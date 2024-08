La playlist 420 de VICE Québec

Quand j’étais (beaucoup) plus jeune et que fumer du weed était un de mes trucs préférés, j’avais un rituel. Je fumais et j’écoutais ma musique, seul dans ma chambre, pendant des heures, comme un vrai emo.

Comme mes goûts musicaux n’ont pas énormément changé depuis 2007, j’ai demandé à des musiciens leurs meilleurs morceaux de stoner. Ça donne cette belle petite playlist bien variée, avec des choix d’entre autres : La Fine Équipe, adhoc, Chuck Fever, et SonRaw. Voici ce que certains des artistes avaient à dire sur leur choix.

Le choix de Robert Robert : Amore , de Ryuichi Sakamoto

« C’est un peu cheesy, mais j’irais avec celle-là. Ça ralentit le temps, et ça me fait penser à ma mère. »



Le choix de Clyde Forest : Notion , de Tash Sultana

« Perso, j’adore Notion. Je trouve qu’elle me met dans un mood vraiment happy. La profondeur de sa voix et les effets de guit, et juste un peu de mouvement trap, ça me rend vraiment calme. Sa voix me fait tripper. »

Le choix de Sherrboy : Glosoli , de Sigur Ros

« Le paysagement musical et les petits détails sonores stimulent mes pensées, je me sens plein. Le puissant crescendo à la fin est une expérience très émotionnelle qui est amplifiée quand je suis gelé. En plus, avec le falsetto de Jonsi en islandais, on a l’impression que c’est de la musique d’elfes, ce qui est amusant! »

Le choix d’Oogo, de La Fine Équipe : Boom Biddy Bye Bye, de Cypress Hill

« J’ai plein de chansons pour quand je fume, mais je dirais celle-ci. Un peu cliché, mais c’est bon quand même. »

Le choix de SonRaw : Never Give U Up , de MED

« Cette chanson me rappelle une fois où j’étais hyper gelé, à Copenhague, en 2005. »

Le choix de Jesse Gainer, de Talksick (et collègue de chez VICE) : Reefer Sutherland , de Bongripper

« Bien que le titre de la chanson soit un peu direct et que la structure de la chanson soit assez classique dans le doom métal de stoner, Bongripper infuse son culte voué à Tonny Iommi avec assez de malice et de puissance traumatisante pour se séparer de la horde de wannabe de Sleep. Ces gars vont ruiner votre buzz dans le meilleur sens possible. »

Le choix d’Oren, d’adhoc. : Cleveland is the Reason, de Kid Cudi

« Les fans de Cudi savent que Monsieur Solo Dolo n’a pas passé toute sa carrière dans ses feels : il a passé une partie majeure de A Kid Named Cudi à créer sa propre version du swag rap. Pour moi, au secondaire, cette chanson mettait en évidence qu’on pouvait, hypothétiquement être émotif, sensible et cool à la fois. En plus, la mélodie est hot. »

Le choix d’Angel : Night Nurse , de Gregory Isaacs

« J’aime cette chanson, car on sent que le chanteur vient d’un endroit où on comprend la relation qu’il y a entre le cannabis et la musique. »

Le choix de Mr. Wavvy : Electric Feels, de MGMT

« J’écoutais ce morceau à chaque fois avant de fumer, quand j’étais au secondaire. Je me sentais comme une fusée qui décollait vers l’espace! »

Billy Eff est sur internet ici et là.