Comment exciter quelqu’un qui kiffe les pieds, en particulier les vôtres

Vous êtes-vous déjà laissé·e aller à la douce pensée que vos pieds possédaient un potentiel érotique inestimable ? Si vous êtes comme la plupart des gens, il est plutôt probable que l’existence même de vos panards ne vous traverse jamais la tête… sauf si vous fréquentez quelqu’un qui y pense beaucoup, surtout d’un point de vue sensuel. Si vous êtes un·e newbie en matière de fétichisme des pieds, il se peut qu’ils se mettent alors à prendre de plus en plus de place dans votre esprit et que vous vous demandiez ce que votre partenaire aimerait bien que vous fassiez d’eux.

Que ce fétichiste des pieds soit un·e partenaire de longue date ou un coup d’un soir, il existe beaucoup de possibilités différentes pour faire monter la température avec vos petits petons. Voici donc un guide pour exciter quelqu’un qui kiffe les pieds, en particulier les vôtres.

Qu’est-ce que le fétichisme des pieds ?

Tout d’abord, il est important que vous en appreniez un peu plus sur les fétichismes des pieds les plus courants, et ce dans l’optique de ne pas paraître trop surpris·e ou choqué·e lorsque votre partenaire vous fera part de ses goûts. Le fétichisme des pieds englobe un large éventail d’activités et de préférences esthétiques. Selon Mistress Justine Cross, consultante professionnelle en BDSM et dominatrice, ces préférences se résument généralement à une question d’hygiène. « Les fétichistes des pieds se répartissent souvent en deux catégories : les pieds propres et les pieds sales », explique-t-elle. Après, on peut y rajouter un penchant pour les grands ou petits pieds, les pieds égyptiens, les pieds grecs, les voûtes plantaires fort marquées ou certaines formes d’orteils – qu’ils soient longs et fins, boudinés, etc.

« Ce fétichisme est tellement varié qu’il n’existe pas de réponse unique à la question de savoir ce qui excite les fétichistes des pieds », a déclaré la créatrice et productrice de contenu fétichiste Bella Vendetta. Certaines personnes intègrent les pieds dans leurs rapports, tandis que d’autres les trouvent sexy, mais ne souhaitent pas nécessairement les utiliser directement pour une stimulation d’ordre sexuel. Votre partenaire peut se contenter de masser vos pieds avec de la lotion ou de l’huile, les admirer dans une paire de collants ou vous regarder remuer les orteils alors que vous êtes tou·tes deux entièrement vêtus.



Parmi les choses les plus courantes susceptibles d’exciter votre partenaire, citons l’odeur de vos pieds, la succion des orteils ou les chatouilles et caresses. De nombreux fétichistes aiment sentir les pieds de leur partenaire sur leur visage, qu’il s’agisse d’un doux massage ou de « trampling » (piétinement), une forme de domination par les pieds dans laquelle un·e partenaire s’allonge sur le sol tandis que l’autre utilise ses pieds pour exercer une pression intense sur son visage. Le piétinement peut d’ailleurs se situer, comme l’explique Cross, au croisement entre le fétichisme des pieds et les préférences d’un partenaire en matière d’humiliation, de domination physique ou d’autres formes de BDSM.

D’où viennent les fétiches des pieds ?

Il n’y a pas de réponse unique pour expliquer pourquoi et comment les gens développent un fétichisme des pieds. Si l’on en croit le bon vieux Sigmund Freud, le pied ou les orteils peuvent être considérés comme un substitut du pénis. D’autres, comme Grant Stoddard, rédacteur chez VICE, attribuent ce phénomène à des expériences spécifiques vécues à l’adolescence, qui auraient laissé des traces profondes dans le développement de la psyché et de la sexualité. Un neuroscientifique a même proposé que cela puisse être dû à la biologie humaine, car la région de notre cerveau qui enregistre l’entrée sensorielle des pieds est nichée juste à côté de la partie qui traite la stimulation génitale. (Si vous avez vécu une pédicure qui vous a semblé « un peu trop émoustillante », vous comprendrez mieux que quiconque de quoi il est ici question.) Personnellement, je trouve beaucoup plus amusant d’expérimenter ce fétiche plutôt que de s’acharner à essayer de comprendre les raisons qui sous-tendent l’amour de certaines personnes pour les pieds.

Les trucs à essayer

Évoquez l’implication de vos pieds dans les rapports sexuels comme si vous étiez impatient·e d’en savoir plus sur votre partenaire et d’essayer de nouvelles choses – parce que c’est le cas !

Votre partenaire vous a peut-être déjà parlé de son fétichisme des pieds, ou vous avez peut-être remarqué son intérêt pour vos pieds pendant les rapports sexuels. Dans tous les cas, « faites-lui savoir que vous êtes ouvert à cette idée et que vous ne trouvez pas ça bizarre, et posez-lui beaucoup de questions sur ce qui l’excite spécifiquement », explique Vendetta.

Même si vous avez fait savoir à votre partenaire que vous souhaitiez expérimenter la chose, il se peut qu’il y ait encore un peu d’appréhension à l’idée de parler de son culte des pieds, surtout si vous êtes dans une nouvelle relation ou si vous commencez à peine à vous connaître. Si les gens hésitent souvent à partager des préférences sexuelles qui pourraient être considérées comme inhabituelles ou déviantes, le fétichisme des pieds en particulier reste l’un des plus incompris : votre partenaire peut craindre de vous décevoir ou de vous dégoûter, de vous inciter à penser qu’il y a un truc qui cloche ou d’être carrément rejeté·e.

« En grandissant, beaucoup d’entre nous s’entendent dire que les pieds sont sales, qu’ils sont dégoûtants, qu’il ne faut pas les poser sur un visage, et c’est donc le ressenti automatique de beaucoup de gens, simplement parce que c’est ce qu’on leur a enseigné », explique la modèle fétichiste des pieds Sweet Arches. Si quelqu’un vous confie ce qu’il kiffe dans les pieds, même si ça peut vous sembler inhabituel (voire un peu répugnant), « la meilleure chose à faire est d’abandonner tout jugement et de faire preuve d’une ouverture d’esprit totale », conseille-t-elle.

Donnez à vos pieds un peu d’amour et d’attention : prenez-en soin

Si vous n’avez pas l’habitude de les considérer comme des atouts sexuels, il est tout à fait normal de vous sentir un peu gêné·e par l’apparence de vos pieds. Vous ignorez sans doute d’ailleurs ce qui rend un pied sexy – et le fait est que ça dépend ! « En matière de pieds, il y en a vraiment pour tous les goûts », affirme Sweet Arches. Certaines personnes se sentent excitées par des pieds bien entretenus et polis (ou non), tandis que d’autres apprécient le style pieds sales. Elles peuvent également préférer certains types de chaussures, de chaussettes ou de collants, des voûtes plantaires bien dessinées ou des talons fissurés.

Richard Lennox, producteur et performer de vidéos fétichistes, explique que ses fans admirent souvent la taille de ses pieds, sa voûte plantaire cambrée et ses longs orteils qui forment une pointe, alors que lui aime un tout autre type d’apparence. « Je préfère les pieds souples ou musclés, avec des orteils plus courts et plus droits, explique Lennox. Chacun·e possède ses propres critères ».

Tout ce que vous avez dans la chaussette peut être utilisé à bon escient, même si votre partenaire a des goûts légèrement différents. En particulier lorsque, comme l’a mentionné Arches, il s’agit principalement d’une question de propreté/saleté. « En tant que fétichiste des pieds, j’aime les pieds propres. J’adore les jolis ongles et les coussinets d’orteils », a déclaré Arches. D’autres préfèrent les pieds qui transpirent et sentent fort, mais il est préférable de les garder propres à moins d’être absolument certain que votre partenaire les aime bien puants.

Quel que soit l’aspect naturel de vos pieds, il est généralement bon de les hydrater et de les entretenir avant de les impliquer dans quoi que ce soit. « Les pieds ne doivent pas être négligés lorsqu’il s’agit de prendre soin de soi, déclare la modèle fétichiste Miss Arcana. Ma routine d’entretien rigoureuse comprend des lotions, des crèmes et des pierres ponces pour garder mes pieds aussi doux et exempts de callosités que possible. » Il n’est cependant pas nécessaire de passer des heures à s’occuper de sa plante de pied : une simple pédicure, à domicile ou en salon, et une routine d’hydratation régulière permettront à vos pieds de conserver leur belle allure.

En ce qui concerne la façon de les habiller, votre partenaire vous dira peut-être que les pieds de ses rêves portent certains types de chaussures ou d’accessoires (comme des bas, des bagues d’orteil ou des bracelets de cheville). Si vous n’en possédez pas encore, demandez-lui de les choisir pour vous. Si vous voulez vraiment lui faire plaisir et que vous en avez les moyens, vous pouvez bien sûr les payer vous-même, mais dans le cas contraire, votre partenaire devrait envisager de payer la note pour toutes ses demandes de « tenues » spécifiques.

Dévoilez vos pieds dans une optique aguicheuse

Un moyen simple et efficace pour piquer l’intérêt de votre partenaire (et éventuellement prendre le chemin de l’étape suivante) est d’enlever vos chaussures. « Je reçois tout le temps des demandes de fans qui veulent des vidéos de moi assise dans une tenue normale, avec mes pieds qui apparaissent dans le champ », déclare Mistress D, modèle OnlyFans et créatrice de contenu sur le fétichisme des pieds.

Si ça semble assez facile, c’est parce que ça l’est ! Enlevez vos chaussettes et marchez pieds nus lorsque vous vous retrouvez tous les deux à la maison, ou essayez de poser vos pieds près de votre partenaire lorsque vous regardez la télévision. Vous vous sentirez tous les deux détendus, à l’aise et peut-être même un peu excité·es.

Lorsque vous êtes ensemble en public (ou que vous flirtez de loin avec un beau gosse qui ne craint pas les pieds), arborez une pédicure fraîche dans de jolies chaussures ouvertes, ou accessoirisez vos panards avec des bijoux de cheville et d’orteil. « Je vis en Floride. Ici, on porte des tongs et des sandales presque partout, explique Lennox. Au restaurant ou ailleurs, je laisse souvent courir mes yeux sous les tables et me dis : “Oh, pas mal !” ». Peut-être pourriez-vous, vous aussi, adopter une approche plus floridienne du style ?

Invitez votre partenaire à vous masser les pieds

Si vous avez tou·tes deux envie d’une expérience plus physique, demandez à votre partenaire de vous masser les pieds. « Un massage des pieds aide à briser la barrière mentale qui voudrait nous faire croire que les pieds sont “crades” », explique Lennox — sans oublier que c’est carrément agréable ! Pendant que votre partenaire vous masse les pieds, maintenez le contact visuel et faites-lui savoir que vous aimez qu’on vous touche les pieds. Vous pouvez complimenter sa technique, lui dire à quel point c’est bon, ou simplement vous asseoir, vous détendre et le regarder faire.

Demander un massage des pieds – ou en offrir un – peut être un moyen naturel de poursuivre la conversation sur les préférences spécifiques que vous ou votre partenaire pourriez avoir. « Ça peut être très utile dans le cadre d’une nouvelle relation, où tous les kinks n’ont peut-être pas encore été explorés et mis en évidence », explique Miss Arcana. Pendant que votre partenaire vous caresse les pieds, demandez-lui quelle est leur odeur, ou même leur goût, et si ça l’excite. « Si vous abordez cette conversation [sur le moment] avec plus de subtilité qu’en demandant simplement “Alors, qu’est-ce qui te fait kiffer dans les pieds” [de manière plus générale], vous obtiendrez sans doute une meilleure réponse », ajoute Mistress D. Comme elle le fait remarquer, « peu de gens sont d’emblée prompts à vous dire qu’ils kiffent l’odeur de vos pieds ». Un massage des pieds est une excellente occasion de faire le point sur ce qui vous convient à tou·tes les deux pour la suite, même si ça signifie que vous allez finalement devoir en rester là.

Utilisez vos pieds pendant les préliminaires

Si les choses commencent à devenir plus ouvertement sexuelles, vous pouvez prolonger le mood en vous concentrant sur vos pieds lorsque la température monte. Votre partenaire peut fantasmer sur le fait de vouer une adoration totale à vos pieds – embrasser, lécher, caresser, suçoter vos orteils ou mettre sa bouche sur vos pieds. Il peut aussi vouloir sentir vos pieds sur son visage ou sur différentes parties de son corps. « J’aime donner à un partenaire des instructions détaillées sur la manière de lécher, d’embrasser et de sucer mes orteils, et les comparer à la fellation », confie Vendetta. Elle recommande également d’utiliser ses pieds comme on utilise ses mains : « Vous pouvez explorer toutes les parties du corps de l’autre avec ! »

Offrez un footjob à votre partenaire

Bien que l’adoration des pieds ou d’autres types de jeux les impliquant ne doit pas nécessairement aller plus loin, votre partenaire peut aimer sentir vos pieds sur ses organes génitaux. Si vous êtes tou·tes les deux par terre, vous pouvez lui caresser les parties génitales avec des pieds lubrifiés, ce que l’on appelle un footjob. Pour ce faire, tournez vos pieds vers l’intérieur, comme si vous imitiez les mains en position de prière. Gardez vos plantes de pieds serrées l’une contre l’autre pendant que vous saisissez les parties de votre partenaire et glissez tout du long.

Le lubrifiant à base d’eau est généralement le plus efficace, et il est préférable de garder une serviette à portée de main pour faciliter le nettoyage et assurer votre sécurité. « Croyez-moi, vous ne voulez pas entrer dans la salle de bains avec des pieds lubrifiés, explique Lennox. Soit vous allez foutre des empreintes de pieds mouillés difficiles à enlever sur votre moquette, soit vous allez glisser et vous casser la gueule sur du plancher – ou pire, du carrelage. »

Votre partenaire pourrait également être intéressé·e par le fait que vous insériez un orteil dans l’un de ses orifices. Commencez doucement – peut-être en explorant d’abord avec vos doigts – et utilisez beaucoup de lubrifiant, ce qui procurera une sensation agréable à votre partenaire tout en évitant les coupures ou les éraflures. La propreté de vos pieds et de vos orteils est particulièrement importante s’ils risquent d’être introduits dans le corps d’une autre personne. « Assurez-vous que vos ongles sont bien coupés et hygiéniques, et que vous n’avez pas de mycoses, avertit Lennox. Une égratignure peut vite se transformer en infection. Ce sera probablement assez facile à traiter, mais avez-vous vraiment envie de raconter cette histoire à votre médecin ? »

Prenez des photos ou vidéos coquines de vos pieds et maîtrisez « la pose »

Que vous viviez avec un·e fétichiste des pieds ou que vous désiriez simplement vous y mettre, l’envoi d’une photo ou d’une vidéo sexy de vos pieds montre à votre partenaire que vous avez vraiment envie de l’exciter de ce point de vue là. Les photos de vos orteils prises de haut fonctionnent généralement assez bien, mais votre partenaire appréciera peut-être davantage un angle incluant votre visage et un bel éclairage chaleureux. (« Utiliser la lumière naturelle ou même un anneau lumineux fera une énorme différence », conseille Miss Arcana.)

« Personnellement, j’aime inclure mon visage et avoir mes orteils juste en face de l’appareil, dit Arches. De cette façon, les autres comprennent que vous êtes à fond là-dedans et puis vos jolis petits pieds sont mis en avant. Vous offrez une vraie vue d’ensemble. »

À partir de là, « il existe tellement de positions à essayer », déclare Mistress D, énumérant ainsi une série d’options : croiser les pieds, les mettre l’un sur l’autre, les poser côte à côte, etc. Quelques variantes, comme fléchir les orteils, les recroqueviller pour créer des rides sur la plante des pieds ou pointer le gros orteil vers le haut en signe de « pouce levé », peuvent ajouter un peu de diversité. Si votre partenaire aime voir vos pieds cambrés sur des hauts talons, vous pouvez également essayer d’enfiler une paire qui met en valeur le petit espace entre vos orteils, aussi appelé « décolleté des orteils ».

Votre partenaire pourrait tout aussi bien apprécier une vue par l’arrière, avec vos fesses qui reposent sur la plante de vos pieds. S’iel préfère une vidéo, voyez s’iel veut vous voir écarter les orteils le plus possible ou les replier vers la plante de vos pieds. Pratiquez quelques angles et positions différents et voyez ce qui lui plaît le plus.

Si vous n’êtes toujours pas sûr·e que votre approche créative fonctionne, Miss Arcana vous recommande « la pose », qu’elle décrit comme étant la recette secrète qui plaira à la plupart des fétichistes des pieds. « C’est la meilleure pose à prendre pour un débutant, dit-elle. Allongez-vous sur le ventre, pliez les genoux et levez les pieds en l’air derrière vous. Vous êtes maintenant dans la position parfaite pour montrer à la fois votre visage et vos pieds, qui vous taquinent malicieusement en arrière-plan ! »

N’oubliez pas que quoi que vous tentiez, votre partenaire sera déjà amplement ravi·e que vous vous lanciez. « Il n’est pas vraiment nécessaire de vous prendre le chou sur la question de “la pose” », explique Miss Arcana. Ces photos et vidéos, tout comme l’action réelle incluant les pieds, visent avant tout le plaisir, et non la perfection.

À toujours garder en tête

Comme pour toute tentative d’implication dans le fétichisme de quelqu’un d’autre, il n’est pas nécessaire de connaître toutes les particularités de ce fétichisme dès que vous voulez vous y essayer. Votre partenaire sera probablement très heureux·se (et excité·e !) que vous souhaitiez déjà intégrer son fétiche à votre vie sexuelle, et vous découvrirez petit à petit le reste ensemble. Comme le conseille judicieusement Miss Arcana : « Faites de votre mieux à chaque tentative… et amusez-vous ! »

