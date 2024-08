De déprimantes photos des derniers jours de Toys “R” Us aux États-Unis

L’article original a été publié sur VICE États-Unis.

L’été dernier, aux États-Unis, Toys “R” Us a rejoint Circuit City, Blockbuster et RadioShack sur la liste croissante des magasins de détail incontournables dans les années 80 et 90 qui ont aujourd’hui disparu. (La fermeture de magasins ne s’est pas étendue au Canada, où la chaîne Toys “R” Us est toujours en affaires.) Amazon les a rayés de la carte l’un après l’autre, et d’autres suivront inévitablement. Toys “R” Us, toutefois, diffèrent un peu des autres. Pour beaucoup d’entre nous, c’était un monde merveilleux où l’on pouvait temporairement s’évader.



Joanna Kulesza et moi, fascinés par le déclin du magasin de détail à l’ère d’Amazon, on a décidé de documenter les derniers jours de ce monde merveilleux, non sans nostalgie. On ne savait pas à quelle réaction des employés et des clients s’attendre, mais, chez les uns comme les autres, elle a été généralement positive. Plusieurs étaient heureux qu’on les prenne en photo ou qu’on prenne leurs enfants en photo. Et, encore et encore, on a entendu des variantes de : « J’allais chez Toys “R” Us quand j’étais enfant et je veux que mes enfants le vivent au moins une dernière fois. »

Les juxtapositions dans un magasin de jouets géant qui ferme ses portes sont surréalistes : des rubans jaunes qui interdisent le passage, des rayons fermés, des affiches annonçant des rabais de 80 %, le vieil homme du jeu de Monopoly qui invite les clients à explorer un magasin presque vide, la peinture usée qui s’écaille, les affiches joyeuses suspendues au-dessus de vieux planchers tachés et craquelés. Une section pour bébés où il n’y a plus que des tablettes vides — et une petite affiche qui dit qu’on peut, et devrait, acheter ces tablettes à un prix dérisoire.

Toutes les photos ont été prises par Andy Sarjahani et Joanna Kulesza.

