identificado con Harper, incluso mientras la broma se prolonga. Ambos queremos huir de la entrevista a espacios más seguros, y es en gran parte lo que hace a Chidi Anagonye un nombre muy conocido en The Good Place, un nerviosismo que prácticamente puedes tocar.

Durante tres temporadas, la comedia filosófica ha conseguido lograr lo inconcebible. El showrunner Michael Schur (The Office y Parks and Recreation) ha traducido lo absurdo de la vida después de la muerte en una mezcla de alto nivel de bromas y debates de moralidad. El show comenzó con personas extremadamente adorables intentando volverse lo suficientemente buenas para llegar a lo que es una idea absurda del cielo y se convirtió en discusiones sobre lo que impulsa la integridad.

En el caso de Chidi, el profesor de filosofía extremadamente indeciso era solo uno de muchos en el centro de esto; cuyas visiones rígidas agregaron explicaciones básicas para conceptos complejos. Sin embargo, lo que es realmente gracioso es el William Jackson Harper que realmente no es tan diferente de nuestro Chidi.

Resulta que la estrella de Broadway con una trayectoria de más de una década no tenía intenciones de seguir actuando antes de llegar a The Good Place. Admite que lidia con su ansiedad en formas quizás no tan saludables. Y hablando por teléfono solo semanas después de su primera entrevista para un late-night show, y su primera nominación a los Critics Choice, lo discutimos todo, incluyendo la vida después de la muerte, la filosofía, y todas las cosas que lo pondrían todavía más neurótico para cuando terminara nuestra conversación.

VICE: Estás pasando por muchas primeras veces: primera aparición en un late night, ceremonia de premiación, ser admirado por Taylor Swift. ¿Cómo estás manejando todo?

William Jackson Harper: Es un día a la vez para mí. Es como que si lo pienso demasiado enloqueceré, así que solo estoy intentando relajarme y asimilarlo. Es muy atípico.

Esas son las cosas que volverían a alguien neurótico. Y tú has interpretado a uno por tres años ¿Cómo te comparas con Chidi?

Bueno, para comenzar soy bastante neurótico e indeciso. Pero creo que Chidi sí habla de ello, en cambio yo no lo hago mucho. Yo como que solo entro en un estado extraño catatónico y desaparezco cuando me estoy sintiendo particularmente nervioso. Simplemente tenemos formas diferentes de lidiar con ello. Él también tiene la ventaja de ser súper extrovertido y yo soy un poco más introvertido en ese aspecto.



¿Entonces qué ha hecho por ti The Good Place? Porque a menos de que esté equivocado, habías considerado renunciar de la actuación antes de este papel.

Como dijiste, yo definitivamente estaba considerando retirarme de la actuación antes de que este show llegara. No tenía idea de lo que iba a hacer. Pero sabía que necesitaba algo que al menos se pareciera a… no sé… ¿estabilidad? [risas]. Este show fue, la verdad, un salvavidas. Fue exactamente lo que necesitaba en el momento exacto. También es lindo saber de dónde va a llegar la renta del siguiente mes. Para un artista eso nunca está garantizado y ayuda a no estar aterrado todo el tiempo. Creo que muchos actores en dificultades viven en un estado de constante preocupación y ansiedad sobre cómo van a lograrlo durante los próximos meses o semanas. Es genial tener estabilidad al menos una vez en mi carrera.

¿Entonces se redujo básicamente a las demandas de la profesión?

Básicamente. Es decir, me encanta actuar y crear. Pero tenía 36 años y se estaba volviendo una cosa de sobrevivir semana a semana, cheque a cheque, para pagar cada cosa. El pensamiento de siempre era, ¿lograré llegar al otro mes? Esa es una pregunta que recorrió mi mente todos los días de mi vida como un tema recurrente. Necesitaba que algo cambiara porque era una vida demasiado larga como para vivir en ese espacio constantemente lleno de ansiedad.



Y no creías que fueras a obtener el papel. ¿Qué estabas pensando en ese momento?

En lo mismo que piensan todos los actores cuando creen que no pueden obtener el papel. Que quizás uno no es lo suficientemente apuesto. Conozco muchos tipos en TV que simplemente son mucho más apuestos, mucho más chistosos, y mucho más talentosos [risas]. Nunca me pareció que era el tipo de trabajo al que yo alguna vez podría acceder. Es una de esas cosas que sigo diciéndome con el paso de los años incluso cuando quería hacerlo. Todo actor está acostumbrado a escuchar que no y uno termina esperándolo. Así que cuando uno finalmente no escucha que no, eso se vuelve la anomalía [risas]. Ya sabes, hay un millón de personas audicionando para estos papeles y todos son buenos en su trabajo. Son profesionales, son inteligentes, talentosos, y se trata de probar suerte y ver si uno es el que gana la lotería. En ese punto, se vuelve cuestión de suerte porque todo el mundo tiene las mismas habilidades y eso los hace igual de merecedores.



Pero también mencionaste que nunca pensaste que obtendrías el papel porque tu personaje estaba pensado para tener una relación con Eleanor (Kristen Bell).

Yo llegué a esa conclusión basado en lo que había visto antes en Hollywood. Los chicos que se ven como yo, —de piel oscura, que no son particularmente apuestos—, no suelen ser escogidos exactamente como protagonistas románticos merecedores de un papel de un canal de televisión. Incluso hoy, todavía no he visto a alguien como yo en un papel como este. Y en ese momento no podía entender por qué yo sería más especial que los demás. Obviamente eso afectó mis esperanzas. Obviamente, cuando se trata de los creadores de The Good Place, no creo que exista una sola cosa que esté en el centro de sus mentes. Como que… bueno, necesitamos asegurarnos de que este tipo sea de piel clara, o un prototipo típico de Hollywood. Así no es como piensan. Pero era lo que yo pensaba porque bueno, nunca lo había visto entonces pensaba en la razón por la cual yo iba a tener alguna vez esa oportunidad sobre alguien más que siempre la ha tenido.

Lo que me encanta de nuestra serie, y lo que me encanta de la representación de relaciones interraciales, es que no es el centro de la serie o de nuestra relación. La raza es secundaria al hecho de que estamos lidiando con problemas de la vida, la muerte, la eternidad, y la moralidad. Es realmente importante ver eso y no tener que estar como, hey, mira… estamos haciendo algo interesante al poner la diversidad en el centro de la serie. En cambio he encontrado beneficios en algo que busca normalizarlo. Creo que es importante hacer eso.

Bueno, yo llevo un buen tiempo escribiendo sobre la diversidad en Hollywood. Y esta es una de las pocas series que sigue haciendo sentir que está normalizada. Desde tu punto de vista, ¿qué crees que Hollywood puede aprender de The Good Place ?

Creo que es genial adoptar eso. Déjame decir esto, es muy valioso dejar de considerar al blanco como el parámetro estándar de todo el mundo. Y creo que si uno mira el mundo a través del elenco de The Good Place, hay muchas personas diferentes, pero de nuevo, la raza no es necesariamente lo que más resalta en ningún personaje de la serie. Es una parte de quienes son y no debería ser borrada. Debería ser reconocida de alguna manera, seguro, pero la mayoría de nosotros no vamos por ahí hablando sobre lo que es, como en mi caso, ser negro. Nosotros simplemente no publicitamos eso, ¿sabes? [risas]. Yo voy pensando más en el hecho de que mi nombre es Will, de que soy un loco neurótico, y en que incluso mientras hablo contigo por teléfono, mis axilas se están empapando [risas]. Eso es en lo que pienso con más frecuencia. Creo que es una cuestión de ser abierto a la idea de que ese parámetro estándar no tiene que ser necesariamente blanco.



Es una serie muy divertida, pero constantemente estimulante de ver. El episodio “Janet(s)” es uno de mis favoritos. Mientras las cosas se ponen cada vez más locas, ¿cómo es obtener un guion que es tanto humorístico como desafiantemente filosófico?

Siempre hay algo debajo de todo el humor, ¿no? Hay una cosa que le da base. Algo que realmente estamos intentando hacer y es mejorar como personas y también salvar nuestras almas mortales. Siento que, honestamente, son todos estos elementos de la filosofía moral y de la fantasía y ciencia ficción los que nos ayudan a mostrar interrogantes y circunstancias verdaderas cuando interpretamos algunas de estas escenas. De alguna manera, lo hace más sencillo porque uno sabe lo que está intentando hacer y lo que está intentando obtener cuando pone la mente en una escena. No solo se trata de intentar vender una broma. Hay una narrativa extensa que nos está guiando como actores. Y eso es una verdadera bendición cuando uno tiene algo en lo que realmente está comprometido. No solo es comedia tonta que uno puede identificar de lejos. Es extremadamente inesperada y es una gran forma de estar en ventaja sobre la audiencia. Cuando uno invierte en ese tipo de aspectos, hace que uno quiera realizar el mejor trabajo posible porque uno sabe que le han dado un guion realmente genial y que no existe ninguna una razón por la que no pueda funcionar.



¿Te interesaba la filosofía antes de la serie?

No. Para nada [risas]. Tuve algunos cursos de filosofía en la universidad y básicamente se borraron de mi memoria. Pero este show como que despertó algunas de esas ideas antiguas que había enterrado en algún lado. Y tal vez me obligó a pensar sobre cuál sería mi opinión sobre muchos de estos temas y problemas.

¿Como cuáles exactamente?

De hecho, el particularismo y el relativismo. Siento que esas dos cosas son específicamente como yo. No creo que existan leyes universales por lo que está bien o mal. Simplemente depende de la situación. La serie lidia con eso y como que desarma esas ideas en formas que son realmente interesantes de emitir. Todo eso soy yo. Y así es como pienso. El hecho de que alguien se haya sumergido muy profundamente en eso de una manera en que yo no podría hacerlo, es demasiado interesante.

Dado que no aplicas reglas particulares a la moralidad, ¿cuál es tu opinión sobre lo que significa ser una mala persona?

Creo que… Y esta es una definición muy, muy pequeña, pero honestamente, si uno está imponiendo su voluntad sobre alguien solamente para ganancia propia, creo que no está haciendo nada bueno. Dije esto antes y siento que hay muchos más matices ahí porque obviamente, si uno es un padre y está intentando mantener vivo a su hijo, uno tiene que imponer su voluntad y decirle exactamente lo que tiene que hacer para seguir vivo. Lo que realmente me enoja, y lo que creo que es la definición más reconocible de la maldad es la explotación de otras personas. Creo que esa es la cláusula para cualquier tipo de mal comportamiento.



Chidi pasando por una crisis existencial. Imagen cortesía de NBC.

En cuanto al desarrollo de tu personaje. Me encanta la dinámica entre Chidi y Eleanor, y cómo está progresando ¿Cómo ha sido ver a tu personaje hacer este tipo de cosas en la temporada 3?

Es genial. El desarrollo de los personajes siempre es divertido. Especialmente esta temporada en el episodio “Jeremy Bearemy” donde mi personaje se enloquece. Para mí, ese tipo de humor raro y alocado es mi cosa favorita de hacer. Seguro, me encanta todo lo que hago en el show, pero creo que eso en particular, el tipo de cosas aleatorias que no tienen sentido, es lo que me emociona en exceso. Ver a Chidi plantando sus reacciones frente al mundo en cómo puede ayudar a sus amigos es un crecimiento que me encanta. No solo es él creciendo como una persona más perspicaz. Se trata de todas sus decisiones y todo lo que está haciendo que gira alrededor de sus amigos. Volver la vida de uno sobre otras personas es muy noble, y es algo que Chidi está haciendo más seguido, contrario a la rigidez de Chidi haciendo bien lo que cree que es correcto de hacer, opuesto a hacer el bien solo en aras de hacerlo.



Tengo que preguntar, ¿por qué le enseñaste a Ted Danson a bailar el floss?

Él quería aprender. Y tengo que dejarlo ahí por ahora [risas].



Una explicación justa. The Good Place obviamente trata versiones de la vida después de la muerte. ¿Cuál es tu propio sistema de creencias sobre esas cuestiones?

Estoy abierto a la posibilidad. Siento que como con la física cuántica, las reglas de nuestro mundo visible no aplican. Imagino que si subimos solo un nivel de donde estamos, las reglas de nuestro mundo físico tampoco aplican a cualquiera que sea esa dimensión. Quizás no tiene ningún sentido lo que digo [risas], pero sí me pregunto por ello. Estoy abierto a la idea de que no creo que exista una forma en que podamos cuantificar esas realidades con nuestro cerebros.



Si no te importa que pregunte: sé que tenías un bagaje religioso. ¿Qué fue lo que te volvió agnóstico?

Honestamente, la universidad. La universidad convierte a muchas personas en ese aspecto. Tomé algunas clases de religión y vi muchas similitudes entre diferentes tradiciones religiosas. Parecía que había un hilo común, como cuando se trataba de explicar la creación y cómo llegamos aquí. Hay muchas similitudes temáticas entre diferentes religiones. Si estamos hablando del inicio, eso bien puede ser como que… algo pasó y todo el mundo fue testigo de la misma cosa en la tierra, o las personas están tomando prestadas las historias de otros y usándolas para explicar el mundo que los rodea. Aún no he decidido cuál es para mí, así que eso fue lo que me empujó hacia el agnosticismo un poco más. Porque yo estaba como, okay, ambas de estas opciones podrían ser ciertas, simplemente yo no tengo la respuesta, pero ciertamente tengo muchas más preguntas.



Entonces, ¿qué puedes decir sobre el último par de episodios que estamos a punto de ver? O al menos, ¿qué te emociona que vean los fans?

Los siguientes episodios son muy especiales para mí, así que voy a ser muy hermético al respecto. Pero los humanos junto con Michael y Janet, como una unidad, todos nos estamos volviendo muy importantes el uno para el otro. Se evidencia a lo largo de esta temporada. Todos nos hemos unido y ese vínculo solo seguirá creciendo. Creo que quiero dejarlo hasta ahí porque realmente quiero que las personas vean estos últimos capítulos a ciegas. Va a ser realmente especial.



