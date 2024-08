Ce que votre goût en matière d’hommes dit de vous

Il y a un dicton qui dit : « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirais qui tu es. » On peut décrire une personne en regardant ses amis, mais on peut en apprendre beaucoup plus en regardant ses partenaires. Tout simplement parce que les amitiés, dans une certaine mesure, sont choisies, bien que parfois avec peu de succès. Cependant, l’attirance sexuelle est beaucoup plus forte, sauvage et incontrôlable et en dit long sur votre personnalité.

Comme l’attestent 99 % des relations hétérosexuelles, les gens se mettent rarement en couple sur la base de niveaux d’attraction objectifs. Lorsqu’il s’agit de questions de cœur, un facteur psychologique beaucoup plus profond et plus sinistre est en jeu. Par exemple, êtes-vous seulement attirée par les mecs qui ne vous aiment pas en retour ? Préférez-vous les mecs aux cheveux courts ou longs ? Tous vos ex étaient-ils graphistes ?

Eh bien, il y a une raison à tout cela. Voici ce que votre type d’hommes dit de vous.

Le mec qui n’est pas sur les réseaux sociaux

Vous passez toute la journée à regarder les gens se ridiculiser sur Instagram ou publier des tweets idiots sans réfléchir, et c’est pourquoi vous vous êtes mise en quête du genre de mec qui ne vous embarrassera jamais publiquement sur Internet. Il y a des avantages et des inconvénients : vous pouvez lui envoyer vos « selfies » directement sur Whatsapp, mais vous devez aussi lui expliquer qui est Kylie Jenner et ce qu’elle a réalisé exactement.

Vous êtes une personne qui cherche toujours à s’améliorer. Même si vous n’avez jamais passé plus de trois heures sans réseau social, vous faites ce que vous pouvez. Vous avez essayé de devenir vegan à plusieurs reprises et vous obligez vos amis à s’intéresser à la pleine conscience, même s’ils vous ont déjà dit qu’il leur suffisait de prendre les antidépresseurs qui leur ont été prescrits.

Le mec mignon mais très très con

Vous êtes avec lui depuis le lycée. Vous n’avez jamais eu besoin d’expliquer à vos copines que « c’est juste qu’il n’est pas au top sur cette photo » ou que « cette photo ne lui rend pas justice ». Il n’y a pas une seule photo sur laquelle il est moche, pas même celle où il est déguisé en Blanche Neige pendant le carnaval.

Ce que vous voulez, c’est un type qui est obsédé par vous. Un type qui, si vous faites un commentaire féministe, vous dira : « Wow, tu es si intelligente. » Et c’est vrai, vous l’êtes, et puisqu’il est impossible de tout avoir, vous préférez vous concentrer sur une chose : la beauté. Bien joué.

Le control freak avec qui vous n’avez rien en commun

Vous aimez le luxe : un beau cadre de lit, des petits plats healthy faits maison et une bonne baise. Vous n’avez pas toujours été comme ça. Le problème, c’est qu’après avoir couché avec le même genre de mecs encore et encore, vous avez inévitablement réalisé que vous n’aimez pas jouer à la maman. Que c’est normal de s’inquiéter pour son petit ami sur le plan émotionnel, mais que c’est une tout autre chose de devoir cuisiner, laver ses fringues, faire le ménage et le réveiller le week-end pour faire quelque chose. À ce stade, vous préférez être avec quelqu’un qui, au moins, gère mieux sa vie que vous, qui êtes un véritable désastre.

Le musicien émotionnellement indisponible

Vous avez eu un million de relations qui n’ont pas duré plus de six mois, avec des mecs qui portent la même paire de jeans depuis 2016 et n’utilisent les stories Instagram que pour partager des affiches de concerts. Ce qui n’est pas une mauvaise chose. Vous aimez ce genre de mecs parce qu’ils sont manifestement doués pour quelque chose qui vous tient à cœur, et il n’y a rien de plus sexy que d’être impressionnée. Mais vous ne savez pas si vous les aimez vraiment ou si vous êtes avec eux parce que vous voulez vous sentir validé par quelqu’un que vous respectez, et vous ne le saurez pas tant qu’ils n’auront pas baisé quelqu’un d’autre.

Le truc avec les hommes qui sont vraiment passionnés par quelque chose, c’est qu’ils ont généralement très peu de temps à vous consacrer, ce qui est une terrible nouvelle – à moins que vous soyez le genre de personne qui se contente de trois baises par mois. Mais même s’il est difficile de perdre l’habitude de sortir avec ce genre de types, il arrivera un moment où vous aurez 30 ans et où vous commencerez à sentir la main froide de la mort qui vous guette, où vous serez fatiguée et vous vous promettrez de ne pas passer une énième journée avec un vegan qui ne sait pas cuisiner et qui joue dans un groupe de heavy metal.

Le mec plus vieux

Votre penchant pour les hommes plus âgés a sans doute commencé sur les bancs du lycée, quand vous fantasmiez sur votre professeur de biologie marié de 40 ans. Vous avez sans doute des problèmes avec votre père, soit parce que votre relation est compliquée voire inexistante ; soit parce que vous êtes sa petite princesse et que seule une personne de son âge peut combler le vide énorme qu’il vous a laissé sur le plan émotionnel et, oui, aussi, sur le plan sexuel. Vous vénérez l’autorité masculine et vous pensez sans doute que les hommes sont plus drôles, plus intelligents et, de manière générale, meilleurs en tout point que les femmes. Vous faites partie de celles qui plaisantent en disant à leur petit ami qu’il ressemble à Léonard DiCaprio, alors qu’en réalité, il ressemble plus à Léonard de Vinci s’il était encore en vie.

Le skateur de 20 ans

Bien sûr, c’est une loque qui vit sur le canapé d’un pote et qui se pisse dessus quand il est bourré, mais cela ne vous empêchera pas de passer tout un été à vous languir de lui tel un chien devant un morceau de poulet. C’est une bombe sexuelle qui vous attire comme du miel attire une abeille, avec ses cheveux gras, son torse nu et sa vibe d’« idiot bien intentionné ». Vous avez des fantasmes dans lesquels il fait des choses super romantiques comme vous préparer le dîner ou vous faire un cunni, alors qu’il passe la majeure partie de son temps à skater sur une rampe devant la gare et ne vous parle que lorsqu’il a besoin de vous emprunter de l’argent.

Si vous êtes attirée par ce genre de mec, qui n’a rien d’autre à vous offrir que des clopes et du bon temps, vous êtes probablement une rêveuse. Vous suivez beaucoup de comptes d’astrologie sur Instagram, et chaque fois que vous entendez des phrases du genre « Verseau, vous faites semblant de ne pas être intéressé même si vous l’êtes secrètement », vous vous dites : « Wow, c’est tellement lui. »

Littéralement n’importe quel type

Si vous ne trouvez pas de facteur commun entre tous les types avec qui vous avez été (le banquier quadragénaire, le poète maudit, le DJ de musique psychédélique, l’émo trentenaire), alors vous êtes probablement de celles qui pensent que tant que la conversation est bonne, le reste n’est pas pertinent. Pour vous, les rencontres ne sont qu’une expérience comme une autre : si ça vous fait rire et que ça ne vous dégoûte pas complètement, c’est bon. Vous aimez probablement « tout le monde » et les gens qui ne vous connaissent pas bien vous décrivent comme « timide » mais « drôle ». Vous changez souvent de coupe de cheveux.

