¿Qué hace que una película o un actor porno sean premiados?

He sido cercano al mundo del porno desde los noventa, cuando empecé a trabajar en Big Brother, la revista de skate de Larry Flynt. Y a pesar de que tengo muchos amigos en la industria y varios se han ganado premios por sus escenas, debo admitir que hasta hace poco no sabía qué es lo que hace que una película o un actor porno sean dignos de un galardón. Asumía, con ingenuidad, que se tenía que pagar para participar y que asegurar una nominación dependía únicamente de lo que pasara bajo los pantalones del comité de los premios Adult Video News (AVN). Pero en realidad el asunto es más democrático: opera bajo un sistema de votación. Un grupo de hombres y mujeres se sientan a ver escenas de sexo por semanas, mientras comen pasabocas y discuten los puntos álgidos del lesbianismo o el BDSM.

Hace poco me senté con el editor de la revista AVN Peter Warren, quien supervisa todas las nominaciones, para entender mejor el proceso de votación de los premios y para averiguar cuántas mamadas se necesitan para convencer al comité (SPOILER: no se necesita ninguna).

VICE: Peter, me gustaría saber del proceso de nominación y premiación. Una persona que no está dentro de la industria podría asumir que una mamada ayudaría con los jueces. ¿Es así?

Peter Warren: Desafortunadamente, no. Ojalá fuera tan fácil. Soy parte de un comité de nueve personas que se reúne durante semanas. Este año estuvimos viendo películas por cinco semanas y discutimos y filtramos todo hasta llegar a los nominados de cada categoría. Cuando por fin salimos de ese infierno, le anunciamos los nominados al mundo. También hay un grupo grande de votantes en todo Estados Unidos. Este año fue un poco más pequeño que en las versiones pasadas, pero son como 23, o algo así. Las películas nominadas se mandan a todos los votantes, que tienen contraseñas únicas para entrar a una página web privada en la que hacen la votación. Básicamente, mayoría gana.

¿Qué criterios tiene en cuenta el comité inicial de nueve personas?

Esa es una pregunta complicada. Al comienzo lo dividimos. Cada uno tiene su área de experticia, así que decimos algo como «tú coge las películas de BDSM y yo las de sólo chicas». Al final lo vemos todo en grupo y evaluamos cada aspecto de una manera muy democrática. A veces las cosas se ponen feas. Nos gritamos. Nos lanzamos cosas. Pero al final, de una u otra forma terminamos con los 15 nominados de cada categoría.

¿Se sientan en un cuarto a ver las películas juntos?

Si.

¿Cómo es ese escenario? ¿hay crispetas?

Tenemos pasabocas, muchos pasabocas. El cuarto se llena de comida. Pedimos almuerzo. Esa es la mejor parte, nos traen almuerzo todos los días. Pero nos cansamos de vernos las caras con el pasar de las semanas. Todos hemos sido parte de esto por muchos años, así que ya nos conocemos bien, sabemos los gustos de cada uno. En últimas, todos estamos muy orgullosos de ser parte de esto.

¿Alguna vez ha pasado, así sea en chiste, que alguno se saque la verga y empiece a pajearse mientras ven las películas?

No. Creo que a ninguno le agradaría mucho eso.

Después de semanas enteras de ver videos, ¿no se cansan del porno? ¿No necesitan un respiro?

Sí, necesitamos un pequeño respiro. Afortunadamente siempre terminamos la primera parte del proceso un poco antes del Día de Acción de Gracias, así que ahí nos podemos tomar un descanso. Pero luego tenemos que volver para empezar a votar. Y la votación tarda más o menos un mes.

Dijiste que cada uno tiene su especialidad o una categoría favorita. Tú eres el experto en escenas lésbicas. ¿Qué buscas en tus nominadas?

No es algo muy elaborado: chicas atractivas que disfruten mucho lo que están haciendo. Estoy muy en contra del uso de juguetes. Creo que una escena lésbica con juguetes es una blasfemia. Siempre me acusan de que me interesan cosas que califican como falso lesbianismo, pero no creo que eso sea cierto. No me gusta cuando es evidente que las chicas están ahí para cobrar un cheque. Quiero sentir que de verdad les gusta y les interesa lo que hacen.



Estamos viendo menos escenas de sexo extremas que hace una década. ¿Una chica que hace escenas extremas tiene más posibilidades de ganar el premio Actriz del año, o para el comité cuentan más el estilo y la pasión que muestran las chicas en cámara?

Esto cambia con los años. Cuando empecé, estaba pasando por una etapa muy extrema, luego las cosas se calmaron y ahora se están volviendo a poner pesadas. Creo que las chicas y las compañías están compitiendo muy fuertemente porque hay demasiadas actrices y hay mucho producto. Tienen que hacer algo que pegue… En muchos casos, lo que termina pegando es que sea extremo. Eso llama nuestra atención, sin duda. Ahora, que eso las lleva o no a una nominación depende más de todo su trabajo, porque nosotros evaluamos todo lo que hacen, no sólo un aspecto. Si hay una chica que en todas las escenas sólo se mete por el culo los objetos más grandes del planeta, no nos demuestra un buen rango de capacidades. Además, ¿lo está disfrutando? Nos interesa saber si las chicas de verdad aman lo que hacen y si les importan los premios. Es probable que prefiramos a una chica que de verdad quiere un premio a otra que simplemente dice: «A la mierda los premios. No significan nada, sólo son pisapapeles».

¿Las escenas que únicamente están en Internet son consideradas para nominación o sólo tienen en cuenta las películas distribuidas en DVD?

Hemos empezado a expandir eso. Hicimos un gran cambio este año. Por primera vez tomamos nuestras cuatro categorías más grandes y dijimos: «Bien, vamos a permitir que las escenas de páginas de Internet sean elegibles en estas cuatro categorías». Creo que por eso el otro año vamos a recibir millones de propuestas de escenas web. No va a ser divertido, pero así es el mundo en el que vivimos.

