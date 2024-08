La Vida Lockdown 2 : Peet renoue avec la nature grâce au confinement

Suivez nos lives « La Vida Lockdown » sur Instagram tous les mercredis à 17 heures.

Après avoir quitté leur coloc du 77 à Laeken avec Félé Flingue, Peet est parti vivre à Uccle avec Morgan, un peu plus loin du centre-ville et de ses rues polluées. C’est dans leur maison avec jardin qu’ils vivent cette période trouble ; peinards. Et si cet environnement semble propice à la création musicale, c’est plutôt le potager qui branche le rappeur en ce moment.



Pour le deuxième épisode de notre série de lives Instagram « La Vida Lockdown », on s’est entretenu avec un Peet plus rayonnant que jamais.

VICE : T’as l’air bien.

Peet : On est au ski mec. On est dans les Alpes.

T’es dans les Alpes de quelle commune ?

Morgan : C’est les Alpes d’Uccle.

Peet : On est chez nous posés.

Y a du monde on dirait.

Peet : Je suis avec Blu Samu et avec Morgan, on est en confinement à trois. Normalement il y a Rayan (son ami et manager, ndlr), mais il est à Liège avec sa copine. Et Blu nous a rejoint parce qu’elle habite seule dans un appartement donc elle confine avec nous.

Du coup, ça se passe pas trop mal le confinement ?

Peet : Non, nous on est super bien ; on est positif·ves. Après tu vois, ça fait quelques années qu’on a décidé de vivre en coloc à l’écart de Bruxelles, dans une maison. C’est le même prix, t’as un jardin et au moins t’es pas dans la ville. Tu dois juste prendre un tram.

« On a planté une rhubarbe gros ; elle a poussé de ouf. Y a trois semaines, un mois, y avait presque rien. »



Vous l’optimisez comment ce jardin ?

Peet : Tu veux une visite pour aller voir El potageros ?

(Il nous montre virtuellement son potager) : Regarde, je pense que c’est de l’origan, là il y a de la coriandre. Là je crois que c’est du thym ; là toutes sortes d’épices. Du laurier, full Nahnah. Et on a planté une rhubarbe gros ; elle a poussé de ouf. Y a trois semaines, un mois, y avait presque rien. Le confinement, c’est pas musique ; c’est potager.

El potageros.

Zéro musique ?

Peet : Je t’avoue que depuis le début du confinement, j’ai eu qu’une session studio avec J-Myk, mais j’ai pas trop fait du son depuis. J’ai passé tout le mois de février à me concentrer sur mon projet, donc là, j’ai plutôt envie de profiter du soleil.



Mais t’as du matos si t’as envie d’en faire ?

Peet : Ouais, je vais te montrer, on va changer de décor.

(Il nous emmène virtuellement dans son studio) : Du coup, j’ai pas fait beaucoup de musique mais j’ai plein de trucs en stock. J’aime bien avoir la tête ailleurs et pas tout le temps dans ma musique. Arrivé à un moment, t’as plus trop de recul. Je suis sur un projet qui doit sortir en fin d’année mais là avec le corona, ça devient chiant.

« Je suis en train de construire un vrai album donc j’ai envie que ce soit bien fait. Le confinement nous nique un peu. »

Du coup la pandémie a vraiment un impact sur ce que t’es en train de faire.

Peet : De ouf, je devais faire des clips vu que j’ai des tracks prêtes. Je peux pas les sortir sans visuel. Je suis en train de construire un vrai album donc j’ai envie que ce soit bien fait. Le confinement nous nique un peu.

Tu pourrais clipper à l’intérieur. Vous en avez déjà fait pas mal comme ça avec le 77.

Peet : Ouais, en vrai on a pas besoin de grand chose parfois. Au début, quand t’as pas les moyens, tu t’en bats les couilles, mais plus t’évolues, plus tu veux des trucs mieux réalisés. Mais c’est clair qu’il y a moyen de prendre une caméra dans notre jardin, notre maison ; avec les bonnes idées.

Parce qu’en soi, c’est en ce moment que les gens sont à la maison et disponibles pour mater des trucs.

Peet : C’est clair et net, mais le soleil m’en empêche. J’y pense, mais j’ai pas trop la tête à ça et je vais pas mentir au gens. J’ai un jardin… On est en mode jardinage. Mais pour tous les gens en appart’, faites de la musique, téléchargez Logic Pro Gratuitement, crackez-le.

Lien en bio.

Peet : Je vais en faire, de la musique. Mais pas tout de suite.

« C’est sûr que le corona va changer les choses et permettre de nous concentrer sur des choses plus essentielles. »

Pour fin 2020, c’est un album solo du coup ?

Peet : Solo ouais. J’ai signé chez Top Notch ; grosse dédicace. Ça devient plus sérieux.On essaie de travailler ça différemment, de manière plus professionnelle. Mais je le fais quand j’ai envie. Là je chill par exemple. L’album est presque fini. Il y aura des feats et plusieurs beatmakers, alors que d’habitude, je travaille tout seul.

Tu te tiens au courant de la situation des festivals ?

Peet : L’info vient à moi de toute façon via les réseaux sociaux. On était programmés à Couleur Café et BSF par exemple. C’est mort là, presque tout est annulé je pense (les gros festivals n’ont pas encore annulé, ndlr).

Blu, Peet et un studio qui prend la poussière (mais qui a bien servi en février).

Quand on te voit on se dit pas que la situation est grave.

Peet : J’ai la chance d’être ici. C’est pas une question de moyens ; je payais le même prix dans un appart en ville. Mais je conseille à tout le monde, si vous avez des potes, de vous prendre une maison à plusieurs. Chacun·e à son espace avec sa chambre, puis un salon commun.

Morgan : Le coronavirus nous fait ressentir le fait que vivre en ville, c’est pas du tout un truc fait pour les êtres humains, c’est juste ça. Je blâme personne au contraire ; je plains les citadin·es, les pauvres. Tous les jours, je vois le soleil qui brille et chaque seconde, je me dis : « Putain, j’ai de la chance d’être là. » Ça remet en question. Tous les êtres humains collés dans des immeubles, qui vivent en cage, c’est pas une vie afou. Il nous faut de la terre, la travailler, être proche de la nature, c’est le truc le plus beau qui te permet de t’épanouir. C’est un discours un peu révolutionnaire mais j’espère que les gens qui ont les moyens se diront qu’ils peuvent avoir autre chose.

Peet : T’es un starseed man.

Morgan : Bien sûr que j’suis un starseed man !

(Silence.)

Peet : C’est sûr que le corona va changer les choses et permettre de nous concentrer sur des choses plus essentielles.

Je pense que les gens ont vu votre intervention comme une épiphanie et que ça va changer les choses, ouais. Vous nous faites un son avant qu’on se quitte ?

(Peet débite un freestyle qui ne marquera pas les annales avant d’entonner, avec Morgan, le premier couplet et le refrain de « L’hymne de nos campagnes » de Tryo.)

Merci.

Peet : Bisous, protégez-vous, sortez pas trop comme ça ça se finit vite tout ça.

