Bruxelles continue de se mobiliser pour la libération de la Palestine

C’est assurément le genre de manif’ qu’on ne voit pas assez à Bruxelles. Un de ces moments de lutte et de solidarité hors du temps qui vous rappelle pourquoi soutenir la cause palestinienne peut être vital.

Ce samedi 29 octobre, un bon millier de personnes aux couleurs du drapeau palestinien ont inondé le square Lumumba, à la Porte de Namur. C’est le début de la marche populaire pour la libération de la Palestine, sonnant la clôture d’une semaine d’actions et de rencontres, initiée par Classe contre Classe et mêlant diverses organisations (Masar Badil, ACTA, Samidoun, le Collectif Palestine Vaincra, Secours Rouge, etc.).

C’est une première pour moi aussi. Il faut dire que la scène détonne avec les manifs habituelles que j’ai l’habitude de photographier ; des dizaines de visages encagoulés dans des keffiehs, quelques gilets jaunes venus en bus de Paris, des rabbins antisionistes venus de Londres, des familles en vêtements traditionnels. Et très peu de journalistes à l’horizon.

Sur les pancartes et banderoles, les visages de la solidarité internationale envers le peuple palestinien sont peints en grand format ; on y retrouve des prisonniers politiques comme Georges Abdallah ou des figures de la lutte pour la libération comme Shadia Abu Ghazaleh et El Houssine Benyahia.

À 15 heures battantes, des centaines de drapeaux palestiniens s’engouffrent dans les petites rues désertes du quartier européen, zigzaguant entre les grands bâtiments froids où ils retrouvent ceux d’autres nations européennes. Les slogans sont scandés avec puissance en anglais, français, arabe, et contrastent avec la morosité ambiante.

À cet instant précis, j’ai la sensation que ces visages et ces voix s’imposent coûte que coûte à ceux qui ne veulent ni les voir ni les entendre, et qui parfois ne s’évertuent qu’à les faire taire. C’est toute l’urgence de faire vivre la culture palestinienne, son peuple, sa mémoire des luttes, son histoire et son futur qui se déploient ici, au cœur de l’Union européenne. C’est aussi l’urgence d’œuvrer ensemble, en cohésion et de resserrer les liens de solidarité internationale.

Devant l’arche du Parlement européen, les manifestant·es sont accueilli·es par des barrières de barbelés derrière lesquelles quelques policier·es anti-émeute sont retranché·es, casques à la main. Certain·es s’en rapprochent pour hurler leur colère : « L’Union européenne est coupable ! Coupable de crimes de guerre ! » S’enchaînent prises de parole et chants des hymnes palestiniens, dans un élan populaire. L’émotion est vive et peut se lire sur les visages, tantôt graves et fermés, tantôt enjoués et souriants.

Même si on n’en entend parler que de façon sporadique, les enjeux sont importants en Palestine. Et il devient alors nécessaire pour nous de continuer d’interpeller l’Europe quant à sa complicité avec l’État d’Israël, alors que celle-ci continue d’exercer sa politique d’apartheid et de colonisation contre le peuple palestinien. Avec les crimes contre l’humanité qui vont avec.

