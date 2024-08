La rentrée des clubs : photos de classe de 12 DJs belges

On l’aura compris, c’est la rentrée, les étudiant·es sont de retour sur les bancs de l’école. Mais qui dit septembre, dit aussi rentrée culturelle et réouverture de nos chers et tendres clubs et autres lieux festifs. Pour fêter ça, VICE s’est associé à l’espace créatif 254Forest pour photographier une belle brochette de DJs locaux à la manière de ces bonnes vieilles photos de classe. Un peu comme celles où vous aviez beaucoup trop de gel dans les cheveux et souriiez à pleines dents, alors qu’il vous en manquait une.

254Forest est un espace collectif ouvert aux artistes et créatifs qui travaillent dans le milieu de l’image le son et les nouvelles technologies. De la photo à la musique en passant par le graphisme, l’espace abrite non seulement un studio photo, où a eu lieu notre séance, mais aussi un espace de co-working, des studios d’enregistrement ou encore une galerie d’expo. C’est dans cet environnement créatif que le talentueux photographe de mode Gretar Gunnlaugsson a shooté nos premier·es et dernier·es de la classe et qu’iels nous ont confié leurs petits souvenirs d’école.

Otis (23 ans), fondateur de Slagwerk et résident à The Word Radio

Nom, prénom : Dehaes Otis

Études : Sciences humaines en secondaires et communication en supérieur

Cours préféré : Sport

Cours le plus nul : Chimie

Job de rêve étant enfant : Footballeur professionnel

Première retenue : C’était parce que j’étais en retard. Pour le reste j’étais très calme et j’avais de bons résultats. J’étais plutôt du genre solitaire en réalité.

Premier DJ set : En 2012 j’ai participé à une compétition de DJing à Radio Scorpio ; j’ai joué de la Dubstep dans la maison de jeune Herent. C’était fun !

Première sortie en boîte : Je sortais déjà en soirées Drum and bass à Louvain quand j’avais à peine 13 ans !

Nom, prénom : Krecké Jill

Études : J’ai fait la photographie, et j’étudie toujours l’histoire de l’art et l’archéologie.

Cours préféré : Histoire de l’art du Moyen-Orient

Cours le plus nul : Économie

Job de rêve étant enfant : Princesse !

Première retenue : J’étais bonne élève; je ne me souviens pas en avoir eue.

Premier DJ set : C’était à la Deep In House au Fuse il y a trois ans, avec Marco Shuttle. C’est après cette soirée que je suis devenue résidente de la Deep In House.

Première sortie en boîte : C’était la Catclub à Bruxelles avec Arto Mambe.

Nom, prénom : Germanes Lodewijk

Études : J’ai fait le graphisme et je suis actuellement des cours en travail socio-culturel.

Cours préféré : Philosophie

Cours le plus nul : Histoire de l’art, parce que je détestais le prof.

Job de rêve étant enfant : Basketteur professionnel

Première retenue : Je fumais des clopes en cachette.

Premier DJ set: C’était au Nosta, l’ancien Nijdrop à Opwijk. J’ai fait le warm-up pour une soirée commerciale.

Première sortie en boîte : Je suis allé voir Jeff Mills au Fuse il y a sept ans. J’avais 15 ans à l’époque donc mon frère m’emmenait avec lui. On n’habitait pas à Bruxelles, donc on prenait la voiture et on ne buvait pas. On avait juste quelques joints en poche… Le bon vieux temps !

Golce Dabbana (27 ans) co-fondateur du collectif Leaving Living Dakota et résident à The Word Radio

Nom, prénom : Mutti Seelik-Trystan

Études : Design graphique et performance

Cours préféré : Le coin lecture en primaire, parce que c’était le seul endroit où tu pouvais faire n’importe quoi.

Cours le plus nul : L’Allemand parce que c’était obligatoire en Suisse et c’était impossible pour moi d’apprendre cette langue.

Job de rêve étant enfant : Patineur artistique. Je voulais monter des grands spectacles en mode Broadway, patinage, natation synchronisée tout ça. Super gay quoi !

Première retenue : Pour être honnête, j’ai vraiment passé toute ma scolarité derrière la porte.

Premier DJ set : C’était avec Wutangu à une de nos soirées il y a un an.

Première sortie en boîte : Je viens d’une petite ville donc je sortais surtout dans des bars, mais ma première vraie soirée c’était la Blitz en Suisse. C’était une teuf queer et y’avait toujours des cool dresscodes.

Black Mamba (25 ans), host StuBru et organisatrice des soirées Mamba Nights et Mo Mamba

Nom, prénom : Eze Noena

Études : Design graphique et digital media manager

Cours préféré : Sport en secondaire et Indesign en supérieur

Cours le plus nul : Français en secondaire et textes d’artistes en supérieur (oui, ce cours existe)

Job de rêve étant enfant : Coiffeuse

Première retenue : Je papotais trop en cours. Je me suis souvent retrouvée dans le couloir à cause de ça.

Premier DJ set : C’était il y a quatre ans au bar Hemelrijk, à Sint-Niklaas. J’étais super nerveuse, mais mes ami·es m’ont dit que c’était cool !

Première sortie en boîte : Ça devait être à Club Petrol à Anvers.

Kong (36 ans), fondateur du label Ensemble, rédacteur et responsable communication du C12

Nom, prénom : Galle Koen

Études : Économie et langues modernes en secondaire, puis communication en supérieur

Cours préféré : Histoire du cinéma

Cours le plus nul : Mathématique

Job de rêve étant enfant : Footballer ou photographe

Première retenue : Je n’en ai jamais eue ; j’étais un élève très sage qui allait à l’école tous les jours à vélo.

Premier DJ set : C’était à une fête d’anniversaire, je devais avoir 16 ans. J’ai joué de la house et de la dance opera en vinyls et CDs – des trucs des années 1990 qui reviennent à la mode aujourd’hui.

Première sortie en boîte : À 18 ans un ami à moi a gagné une compétition de DJing et il a pu faire le warm-up au Fuse. C’était ma première vraie soirée en club. Avant ça j’allais plutôt à des house parties.

Nom, prénom : Ferrara Maurizio

Études : Psychologie avec une spécialisation en psychothérapie.

Cours préféré : Psychologie sociale

Cours le plus nul : Psychométrie

Job de rêve étant enfant : DJ !

Première retenue : Je n’ai jamais eu d’heures de colle. J’étais bon élève et j’ai réussi toutes mes années sans faute.

Premier DJ set : C’était en 1996 avec Radio Panik. Faut dire que j’ai commencé tôt : à l’âge de 12 ans, j’ai demandé des platines pour ma première communion. Je jouais avec des tapes et je faisais une sorte de mixage stéréophonique avec mes baffles !

Première sortie en boîte : Mes premiers vrais week-ends belges ça se passait au Café d’Anvers le samedi et au Real à Tongres le dimanche.

Azo (30 ans), promotrice et résidente à la Benediction et résidente à Kiosk Radio

Nom, prénom : Gallot Azoline

Études : Cinéma en option son

Cours préféré : Montage son

Cours le plus nul : Les cours techniques de montage vidéo.

Job de rêve étant enfant : DJ !

Première retenue : Je ne m’en souviens pas… Je pense que j’étais plutôt calme, mais j’ai peut-être une mémoire sélective.

Premier DJ set : À 18 ans, un groupe d’étudiants de l’ULB m’a demandé si je pouvais mixer à l’une de leurs soirées. J’ai accepté, alors qu’en réalité, je ne savais pas du tout mixer. Du coup j’ai improvisé, mais c’était pas glorieux !

Première sortie en boîte : La première fois que je suis sortie, c’était au Pulp, un club lesbien à Paris. Et c’était ma mère et ses amies qui m’y avaient emmenée !

Mambele (26 ans), créateur du show radio Bolingo sur Bruzz

Nom, prénom : Mambele Mayele Kevin

Études : Je suis toujours étudiant en stratégie d’innovation et entrepreneuriat. Il ne me reste plus qu’à remettre mon mémoire.

Cours préféré : Éthique

Cours le plus nul : Corporate finance

Job de rêve étant enfant : Médecin, car ma maman avait un problème à la cheville et je voulais pouvoir la soigner.

Première retenue : En secondaire j’ai fait un an d’internat et c’était un peu la merde à l’école. J’étais dans une école flamande à Dilbeek et on ne pouvait pas parler en français, du coup j’allais souvent en retenue à cause de ça. C’était stupide. Parfois on testait le système et on parlait en anglais, mais ça ne posait pas de problème bizarrement.

Premier DJ set : C’était en 2013 dans une maison de jeunesse à Ganshoren, Tongeluk. J’ai joué du hip-hop, mais c’était de la grosse merde parce que j’avais des CDs sans titres dessus. Les gens se sont vraiment foutu de ma gueule.

Première sortie en boîte : Je devais avoir 14-15 ans. Je suis sorti en cachette dans cette salle qui faisait souvent des teufs près de Grand-Bigard à l’époque, près du Jk Paddestoel.

Fatoosan (39 ans), membre du collectif Supafly et DJ chez Bruzz

Nom, prénom : Sow Fatou

Études : Linguistique

Cours préféré : Civilisations et mythologie en Latin

Cours le plus nul : Mathématique

Job de rêve étant enfant : J’avais noté « informaticienne, comme mon père » dans un petit carnet.

Première retenue : Je ne suis jamais allée en retenue. J’étais bonne élève, et j’étais timide donc j’avais peur de l’autorité.

Premier DJ set : C’était à la première soirée Supafly en 2009 au Tavernier. C’était la première fois que je jouais devant des gens et c’était avec Mieke, qui fait aussi partie de Supafly.

Première sortie en boîte : Le Who’s Who’s Land c’était mes premières grosses soirées en cachette et l’endroit où j’ai découvert la soulful house que j’aime toujours autant.

Nom, prénom : Cortez Salas Diego

Études : Communication et relations publiques

Cours préféré : Histoire des idées

Cours le plus nul : Linguistique

Job de rêve étant enfant : Animateur radio

Première retenue : J’étais très sage ; je n’ai jamais eu de retenue.

Premier set : À mes 16 ans, j’ai joué au Dali’s Bar à Bruxelles avec Pierre Pevée de la Vallée. Je me souviens encore qu’il avait une rage de dent, le pauvre. Pour le reste c’était une cool première : j’ai joué de la disco house et mes parents m’avaient même fait un mot pour que je puisse manquer l’école le lendemain !

Première sortie en boîte : C’était la Dirty Dancing au Mirano. J’avais 17 ans.

PLLOW (27 ans), résidente et membre de l’équipe Kiosk Radio

Nom, prénom : Lowe Priscilla

Études : Relations publiques et communication d’organisation

Cours préféré : Statistiques, parce que j’aime beaucoup les probabilités.

Cours détesté : Histoire, de la secondaire à l’unif, parce que je n’ai jamais eu de bon feeling avec mes profs et que le programme était très loin de mon histoire personnelle, puisque tout est raconté de manière eurocentrée.

Job de rêve étant enfant : Chanteuse. Je devais regarder beaucoup trop de clips de TLC, Aalyiah, Missy et Diam’s sur MCM.

Première retenue : J’ai souvent eu des retenues parce que j’insultais les profs et j’ai même été virée… J’étais une rebelle !

Premier DJ set : C’était à un événement organisé par un collectif à l’ULB y’a deux ans et demi. J’étais super stressée donc j’avais préparé mon set pendant trois semaines et je le connaissais par coeur. Au final, rien ne s’est passé comme prévu mais les gens ont kiffé.

Première sortie : Ma mère ne me laissait pas trop sortir donc je suis sortie pour la première fois quand j’étais à l’unif. On sortait souvent au Club 144 avec mes copines noires. C’était un peu notre rendez-vous après les exams… Ambiance tontons congolais !

