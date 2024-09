Arrêtez tout : MUNCHIES publie son premier livre de cuisine

Jouez hautbois, résonnez musettes – et scrollez jusqu’en bas de l’article pour précommander votre exemplaire de MUNCHIES : Late-Night Meals from the World’s Best Chefs en version originale.

Le premier épisode partait d’un postulat plutôt simple.

Une équipe de caméramans de VICE allait suivre David Chang dans New York le temps d’une nuit. Et le chef accompagné de ses potes (Peter Meehan, le co-fondateur du magazine Lucky Peach et Sue Chan, un des cerveaux derrière Momofuku) écumerait ses restaurants préférés. Un petit tour chez Mad For Chicken, où ils mangeraient du poulet frit à la coréenne, croustillant, sucré et épicé à souhait, en buvant des pintes de bière sortie d’un fût de la taille d’un bébé, avant de retourner titubant dans l’antre de Dave, le Ssäm Bar.

Là, Dave préparerait à moitié saoul son plat signature ; des buns avec du porc. A ses côtés, le chef José Andrés, débarqué sur un coup de tête, se moquerait gentiment de lui. C’est alors qu’il badigeonnait généreusement ces buns à la vapeur de sauce hoisin, que Dave allait lâcher sa vision poétique de la bouffe de nuit. Celle qu’on mange un peu rébou, pour calmer le petit creux : « Qu’est-ce que vous préférez grailler juste avant d’aller au lit quand vous êtes totalement rond ? De la queue de bœuf ? Un putain d’os à moelle ? Ça, c’est des conneries. Ce que vous voulez, c’est une part de pizza bien dégueulasse. » Dave, on est bien d’accord.

Ce premier épisode a donné naissance à une série – baptisée MUNCHIES. Depuis, elle a changé de nom pour devenir Chef’s Night Out. Plus de 130 épisodes ont été filmés. C’est ce show qui a inspiré la création du site MUNCHIES. On a voyagé à travers le monde, traîné avec des chefs incroyables, de Moscou à Tokyo, de Copenhague à Mexico City, bu et mangé comme si demain n’existait pas.

C’est pour ça qu’on est assez content de vous annoncer la sortie de notre premier livre de cuisine, MUNCHIES : Late-Night Meals From The World’s Best Chefs. Il capture tous les moments incroyables qu’on a vécus avec nos chefs préférés. Ecrit par J.J. Goode (auteur de nombreux livres), les journalistes de MUNCHIES et moi-même, ce livre est à la fois un glossaire d’histoires tirées des meilleurs moments de la série – de la nuit avec Erik Anderson (ancien du Catbird Seat) qui a bu plus de Fernet qu’il est humainement possible de boire, à la fois où Enrique Olvera a fait des quesadillas complètement torché avec un couteau de cuisine super aiguisé. Un truc à ne pas reproduire chez soi.

C’est aussi une compilation de recettes qui alimenteront vos futures nuits de beuverie. Le livre est divisé en plusieurs sections pour que vous puissiez organiser la chronologie des orgies les plus délicieuses de votre vie. Les « Drinks » pour bien commencer la soirée, « Things with Tortillas » parce que les nachos, tacos et autres burritos sont dans la place, « Hardcore » pour ce moment où vous ne vous souvenez plus combien de cocktails vous avez bus et vous voulez juste dire aux gens que vous les aimez (pizzas, poutines et autre réjouissances) et, bien sûr, « Morning After » (boissons anti-gueule de bois ou plats qui vous aideront à lutter contre la pâteuse).

Toutes ces recettes ont été pensées et façonnées par 65 des meilleurs chefs de la planète : Anthony Bourdain, Dominique Crenn, David Chang, Danny Bowien, Wylie Dufresne, Inaki Aizpitarte et bien d’autres. Franchement, il y’en a trop pour tous les citer.

Le livre sera disponible à l’automne 2017 chez Ten Speed Press en version originale. Vous pouvez déjà le précommander sur les liens ci-dessous.

En attendant, vous pouvez patienter en rattrapant les épisodes de Chef’s Night Out que vous avez ratés ici.

