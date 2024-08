Yandel, dos décadas de impacto cultural

“Haber logrado todo lo que me he propuesto me llena de felicidad”; cuenta Llandel Veguilla, nombre icónico dentro del reggaetón y la música latina. El nacido en Cayey, Puerto Rico, es conocido globalmente como la mitad de el dúo más exitoso de la historia del reggaetón: Wisin y Yandel.

Su voz inconfundible, el aporte melódico y musical que le dio al reggaetón en el comienzo de los dosmiles, los crossovers al mercado anglosajón que hoy en día son normales pero en esa época eran la excepción a la regla; o hits que en cualquier fiesta donde suene reggaetón siguen siendo cantados a todo pulmón por las personas asistentes: “Rakata”, “Noche de Sexo”, “Sexy Movimiento”, “Dembow”. Estas canciones moldearon la estructura y estética de lo que fueron los primeros himnos para el género. Construyendo un puente que se convirtió en un mapa para todos los y las artistas que vinieron después.

Yandel tiene su puesto en el salón de la fama de la música latina sin lugar a dudas. Su impacto cultural es enorme y se ha dividido en generaciones: “Nosotros tenemos de toda clase de público: niños, gente mayor, gente media. Creo que el éxito ha sido gracias a los años que hemos trabajado y a que le hemos dado diferentes tipos de música al público”. Actualmente, Yandel ha vuelto a probarse y darse un tiempo para su carrera solista, estrenando Quién contra mí 2, que viene a ser la segunda parte de su disco debut Quién contra mí. Y sencillos con varios nombres de la nueva generación: “Lo que te duele” Ft. Álvaro Díaz y “Calmarme II” Ft. Amenazzy, Mau y Ricky.

Hablamos con una de las leyendas del género más exitoso de los últimos años.

VICE: ¿Pesa tu nombre, catálogo, influencia, a la hora de hacer música nueva?

Yandel: La verdad es que sí, me da motivación. Uno vuelve a coger esos respiros. Ahora mismo acabamos de recibir dos premios Billboard después de esta carrera tan larga. Y que la gente siga apoyándonos y respaldando nuestra música es algo que nos llena de mucho orgullo y ahí es cuando decimos que valió la pena todo el trabajo que hicimos. Lo que se ha invertido en este negocio valió la pena. Y me siento muy contento, me siento en un momento grande de mi vida, y todavía me falta. A mí me encanta trabajar, hacer música, proyectarme a mi público, darle cosas nuevas todo el tiempo, ser creativo en eso.

¿Para ti qué es el éxito de una propuesta como la tuya? Para artistas como tú, quizás lo que es un fracaso para muchísimos otros artistas les cambia su presente.

Todo tiene sus momentos. Antes quería ser artista, lo logré. Antes quería hacer millones de views, lo logré. Hacer videos que se vieran americanos, lo logré. Ganarme premios, lo logré. Grammys, lo logré. Yo creo que en estos momentos el éxito es que mi familia se sienta bien, que tengamos salud. Para mí, ahora eso es lo primordial, y siempre lo ha sido, pero esta vez estoy bien enfocado en lo que es mi familia y me siento muy bien, en un momento muy bonito.

¿Cómo encuentras esa motivación de seguir haciendo música después de tanto tiempo?

Me encanta ir al estudio. Me encanta trabajar haciendo música. Entonces, a veces, no tengo nada que hacer y me pongo a trabajar en cosas de los muchachos de aquí de la compañía, de Catalina, de Erick, de Sour. También con mi hijo que está produciendo, lo ayudo en sus proyectos. Soy una persona a la que le encanta el estudio entonces no tengo problema, no siento que esté trabajando, no digo: “Ay, no, tengo que ir al estudio a trabajar”. Siento una vibra de que eso es lo que me gusta hacer y aquí estoy. Hay que darle gracias a Dios de que uno vive de lo que le gusta y es una bendición, así que pues yo la disfruto.

¿Cómo te has mantenido vigente entre tantas generaciones?

Yo hago todo tipo de música, entonces creo que eso me ha ayudado mucho. Porque nosotros tenemos de toda clase de público: niños, gente mayor, gente media, todo tipo de público. Creo que [el éxito] ha sido gracias a los años que hemos trabajado y a que le hemos dado diferentes tipos de música al público. Ahora me doy cuenta de esto checando mi Instagram, viendo cuáles son las personas que me siguen y la gente que sigue nuestra música son todavía jóvenes de 28. Así que creo que falta mucho por demostrarle a la gente y que siga disfrutando de mi música. Me siento bien, en mi zona de confort, más tranquilo, trabajando en mi música y fluyendo natural.

En tu último disco, Quién contra mí 2, haces una versión nueva de “Dembow”, un clásico enorme del género. ¿No es riesgoso hacerlo? Al final compites con la versión orginal, compites contra ti mismo. Contra tu propio legado.

“Dembow” es una de las primeras canciones que me hizo coger aviones. Con esta canción llegué a Santo Domingo, a Panamá, ahí me decían “Dembow”, no me decían Yandel, me decían el nombre de la canción. Entonces esa canción me trae muy bonitos recuerdos y por eso quise traerla ahora en este disco de Quién Contra Mí 2, pero con una colaboración con Rauw Alejandro para atraer a esa nueva generación. Y yo creo que la combinación funcionó, hicimos el video bastante parecido al primero, en un bote. Quise llevar esa vibra con esta canción y fue de las mejores del disco.

Wisin y Yandel es un dúo que va a pasar a la historia. Cuando la gente quiera hablar de reggaetón, el nombre de ustedes dos saldrá como arquitectos del género. ¿No sentiste riesgoso una carrera como solista?

Con Wisin y Yandel me siento muy contento y muy orgulloso de todo lo que logramos como dúo. Ya llevábamos 14 años dándole sin parar, y todavía yo no tenía control de mi negocio, para todo teníamos que correr con otras personas. Entonces fue un momento en el que ya había terminado contrato con la disquera, había cumplido con todo y decidí poder lograr mi negocio, mi marca, saber qué es lo que entra y qué es lo que sale. Entonces fue un movimiento más para eso. Nunca tuve mala comunicación con Wisin, siempre nos llevamos bien, somos familia, yo soy padrino de su nena, él es padrino de mi nene, ya tenemos otra cosa, supimos separar lo que es el negocio de nuestra amistad que eso no todo el mundo lo hace, porque en los dúos cuando eso pasa se dejan de hablar o uno se cae y el otro sobresale mucho. Aquí, gracias a Dios, nosotros hemos trabajado y yo sé que siempre puedo contar con el apoyo de Wisin y él conmigo. Siempre hemos tenido una bonita relación. Y esperen también nuevas cosas del dúo de la historia, ya tenemos una gira que me imagino que la vamos a mover para el 2022 porque todo está amarrado: los conciertos, el documental, el disco. Todo está amarrado, entonces no podemos hacer una gira y sacar el disco porque no va a funcionar como se debe.

¿De todos los logros que has tenido cuál es el más importante?

Sin dudas cuando decidí ser solista. No fue fácil porque ya estaba compitiendo con un monstruo (Wisin y Yandel). Y poder estar ahí, verme igual, no tan abajo porque si no ahí se hubiera destrozado todo, lograr mantener eso y lograr hacer la marca, fue fuerte. Entonces, cuando gané los dos Grammys fue uno de los momentos más bonitos de mi carrera. Me dio mucha alegría y no se me olvida ese momento, es lo que me da esa motivación.

Eres un artista que llegó a las masas. Tus canciones las canta todo público: niños, adolescentes, adultos. Pero, ¿para llegar a las masas se debe sacrificar algo musicalmente? ¿Para llegar ahí hay que suavizar ciertos estilos?

Mira, yo he hecho de todo tipo de música entonces he experimentado muchas cosas. No soy tanto reggaetón porque te podría hacer una balada con Enrique Iglesias, te podría hacer un pop con Ricky Martin, un hip-hop con 50 Cent, y siempre experimentamos de todo tipo de música, no nos quedamos encerrados en un concepto nada más. Nos arriesgamos a hacer cosas diferentes y creo que funcionó. Recuerdo que en “Sexy movimiento” fue cuando hicimos un cambio, ahí metimos el dance, y funcionó para ese momento. Nosotros hicimos un cambio hasta en la forma de vestir, los pantalones, nos pusimos más entallados, y fue algo que se sintió y que la gente se dio cuenta y muchos chamaquitos empezaron a hacer lo mismo que nosotros.

Hay una tendencia en esta nueva generación de reggaetón y trap de volver a buscar los sonidos y letras del reggaetón de antes. Muchísimas canciones de ustedes son sampleadas en canciones nuevas. ¿Cómo tomas esto?

Ahora el sonido tiene esos recuerdos de antes pero como ahora hay una maquinaria más fuerte, todos los sonidos brillan más, se sienten más, tienen mucha más calidad. Antes grababas todo en un mismo canal, voces, melodías, todo era junto; estaba apiñado ahí y cuando lo mezclaban no era lo mismo porque los sonidos no estaban separados. Ahora no, ahora todos los sonidos están separados, cada uno individual, cada voz en su canal y eso lo que le da al sonido es calidad. Eso es lo que atrae esa vibra, esos recuerdos.

Por último, ja ja, recuerdo que ustedes decían antes que estaban obligados a vender 100 mil copias, ¿cómo ha cambiado eso?

¡Ja ja! Eso era como soñar, nunca nos había pasado, pero cuando lo decíamos ahí, salía y pasaba y todo el mundo se volvía loco. Lo que es hablar, ¿verdad?

