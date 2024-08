Des dealers nous parlent des pires produits avec lesquels ils ont coupé leur came

Le meilleur de VICE Belgique, tous les samedis dans votre boîte mail, c’est par ici.

Je me trouvais dans un bar karaoké à Chinatown quand j’ai vu des éclairs à travers la fenêtre carrée de la porte d’entrée. Curieux, je suis sorti voir, pour tomber sur un étudiant coréen en pleine overdose de MD. Quelqu’un avait appelé une ambulance.

Videos by VICE

En tant que personne connaissant son lot de dealers, je sais à quel point les capsules de MD peuvent être nocives. La raison principale est que le jeu de la drogue consiste à maximiser les profits et à réduire les coûts, qu’on parle d’un cartel ou d’un dealer de rue solitaire. C’est le fondement même du problème. La seconde est que les trafiquants de drogue sont tous taillés dans le même tissu socio-économique. Ils sont impitoyables et violents, et s’ils voient une occasion de gagner du temps (et de l’argent), ça ne les empêchera pas de dormir si cette même occasion mène un client tout droit à l’hôpital. De cette façon, les dealers sont tous les mêmes, même si leurs produits changent constamment.

Après avoir discuté avec plusieurs utilisateurs, j’ai constaté que la plupart des gens se sentent plus en sécurité lorsqu’ils achètent leurs drogues à des sources anonymes sur le dark net, où les systèmes d’évaluation garantissent la qualité du produit et minimisent les dangers. Compte tenu de cela, il semblerait que les dealers de rue perdent du terrain. J’étais donc curieux de parler à certains d’entre eux afin de connaître leur avis. Pourquoi le deal de rue est-il toujours aussi désespéré ? Et quel est le pire produit qu’ils ont utilisé pour couper leur dope ? Pourquoi ?

Yianni, 29 ans – dealer de cocaïne

Photo: Max Sparber / via

VICE : Hey Yianni, raconte-nous les pires produits avec lesquels tu as coupé ta coke ?

Yianni : J’ai déjà mélangé un peu de speed à une poudre très fine et j’en ai mis un tout petit peu de le sachet, quelques dixièmes de gramme en général. Mais, croyez-le ou non, lorsque j’ai arrêté de mettre du speed dans ma cocaïne, certaines personnes ont commencé à se plaindre. Pour résoudre ce problème, j’ai remplacé le speed par quelques milligrammes de caféine et elles sont revenues en rampant. Et ce n’est pas le besoin pressant de coke qui les a fait venir. Je leur offrais juste ce petit coup de pied au cul supplémentaire dont ils avaient besoin. Une fois que vous commencez à vous intéresser aux produits altérants, ça devient de pire en pire. Vous devenant gourmand car la plupart du temps, personne ne se plaint. Ici, les gens s’en foutent de ce qu’ils s’envoient dans le nez, tant qu’ils pensent que vous êtes une personne de confiance.

As-tu déjà utilisé des produits de coupe que tu regrettes aujourd’hui ?

Une fois, un type m’a dit qu’il n’achetait que des pochons qui dégageaient une véritable odeur de gaz, comme l’essence, car c’est comme ça qu’on détermine si c’est pur. J’ai donc frotté mes sacs avec une serviette légèrement imbibée d’essence. Le sac puait la mort. Une autre fois, des Roumains m’ont dit qu’ils ne voulaient que des cailloux. J’ai donc posé le matos sur une assiette, je l’ai aspergé de laque pour cheveux et j’ai fait des petites boules. La coke s’est collée mais s’est détachée assez facilement. Je leur ai dit que c’est comme ça qu’on pouvait savoir que c’était pur, parce que les cailloux se brisaient. Mec, je racontais que de la merde.

Pourquoi as-tu arrêté de couper tes produits ?

J’ai arrêté de couper complètement parce que j’ai vu toute la jeune génération devenir accro à l’ice et au GBL. Je n’arrêtais pas de penser que c’était probablement à cause de cons comme moi. Des mecs qui coupaient tellement leur dope que ces gosses pensaient que la coke ne leur faisait ‘aucun’ effet. Ils achètent des pochons qui sont genre à 20%, et ils optent ensuite pour une alternative moins chère qui les défonce beaucoup plus. Une fois, j’ai vu une fille en pleine OD de GHB. Elle était très jeune et je pensais qu’elle était morte.

Des sites comme Silk Road ont-ils affecté ton business ?

Oui, c’est sûr. Les gens obtiennent un bien meilleur produit en ligne à un meilleur prix. J’ai perdu beaucoup de mes clients occasionnels, ceux qui m’appelaient une fois par mois. Maintenant, ils commandent juste un gramme entre potes sur le dark net, ça leur coûte beaucoup moins cher et c’est plus clean. Je ne peux pas rivaliser avec ça. Je compte donc sur des clients de longue date avec lesquels j’ai eu affaire et des personnes prêtes à payer un peu plus cher pour plus de commodité. Sinon, je gagne assez d’argent avec mon vrai job.

Mark, 37 ans – dealer de meth

Image via Shutterstock

Salut Mark, peux-tu nous parler des pires produits de coupe que tu as utilisés ?

Le pire, c’était quand je me suis fait enculé par mon ex-copine et mon ex-meilleur ami. Ils m’ont dit avoir rencontré un gars qui voulait acheter une once (28 grammes), cash. J’étais un peu tendu et nerveux parce que je ne pouvais pas me permettre de dépenser une telle somme d’argent pour préparer cette once. Mais ils avaient scellé ce deal et bien sûr, je ne les ai plus jamais revus putain. Et j’avais ces gars en route pour venir chercher la dope. C’étaient des clients réguliers et si je ne leur donnais pas quelque chose, j’allais être baisé.

Je n’avais ni équipement ni argent. Alors je suis allé au Woolies et j’ai attrapé quelques boîtes de sel d’Epsom. Quand les types sont arrivés, je les ai sortis de ma réserve personnelle, puis j’ai pesé exactement un 8-ball (le huitième d’une once, soit 3,5 grammes) de sel d’Epsom. J’ai reçu environ mille textos cette nuit-là. Apparemment, le tuyau est devenu noir dès qu’ils ont essayé de l’allumer. Les bâtards n’ont pas arrêté d’essayer de fumer ce truc et je suis resté complètement paranoïaque toute cette nuit-là, pensant que l’un d’entre eux risquait de mourir ou de dégommer l’un de ses poumons. Mais après tout, ce n’était que du sel d’Epsom. Quand tu fumes plein de clopes, est-ce que le sel c’est vraiment être pire ? Mais les types étaient vraiment énervés alors je me suis planqué chez ma tante à Shepperton. De victime d’un vol, j’étais devenu la cible de la putain de banlieue ouest. Pas un bon souvenir.

Est-ce que tu coupes encore tes drogues ?

Quiconque deale des cristaux de méthamphétamine ou du speed utilise d’autres produits pour les couper. En Australie, on utilise du MSM cristallisé. Habituellement, on transforme 8-ball en une once et c’est de là que proviennent tous nos bénéfices supplémentaires. J’ai entendu parler de bien pire cela dit. Certains produits de coupe envoient des gens directement à l’hôpital. Un gars que je connais crache du sang depuis environ six mois, mais il continue à fumer. Putain de drogue, hein ?

Le Dark Web a-t-il eu un impact sur ton business ?

Mec, honnêtement, je ne connais personne qui achète de la meth sur ces sites. Probablement parce que la moitié d’entre nous ne sait même pas comment fonctionne ce putain de truc. Les accros à l’ice ne vont pas attendre leur matos pendant quinze jours; ils ne savent même pas patienter une heure de plus avant de devenir complètement dingos avec vous. La plupart du temps, ils savent que le matos a été coupé ou modifié, mais ils s’en moquent tant qu’ils ont leur shoot.

Tran, 24 ans – dealer de weed

Image via Shutterstock

Hey Tran, je ne savais pas qu’on pouvait même couper de la weed ?

Quand j’avais 17 ans, les gars qui m’ont appris à cultiver ajoutaient différents types de particules pour alourdir leur weed, comme de la laque, ou du sel. Plus ça pèse, plus ils paient. On utilisait principalement du silicium, mais j’ai entendu parler de types qui trouvaient des particules de plomb, de la limaille de fer et même du verre pilé sur leurs bourgeons. De jeunes Vietnamiens avec lesquels je suis allé au lycée à Box Hill m’ont appris quelques techniques. Personne ne s’est jamais plaint, donc je ne pensais pas que c’était hyper mauvais.

Pourquoi as-tu arrêté d’altérer ton produit ?

Je me faisais pas mal de fric et je ne pensais pas que ça détruisait les gens. Ce n’est que des années plus tard, quand j’ai rencontré des gars lors d’une manif pro-weed et qu’ils m’ont appris la bonne façon de cultiver du cannabis, que j’ai compris. En plaisantant, j’ai dit au gars que j’avais pulvérisé ma came pour l’alourdir et son pote m’a presque foutu une beigne. Apparemment, le silicium contenu dans les aérosols peut vous tuer lorsque vous le fumez. Ils m’ont vraiment ouvert les yeux sur toutes les conneries de merde que je faisais et, plus important encore, sur le fait que d’autres personnes me faisaient suffisamment confiance pour m’acheter de la weed.

Dylan, 27 ans – dealer de MDMA

Photo: St. Albert / CC Licence 2.0

Hello Dylan, explique moi pourquoi tu as commencé à couper tes produits.

Ça a commencé il y a environ cinq ans, lorsqu’il y a eu une pénurie de MD. La vente était ma principale source de revenus et je ne pouvais pas risquer de perdre des clients. J’ai donc utilisé de petites quantités de meth. Je mélangeais moins d’un dixième de gramme avec de la poudre dex (poudre énergisante) et remplissais la capsule. Quand ils en prenaient, la plupart des gens étaient vraiment heureux, mais les descentes étaient toujours très dures. Un de mes amis qui était accro à l’ice s’est suicidé. Après ça, j’ai arrêté de vendre.

À ta connaissance, les gens coupent-ils encore leurs drogues avec des produits de merde ?

De nos jours, il existe des kits de test et j’espère vraiment que de plus en plus de jeunes en utiliseront parce que ça vaut la peine. Depuis qu’ils ont été introduits, je connais beaucoup de gars qui ne coupent plus leurs capsules. Certains de ces types n’en avaient absolument rien à foutre de ce qu’ils y mettaient, mais de nos jours, tout le monde est beaucoup plus prudent, car on peut être percés à jour et perdre son business en un clin d’oeil.

Quel est l’effet de sites comme Silk Road sur l’industrie de la MDMA ?

À côté de ces kits de test, c’est ce par quoi le marché australien de la MDMA est le plus impacté. Les fournisseurs importent même via ces réseaux en ligne, car ils obtiennent des produits plus safe. Ils peuvent les couper avec des compléments alimentaires et ne pas se sentir coupable. Les clients expérimenteront toujours une défonce vraiment solide et propre, sans la merde australienne qui les accompagne. En Australie, il faut importer la MDMA si on veut des produits de qualité pharmaceutique. Les cuisiniers qui travaillent dans leurs caves ne seront jamais en mesure de rivaliser avec les produits israéliens. Même si ils possèdent tous les produits chimiques et l’équipement dernier cri. Aucune chance.

VICE Belgique est aussi sur Instagram.

Cet article a été initialement publié sur VICE UK.