Coucou les gosses, comment vous imaginez 2050 ?

Réchauffement climatique, intelligence artificielle et inégalités croissantes, voilà ce qui me vient en tête quand je pense au futur. Rien de très lumineux. Par contre, c’est pas un réflexe propre à ma génération de penser comme ça. Tout bipède doué de la faculté de réfléchir est susceptible de vous sortir des trucs similaires. Alors si vous pensiez que 100% des enfants ne passent leur temps qu’à scroller sur le téléphone de leurs parents et rêver de devenir YouTuber, vous vous vautrez complet. Vous êtes peut-être même déjà un·e jeune boomer – à qui ces mêmes enfants vont d’ailleurs reprocher tout un tas de trucs dans quelques années, notamment le fait que vous achetiez des vêtements en lot sur Shein ou des livres sur Amazon, alors que vous savez très bien que ça contribue à notre perte.

Non, effectivement, les enfants ne sont pas totalement déconnecté·es de la réalité ni du futur qui les attend, comme en témoignent les discussions que j’ai eues avec quinze mioches de 8 à 11 ans. Entre pollution, immobilier, boudin et Coca volant, voici leur vision de l’avenir (on donnera la parole aux mioches qui veulent devenir influencer un autre jour).

Louis (11 ans)

VICE : Tu penses que ce sera comment, le futur? Louis : Je pense qu’il y aura des voitures volantes et des robots.

Là, on est dans un bois, tu penses que la nature sera toujours comme ça ? Non ! Elle sera en métal et tout.

Les arbres seront métalliques ? Oui.

**Et les vêtements, ce sera aussi en métal ?

**Non, ce sera en bois.

Elodie (8 ans)

VICE : Tu penses que le monde sera comment quand t’auras 30 ans ? Elodie : Bah, les arbres seront un peu plus grands.

Ah ouais, pourquoi ? Bah, parce que ça va un peu changer quoi. Et les motos n’auront pas deux roues mais une roue.

Et comment tu crois que les arbres vont pousser ? Ils vont pousser grâce à l’eau dans la terre.

Et tu veux faire quoi plus tard ? Tu veux faire un travail en lien avec les arbres ? Non, moi je serai boulangère.

Et dans le futur, tu crois que le pain sera comme maintenant ? Non ils seront différents, les pains auront la taille de ma copine.

Ah ouais, ça c’est un très grand pain. Donc en fait, tout va devenir plus grand ? Non, mais genre ce sera le futur quoi. Et les motos, elles auront pas de roue en fait.

Toi, tu feras de la moto ? Moi j’aimerais bien, mais je pense que c’est plus pour les garçons.

Sofia (10 ans)

VICE : Là, on est en 2023. Tu penses que dans le futur ce sera comment ? Sofia : Bah, un jour meilleur j’espère.

**Meilleur dans quel sens ?

**Bah, moins de pollution, plus de recyclage.

Et tu penses qu’il y aura des nouvelles techniques pour qu’il y ait moins de pollution ? Oui.

**L’école, ça va changer?

**Je crois pas. C’est pas que ça empire là, mais il y a des écoles où ils utilisent des tablettes et tout.

**Et toi, t’aimerais pas ?

**Non, je préfère les cahiers. C’est pas bien pour les yeux, les tablettes.

Léonardo (10 ans)

VICE : Tu penses que dans hyper longtemps, quand toi t’auras 30 ans, ta vie elle sera comment ? Bah, normale.

**Normale c’est-à-dire… bien ou pas bien ?

**Bah, ça dépend si tout se passe bien. Je suis un peu pessimiste sur la vie…

**Tu crois qu’il va se passer quoi de pas bien ?

**Bah, j’ai entendu dire que si on sauvait pas la terre dans quelques années, ce serait trop tard. Donc quand j’aurai 30 ans, je pense que je serai déjà plus là.

Là tu manges un hot dog, tu penses qu’il y en aura encore ? Sûrement, mais végétariens.

**Tout sera végétarien ?

**Sûrement.

**Et ça te plairait ça ? Parce que là tu manges une saucisse…

**Oui je sais, mais moi en fait je suis obligé de manger de la viande parce que je manque de fer.

**Ah. Et du coup, si tout devient végétarien et que t’as besoin de fer tu vas faire comment?

**Bah, je prendrai des médicaments.

Quentin (9 ans)

VICE : Comment le monde va être en 2050 ? Quentin : Bah, il va changer !

Tu penses qu’il va changer en mieux ou en moins bien ? Euh, je sais pas.

Et t’aimerais que ça change comment ? Bah, j’aimerais bien que ça change en bien ! Par exemple qu’on mette pas les plastiques dans la mer.

OK, pas de plastique dans la mer. Et pour ça, tu vas faire quelque chose toi ? Bah oui. Je veux être vétérinaire pour soigner les animaux.

Adam (8 ans) et Camille (10 ans)

VICE : Vous imaginez comment le monde dans le futur ? Genre, dans 50 ans ? Camille : Tout sera plus technologique.

Y’aura quoi comme technologie ? Adam : Je sais pas.

Vous aimeriez qu’il y ait quelque chose qui soit inventé ? Adam : Bah, y’a déjà des vélos électriques mais ce serait bien des vélos volants.

Et vous pensez que ce sera possible? Adam : Bah ouais, et il y aura des espèces de minis passerelles qui enlèveront la gravité et donc ça fait flotter les objets.

Ah ouais, comme ça. Adam : Ah ouais, et des skateboards volants !

Et vous aimeriez faire de la science pour construire ces skateboards volants ? Camille : Non.

Vous vous voyez faire quoi plus tard ? Adam : Bah, peut-être pas travailler à la STIB parce que ça, si ça se trouve d’ici-là ce sera fini. Les trams seront des androids.

Ah oui… Vous pensez que ce sera mieux ou moins bien du coup ? Adam : Mieux ! Mieux, parce que peut-être que d’ici-là, la pollution sera réduite donc ce sera plus long pour la terre.

Camille : Je pense aussi qu’il y aura quelques trucs qui seront moins bien. Par exemple, la campagne ça ne va plus être la campagne quoi.

Ah ouais, y’aura plus de campagne ? Nulle part ? Camille : Bah, peut-être dans d’autres pays.

Adam : Moi ce que je voudrais, c’est qu’on démolisse les bâtiments et qu’on fasse repousser plein de plantes et qu’on vive dans la nature où on a construit des espèces de grottes et tout.

Camille : Moi j’aimerais bien des maisons où le toit c’est un jardin-toit et quand t’es sur ta terrasse c’est entouré de plantes.

Milla (10 ans)

VICE : T’as 10 ans là. Imagine t’en a 30, tu te réveilles, il est comment le monde ? Milla : Ça dépend.

**Ça dépend de quoi ?

**Ça dépend du réchauffement climatique.

Comment tu penses que ça va impacter la vie ? Bah, il fera beaucoup plus chaud, il fera beaucoup plus pollué et il y aura moins d’espèces d’animaux.

**Et tu t’habilleras comment s’il fait super super chaud ?

**Bah, en mini short et en mini top.

**Et les maisons, elles seront différentes ?

**Ouais. Elles seront plus petites parce qu’il y aura plus de gens. Et plus chères aussi.

Pavel (8 ans), Martin (8 ans), Vassili (9 ans) et Mathis (9 ans)

VICE : Ce sera comment en 2050 ? Pavel : Y’aura des voitures volantes.

Vassili : Y’aura des bâtiments avec plein d’électricité.

Pavel : Moi je crois qu’il y aura un garage qui s’ouvre tout seul !

Et vous aurez une voiture ?

Vassili : Oui !

Pavel : Moi j’aurai une voiture volante qui va super vite !

Et vous penserez qu’il y aura d’autres trucs que des voitures volantes ? Mathis : L’argent. 1 euro ça va être 1 000 euros.

Pavel : Et y’aura des motos volantes !

Tout sera volant en fait ? Tous : Ouiii !

Et là t’as un Coca en main, il sera volant aussi ? Mathis : Ouais, je pourrai le poser à côté de moi dans l’air.

Trop bien, tu devras plus rien porter. Et vous voulez faire quoi plus tard ? Martin : Constructeur de vaisseau spatial !

Pavel : Moi aussi, cons… construi… construicsseur de soucoupe volante !

Jeanne (9 ans)

VICE : Là on est en 2023. Tu penses qu’en 2050 ce sera comment? Jeanne : Bah, j’espère que les voitures pollueront moins.

Tu penses qu’il y aura des nouvelles voitures qui pollueront pas ? Oui. J’avais vu un truc en sciences où c’était un truc qui créait des petites bulles et qui avait pas besoin, pour les panneaux solaires par exemple, de la lumière.

**OK. Et tu penses que les maisons resteront comme maintenant ?

**Bah, j’espère qu’on fera un peu moins de villes et qu’on vivra un peu plus dans la forêt et que ce soit des maisons dans les arbres.

Et ça te stresse toi, la pollution ? Oui.

T’as peur de quoi? Bah que… plus tard tout le monde meurt.

Tu fais attention à l’écologie ? Oui.

**Tu fais quoi par exemple ?

**Bah, nous on a pas de voiture. J’ai peur que ça écrase les animaux, les voitures. Et après, je trouve pas ça très logique parce qu’il y a des gens qui disent de pas polluer et qui sont en voiture quand ils disent ça.

Camille (8 ans)

VICE : Tu penses qu’en 2050 le monde sera comment ? Camille : Pollué !

**Et donc ce sera comment ?

**Un peu la guerre et pas propre du tout !

Avec des déchets partout ? Non parce que les scouts seront là !

Ah, et les scouts vont enlever tous les déchets ? Oui, ils vont aider la planète.

Léa (8 ans)

VICE : Dans le futur, ce sera comment tu penses ? Léa : Bah, je sais pas.

**T’as des pièces dans ta main là, tu penses que l’argent va être différent en 2050 ?

**Non.

T’en auras beaucoup tu crois ? Ouais !

Et tu feras quoi avec tout cet argent ? Je m’achèterai plein de calories !

T’aimes bien manger quoi ? Tout ! À part le boudin.

