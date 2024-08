Gagnez ce coupe-pilules VICE en édition limitée

Chez VICE, on aime aborder des sujets qui concernent les jeunes, et la drogue en fait partie. Comme la saison des festivals bat son plein, on veut s’assurer que vous soyez suffisamment informés sur le sujet pour pouvoir faire les bons choix. Et de manière plus concrète, on a aussi plein de coupe-pilules à vous offrir, histoire que vous n’avaliez pas trop de pilules cet été.

Tout au long de l’été, VICE publie des articles sur la consommation de drogues en Belgique dans le cadre de la campagne « Split Your Pill ». Vous pouvez lire, entre autres, notre article sur ce que les belges consomment quand ils font la fête, basé sur de l’ enquête menée en 2018 par le VAD (le centre d’expertise flamand sur l’alcool et autres drogues).

L’ecstasy disponible sur le marché actuellement peut être jusqu’à six fois plus forte que celle des années nonante, et cela engendre des risques qui doivent être pris en compte. C’est pourquoi nous avons décidé de vous offrir un certain nombre de coupe-pilules en édition limitée. Vous pourrez ainsi couper vos pilules en deux et en quatre pour ajuster le dosage.

Pour gagner un coupe-pilules, racontez-nous une expérience personnelle liée à la drogue, via ce formulaire. Ne vous inquiétez pas, on ne racontera rien à vos parents, du moins pas sans votre permission.

Pour gagner votre coupe-pilules, c’est par ici!

Le coupe-pilules VICE est bien plus qu’un simple objet permettant de couper vos ecstas; c’est le symbole de toute une campagne. Au final, ce n’est pas à nous de décider pour vous si vous voulez consommer de la drogue ou non. Tout ce qu’on peut faire, c’est vous fournir des outils pour réduire les risques lors de votre consommation. Donc assurez-vous de ne pas déraper cet été et « Split Your Pill ».

