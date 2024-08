Un guide pour répondre aux nudes, à l’attention des mecs hétéros

Maintenant que je suis adulte, je me rends compte que les hommes hétérosexuels ne s’intéressent pas au sexe. Dans l’ensemble, ils préfèrent de loin faire autre chose, comme jouer à Red Dead Redemption II, par exemple.



Je ne dis pas qu’ils n’aiment pas ça. Ils aiment jouir, ça ne fait pas de doute. Mais quand il s’agit de passer à l’acte, ils n’ont tout simplement pas la force. Ce n’est pas, à l’instar des incels, une attitude agressive envers le sexe, mais plutôt un vague désintérêt. Dans la mesure du possible, la majorité d’entre eux préfèrent passer une soirée à alterner entre GTA et Youporn. Ce n’est pas le cas des femmes. Nous sommes là à nous endetter pour acheter de la lingerie sexy et des sex-toys sophistiqués, à prendre des photos en gros plan de notre cul, tout ça pour quoi ?

Prenons les nudes, par exemple. Un nude est une forme d’art. Un nude exige une bonne connaissance de l’éclairage, une prise en compte des angles, ainsi qu’un certain degré de douleur dans le bas du dos. Nous contorsionnons nos corps d’une manière qui, si l’on nous observait depuis l’autre bout de la pièce, nous ferait ressembler à Samara de The Ring qui sort de la télé. Tout cela pour valider l’étonnante quantité de temps et d’argent que nous consacrons à paraître baisables selon les normes sociales. Les réponses les plus courantes ? Un petit « wow », un emoji encourageant ou un « désolé, je me suis endormi ». Encore une fois, ce n’est pas la réaction attendue de la part de quelqu’un qui aime le sexe.

Quoi qu’il en soit, maintenant que vous êtes tous furax, veuillez suivre ces conseils pour savoir comment réagir face aux nudes. Prouvez-moi que vous en êtes capables – je vous mets au défi.

À FAIRE : RÉPONDRE PAR VOTRE PROPRE NUDE

Une manœuvre évidente, pourrait-on penser. Hélas, cela n’arrive pas souvent. Nous ferons tout de même preuve de compassion, sachant que les hommes sont mal à l’aise à l’idée de se prendre en photo, et que les nudes tombent dans cette catégorie. Mais pas de panique, il existe des moyens de contourner la situation. Les messages Instagram et Snapchat sont utiles en ce sens car ils sont éphémères. Inutile de dédier un dossier entier sur votre smartphone à cette fin, il suffit de prendre une photo de votre bouche et de la jeter dans l’abîme avant qu’elle disparaisse pour toujours.

Avertissement important pour les hommes : les images de sexe et les nudes ne sont pas la même chose. Les nudes sont une stimulation, les photos de bites sont la conclusion logique d’une séance de sexting suffisamment longue – mais, même là, je dirais que les gros plans de parties génitales gâchent toute anticipation. On présume que les hommes ont moins de ressources avec lesquelles travailler, mais ce n’est pas vrai. Le ventre, les hanches, les doigts, les lèvres – vous êtes probablement doté d’au moins une de ces choses. La prochaine fois que vous sortez votre bite après qu’une fille vous a envoyé un selfie dans un joli soutien-gorge, ravisez-vous et envisagez de prendre une photo de votre cou dans un t-shirt ample. Ou, si vous tenez absolument à mêler votre bite à ça, laissez-nous la deviner dans un pantalon de jogging. C’est beaucoup mieux.

Avertissement important pour les femmes : n’envoyez pas de nude à un mec si vous ne lui faites pas confiance. Il va faire des captures d’écran et les montrer à ses potes. À moins, bien sûr, que cette idée ne vous dérange pas puisque, quoiqu’il arrive, vous êtes fabuleuse.

À NE PAS FAIRE : DIRE CES CHOSES

Lorsque j’ai demandé l’avis de mes collègues au sujet de cet article, l’une d’elles m’a dit qu’une fois, son amie avait envoyé un nude et avait reçu la réponse suivante : « Tu as l’air lourde. Dieu merci, je suis fort. » Ce qui est tout à fait… inhabituel. Il s’agit a priori d’un commentaire négatif sur son physique. En réalité, il ne faisait que profiter de l’occasion pour souligner sa capacité à soulever des poids. C’est presque un compliment, mais qui s’éloigne tellement du sujet qu’il en devient bizarre. Cela ressemble beaucoup aux gaffes que font les papas dans les rares occasions où ils doivent commenter l’apparence de quelqu’un. Par exemple, lorsque votre mère rentre de chez le coiffeur et qu’il dit quelque chose du genre : « C’est très brun ». Quoi qu’il en soit, si la seule réaction logique à votre réponse est un timide «… merci ? », c’est que vous vous êtes foiré. Les autres entrées dans cette catégorie incluent :

– « Ta peau est belle »

– « Tu l’as payé combien, ce soutif ? »

– « C’est trop cool que tu te sois fait tatouer par [insérez le nom d’un tatoueur masculin ici]. Comment il est ? »

– « Merci »

À FAIRE : DIRE CES CHOSES À LA PLACE

– « Putain »

– « Merde »

– « Putain de merde t’es trop bonne »

En gros, tout ce qui est susceptible de donner l’impression à la personne que ce qu’elle vient de faire est monumental, même s’il s’agit d’une simple photo de sa langue. Vous devez cependant poursuivre avec quelque chose – une photo à la tonalité similaire, des encouragements, des intentions. Vous ne pouvez pas attendre que l’autre fasse tout le boulot pendant que vous restez assis à jurer. Ne soyez pas ce type pour qui le sexe consiste à rester allongé inerte pendant que l’autre se démène au-dessus. Ce mec n’aime pas le sexe.

Photo : PhotoAlto/Alamy Stock Photo

À NE PAS FAIRE : « DÉSOLÉ, JE ME SUIS ENDORMI »

C’est presque un compliment, quand on considère le nombre de mecs adultes qui éjaculent et s’évanouissent aussitôt. Ça arrive même aux meilleurs. Dans l’idéal, un nude n’est pas censé avoir le même effet. Sinon, cela ne présage pas un bel avenir. Mieux vaut supposer qu’il vient d’engloutir un gros plat de pâtes. Quoi qu’il en soit Messieurs, évitez de partager ce genre d’information, car c’est l’équivalent numérique du bâillement en plein acte sexuel et ça ne fera que renforcer la théorie selon laquelle vous n’aimez pas le sexe.

À NE PAS FAIRE : UTILISER CE FOUTU EMOJI QUI TIRE LA LANGUE

Typique du mec qui insinue tout le temps qu’il aime bouffer des chattes, sans jamais en bouffer. Mets en pratique la parole, espèce de lâche.

À FAIRE : DIRE SPONTANÉMENT CE QUE VOUS PENSEZ, MÊME SI VOUS AVEZ LE SENTIMENT QUE VOUS NE DEVRIEZ PAS LE DIRE PARCE QUE C’EST DÉGOÛTANT

La seule raison qui pousse une personne à envoyer un nude, c’est l’envie d’être objectivée. Alors je sais que je ne devrais pas dire ça à cause du féminisme et tout ça, mais si vous envoyez à un mec une photo de votre ticket de métro, c’est pour qu’il vous dise des choses impardonnables. Alors oubliez tout ce que je viens de dire, attrapez cette horrible pensée obscène qui traverse votre cerveau et couchez-la par écrit. Voyez ce qui se passe.

Astuce bonus : Balancez le nom de la personne à la fin de votre message. Pas à la fin de chaque phrase, hein, vous passeriez pour un psychopathe. Si vous le faites de manière subtile, ça rendra le tout plus personnel.

À NE PAS FAIRE : DIRE QUELQUE CHOSE DE #PROFOND ET SIGNIFICATIF

Si je voulais entendre parler du pouvoir de ma féminité, je n’enverrais pas de nude. Dis-moi que je suis jolie et envoie-moi un Boomerang de ta salive.

