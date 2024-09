L’étudiant emprisonné en Corée du Nord a été libéré – mais il est dans le coma

La Corée du Nord a libéré Otto Warmbier, un étudiant américain emprisonné depuis plus d’un an, a annoncé ce mardi soir le secrétaire d’État américain, Rex Tillerson.

Âgé de 22 ans, Warmbier était détenu depuis le 2 janvier 2016 après avoir apparemment essayé de voler un poster de propagande dans son hôtel à Pyongyang. Il a été condamné en mars 2016 à 15 ans de travaux forcés. Il était depuis détenu sans que l’on en sache beaucoup plus sur ses conditions de détention.

Les parents de Warmbier ont confié ce mardi soir au Washington Post que leur fils était dans le coma et était évacué médicalement via la base de l’armée américaine de Sapporo au Japon. Warmbier serait tombé dans le coma peu de temps après sa dernière apparition publique en mars 2016. Otto Warmbier a atterri à Cincinnati (Ohio) ce mardi soir et a été transféré à l’hôpital de la ville.

La famille Warmbier a appris la semaine dernière qu’Otto avait contracté un grave cas de botulisme pendant sa détention et que les autorités nord-coréennes lui avaient administré un sédatif – qui l’a plongé dans le coma. Un porte-parole de la Richardson Foundation, qui travaillait avec la famille de l’étudiant pour aboutir à sa libération, a confirmé à VICE News qu’Otto était dans un état critique.

Bill Richardson, l’ancien gouverneur du Nouveau Mexique et ambassadeur américain auprès des Nations unies, a diffusé un communiqué dans lequel il explique que Warmbier est dans le coma depuis plus d’un an et qu’il « a rapidement besoin de suivre un traitement aux États-Unis », ajoutant que la Corée du Nord allait devoir expliquer la cause de ce coma.

La libération de Warmbier coïncide avec la visite de l’ancienne gloire de la NBA, Dennis Rodman, dans la capitale nord-coréenne. Difficile de savoir pour le moment si Rodman, qui entretient des relations amicales avec Kim Jong-un et a visité le pays deux fois, a quelque chose à voir avec la libération de l’étudiant. Rodman a confié à des journalistes présents sur place que la négociation de la libération de Warmbier et de trois autres détenus américains n’était « pas son but pour le moment. »

Warmbier vient de Wyoming dans l’Ohio et étudiait à l’université de Virginie quand il a été arrêté en Corée du Nord, où il voyageait en tant que touriste. Les autorités du pays ermite avaient diffusé des images floues de vidéosurveillance sur lesquelles on voit une silhouette – apparemment Warmbier – en train de prendre un poster de propagande posé dans une zone interdite de son hôtel. Avant son voyage en Corée du Nord, Warmbier voulait travailler dans la finance, ont indiqué ses parents.

Lors d’une troublante conférence de presse, Warmbier avait admis en larmes qu’il s’était emparé du poster au nom de son église et de la Z Society, une organisation philanthropique de son université. Les médias nord-coréens estimaient de leur côté que Warmbier avait été attrapé en train de « commettre un acte hostile envers l’État », qui était « toléré et manipulé par le gouvernement américain. »

Après avoir gardé le silence pendant près d’un an, les parents de Warmbier ont récemment commencé à parler du cas de leur fils, notamment au Washington Post et à Fox News. Ils ont aussi critiqué l’ancien secrétaire d’État, John Kerry, et l’administration Obama pour avoir échoué à obtenir la libération de leur fils. En avril, ils confiaient au Washington Post qu’Otto « semblait être une distraction non voulue » pour l’administration Obama, précisant qu’ils n’avaient eu aucune nouvelle de lui pendant 16 mois. Ils ont commencé à prendre la parole peu de temps après l’arrivée de Trump à la Maison blanche.

Tillerson a indiqué ce mardi que le Département d’État, qui n’a pas de lien diplomatique établi avec Pyongyang, discute encore du cas de trois autres détenus américains – dont deux professeurs américano-coréens arrêtés l’année dernière.

La Corée du Nord a emprisonné de nombreux Américains au cours des dernières années, en les condamnant à de longues peines de prison – qui ont rarement été respectées. Plusieurs détenus ont été libérés suite à la visite à Pyongyang de personnalités importantes comme Bill Clinton, Al Gore, Jimmy Carter et James Clapper (l’ancien directeur du renseignement américain).

