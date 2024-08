‘Super Mario Galaxy’ fue genial, pero los controles lo arruinaron

Hace diez años, Nintendo estrenó Super Mario Galaxy para el Wii. Fue una entrega diseñada a la perfección: un videojuego de plataformas con ideas revolucionarias en torno a la gravedad, escala y ritmo de juego. Era colorido y nos presentó a Mario abeja.

Tengo gratos recuerdos de los primeros escenarios del juego, por ejemplo, en la Galaxia Honeyhive donde volabas como una linda abejita, y en la Galaxia Supersweet donde recorrías niveles de helado y galletas.

Pero tristemente, Super Mario Galaxy también fue, literalmente, un dolor para jugar.

Sufro de una rara condición llamada deformidad de Madelung, la cual me ha jodido la muñeca. Hace diez años, antes de empeorar practicando boxeo, mi condición era bastante grave y los juegos con controles de movimiento (en especial para el Wii) eran un problema. No puedo mantener mi muñeca en una misma posición por mucho tiempo sin sentir dolor, ni tampoco puedo sacudirla sin consecuencia alguna, por eso solamente puedo jugar por cortos períodos de tiempo.

Básicamente, terminé Mario Galaxy viendo a mis amigos jugar, y participando en «modo bebé» (usando mi muñeca más sana para recolectar las estrellas). Esto fue antes que existiera Twitch, así que los amigos eran la mejor opción para ver el final de algo que no podía jugar.

Todo esto habría sido discutible si, digamos, hubiese existido una opción para controlar el juego con un control de Gamecube o Wii Pro. No había nada especial acerca de ese maldito control de Wii, excepto la vacía promesa de hacer todos los juegos más «accesibles».

Los videojuegos de plataformas son mis preferidos. Aquellos en 3D y de simulación (Sims) son mi género favorito. Nunca he sabido de un juego de Mario que no me haya gustado, pero sí hay unos cuantos que no amo del todo. Tristemente, Mario Galaxy y su secuela se encuentran en dicha lista, y sólo porque me la pasé mal a la hora de jugarlos.

Esto empeoró con el paso del tiempo y culminó con una de las experiencias más tristes que he tenido con un videojuego, The Legend of Zelda: Skyward Sword, el cual requería los controles Wii Motion Plus. No sólo fue doloroso, tampoco pude hacer que los controles funcionaran completamente. Terminé gran parte del juego, pero en algún punto necesitaba usar la bomba voladora de una forma específica que el control no registraba en la pantalla y me atoré. Entonces, decidí completar objetivos alternos, porque adoraba el juego y no quería que terminara. Los controles de movimiento arruinaron por completo mi experiencia.

Con el Switch y Mario Odyssey, no estoy tan mal. Hay una manera de trasladar todo a los botones y no necesito preocuparme por usar mi muñeca con movimientos innecesarios. Parece que Nintendo aprendió o escuchó las quejas del pasado, al menos en algunos aspectos.

Pero aún no solucionan los problemas en sus totalidad. Si recuerdas la historia de AJ Ryan, el jugador con capacidades diferentes que no puede jugar Breath of the Wild, entenderás por qué a Nintendo le falta mucho para mejorar.

Deseo con todo mi ser que Super Mario Galaxy sea relanzando en el Switch algún día (junto con su secuela y Skyward Sword) en un formato que sí pueda jugar. Es un juego grandioso que me gustaría experimentar sin sentir dolor en mis muñecas.