L’abécédaire de l’étudiant

A – Auditoire

Si l’endroit vous fait penser à une arène, vous n’avez pas tort. C’est le lieu de tous les combats, mais surtout du combat pour la place la plus proche de la prise murale. Soyez malin, car le siège que vous choisirez dans l’amphi sera bien souvent celui que vous occuperez pendant les années qui vont suivre et déterminera votre futur cercle d’amis. Choisissez-le assez haut-perché et facile d’accès en prévision d’une vessie capricieuse, d’un prof soporifique ou d’une gueule de bois explosive. Des années plus tard, vous parlerez encore de certaines personnes en les situant dans cet espace de savoirs et de somnolence : « Mais enfin, tu vois pas ? La fille qui était toujours en bas à droite dans l’auditoire, avec une veste verte et les cheveux gras. »

Pensez aussi : Amis, amour, Aznavour

B – Blocus

On va vous stresser inutilement. Le blocus guantánamesque, c’est surfait. Blocus est synonyme de liberté, de calme, de temps pour soi et de collations apportées par une maman soucieuse du taux d’oméga 3 qui circule dans votre organisme sous pression. Que du plaisir, et une bonne excuse pour soutirer tout ce que vous voudrez à vos proches. « Tu peux me prendre des tampons au Delhaize ? J’ai encore 248 pages à lire. »

Pensez aussi : Baise, bibliothèque, baptême, Bunker

C – Carapils

Quand, âgé de 31 ans et coincé entre une poussette et un Açai bowl chez CHYL, vous penserez nostalgiquement à vos études, le goût atypique de cette bière brassée sans une once de sagesse viendra se coller à votre palais, vous rappelant que jadis, vous étiez jeune, passionné et libre. Vos plus belles années seront derrière vous mais rassurez-vous, la Carapils aura toujours la même saveur.

Pensez aussi : Crédits, campus, chlamydia, La Casa

D – Dèche

Le seul inconvénient du statut d’étudiant, c’est que vous serez constamment fauché. Ne soyez pas pressé, une fois les bancs d’école derrière vous, ce sera exactement pareil. Sauf que votre loyer sera deux fois plus élevé et que vous n’aurez plus vos parents attendris pour vous filer un billet sous la table, ni même droit aux réductions étudiants. Donc, profitez-en.

Pensez aussi : Drague, durex, durum

E – Erasmus

Erreur de débutant : espérer en revenir bilingue. Pensez plutôt alcool, franglais et infidélités. Choisissez bien votre destination : quitte à rentrer déprimé et grassouillet, autant s’offrir le luxe de forniquer sur une plage et de revenir déprimé et grassouillet, mais bronzé. Pas besoin d’opter pour Anvers, si vous voulez apprendre le flamand, apprenez-le avec Vincent. Toutefois la meilleure option reste encore de ne pas partir. Ne pas partir et profiter des Erasmus qui viennent passer leur quadri en Belgique. Alcool, franglais, et infidélités. Mais à la maison.

Pensez aussi : Échec, étude, erreur

F – Fayots

Levez la tête. Il s’agit de 67% des personnes assises aux premiers rangs. 84 si vous êtes étudiant à l’ICHEC.

Pensez aussi : Fiches, futur, fuse, furoncle

G – Guido Student Pack

Quoi de mieux que ce pack constitué par des quadragénaires soucieux de votre réussite ? Il y a cinq ans, il était composé d’Aiki super noodles, de post-it, d’une boisson énergisante, de snacks, d’un guide de la ville et de bons de réduction. C’est sans doute encore le cas. Comme tout le monde, vous fixerez fièrement les bons Quick sur votre frigo avec votre magnet rigolo. Sachez qu’ils y resteront pour les trois années à venir. Quant aux Aiki, vous les retrouverez au fond d’un placard quand vous quitterez enfin le trou à rat qui vous sert de kot. Le guide de la ville ? Un simple répertoire de tous les lieux à éviter car colonisés par des trous du cul. Merci, Guido.

Pensez aussi : Gueule de bois, gaz hilarant, grands pieds grandes chaussures

H – Horaire

Planning incompréhensible ressemblant à s’y méprendre au tableau périodique des éléments, fait d’un entrelacement obscur de lettres et de chiffres sensé vous indiquer quel cours vous avez à quelle heure et dans quel local. Aperçu : CM1 Q2 13H30 VG6. Notre conseil : suivez le petit bigleux en polar du premier rang.

Pensez aussi : Herpès, hydratation, hygiène

I – IKEA

Outre l’omniprésence de verres POKAL, de bibliothèques BILLY et de canapés KLIPPAN, vous vous rendrez vraiment compte que tous les étudiants de la ville se sont organisé cette fameuse « expédition IKEA » de début d’année académique lorsque vous vous réveillerez chaque jour dans la même paire de draps, qu’importe la personne chez qui vous êtes rentré hier soir.

Pensez aussi : Ivresse, informatique, inhibition

J – Job étudiant

Si vous êtes né le cul dans le beurre, vous ne devriez pas vous y frotter. Pour tous les autres : au boulot. Toutefois, au sortir des études, inutile de noter sur votre CV que vous avez été caissière chez Primark ou responsable croquettes chez Tom&Co. Le recruteur n’en a rien à carrer. De toute manière, il ne regardera que votre photo. Manque de bol pour les laidrons.

Pensez aussi : Jouissance, Javel, Jefke

K – Ketchup

Condiment salvateur qui transformera vos repas-déprime en délicieux festins. S’associera sans problème avec tous les plats que vous maîtrisez, qu’il s’agisse de tagliatelles, de spirellis ou de spaghettis. Et même les macaronis !

Pensez aussi : Kot à projets, K-fet, Kebab, Kaaris

L – Laptop

Outil indispensable si vous comptez faire autre chose que dormir ou regarder votre prof dans le blanc des yeux. Ne passez pas trop de temps à espionner vos congénères sur Facebook ou à prendre des photobooth tr0 délire, car n’oubliez jamais que ceux installés derrière vous ont un accès direct sur votre écran. Examinez chaque Mac Book dans un rayon de 10 mètres devant vous pour dénicher votre potentiel futur fournisseur de notes de cours. Votre année en dépend. S’il range bien ses petits fichiers Word dans les sous-dossiers ad hoc, ne le lâchez plus d’une semelle.

Pensez aussi : LinkedIn, laverie, lynchage, levrette

Illustrations pas Krump

M – MST

On récolte ce que l’on sème. Ou ce que d’autres ont semé. On ne le dira jamais assez : protégez-vous. Être étudiant, c’est une possibilité infinie de récolter des mycoses, mais également des capotes gratuites. Il faudra simplement vous accommoder du parfum banane, noix de coco, ou de toute autre excentricité olfactive. Votre conquête vous assure qu’elle a fait un dépistage il y a dix jours ? C’est un mensonge. Je répète : C’EST UN MENSONGE !!

Pensez aussi : Minerval, moyenne, mémoire

N – Nurofen

Si vous ne comprenez pas pourquoi, attendez un peu. Si toujours pas, vos années d’études s’annoncent fortement ennuyeuses. Pour les autres, pensez à toujours avoir un comprimé dans la poche, le réveil matinal pouvant être assez aléatoire (buisson, abribus, carrelage du hall d’entrée, siège des toilettes, Bangkok).

Pensez aussi : Notes de cours, night-shop, naturisme

O – Oral

Sexe ou examen ? À vous de choisir, mais pour l’un comme pour l’autre, vous ne serez en principe que deux dans la pièce. Possibilité de combiner ces deux activités, mais ce n’est toutefois pas recommandé.

Pensez aussi : Orgie, option, ovomaltine, oups

P – Plagiat

Le grand méchant mot. Vos profs vous mettront en garde contre les dangers encourus si le fameux « logiciel détecteur de plagiat » vous grille en pleine infraction. Redoublement, renvoi définitif, amende, PRISON. Pourtant, c’est assez facile. Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se paraphrase. De toute façon, sachez que ce scanner maléfique n’a jamais quitté la Sillicon Valley.

Pensez aussi : Professeurs, plan cul, pigeons, pilule du lendemain

Q – Questionnaire à choix multiples

Comme dirait l’autre, la vie, c’est comme une boîte de choc… Non, OK, d’accord.

Pensez aussi : Quick, quadrimestre, boules Quiès

R – Relations

Ne rentrez surtout pas à l’unif main dans la main avec votre amour de jeunesse. Vous passeriez à côté d’un tas d’histoires sexuelles abracadabrantes, de situations cocasses, de découvertes sur votre propre anatomie et d’apprentissage sentimental foireux. Franchement, quittez Charlotte, vous vous en remettrez. Ou vous en discuterez dans vingt ans avec votre psy.

Pensez aussi : Révisions, rapport sexuel, rilatine

S – Syllabus

Vous êtes tranquillement en train de discuter avec votre nouveau compagnon d’auditoire du prix de vos syllabus, quand le petit péquenaud ose vous reprendre d’un air pincé : « On ne dit pas des syllabus, mais des syllabi. » Nous vous donnons le droit de tanner la gueule de ce Bernard Pivot prétentieux qui pense vivre au Ier siècle avant J.-C. Quod erat demonstrandum.

Pensez aussi : Stabilo, ski, SNCB, saint V, stages

T – TD

TD comme « thé dansant » et non comme ce « TDfonC ? » rigolard que vous venez d’envoyer à Maxime en plein cours de méthodo, après votre digespliff oklm derrière la cafet. Lors de ces petites sauteries bon enfant, vous pourrez choper tout ce que vous voulez, à savoir : des bières, des ecchymoses, des nuits torrides, des MST (cfr lettre M). Et même cette coincée d’Aline. Dress code : sweat à capuche et jeans informe. Évitez le TD confettis si vous n’avez pas d’aspirateur.

Pensez aussi : TP, tricheur, trappistes, test de grossesse

U – Uniforme

Chaque promotion son sens de la mode. Cela dit, les accoutrements les plus vus à la rentrée seront sans nul doute la petite sacoche latérale de dealer de shit pour les garçons, et le combo Fila Disruptor / imprimé serpent pour les filles.

Pensez aussi : Urine, utérus, ustensiles de cuisine

V – Vomi

Il faut savoir que la quantité moyenne de gerbe évacuée par un étudiant se situe entre 15 et 90 litres par an (source: wikipidiot). Question débit, ça dépendra de vos performances et du repas qui aura précédé la beuverie incriminée. À éviter : la raclette.

Pensez aussi : Vie adulte, valves, visite médicale

W – Wikipédia

La bible du savoir. À utiliser sans modération.

Pensez aussi : Walk of shame, week-end, Wallonie, waka-waka

X – Xavier

Il y aura toujours un Xavier dans votre auditoire. Il sera brun, aura des yeux clairs et des sourcils très fournis. Une légère acné fera de la résistance sur sa lèvre supérieure. Xavier essayera d’être votre ami.

Pensez aussi : films de cul

Y – YMCA

Si vous entendez « Smack my bitch up », « Freed from desire » ou « L’aventurier », vous êtes au beau milieu d’une soirée étudiante. Pendant que des meufs bourrées papillonnent dans un flamenco approximatif sur Djobi Djoba, les heures s’égrainent et l’envie de sexe se fait sentir. Si vous n’avez toujours pas pécho, attendez bien sagement « Les lacs du Connemara », aka la dernière danse du désespoir. Tant d’acharnement dans la gestuelle pour ne pas rentrer seul, c’est beau à voir.

Pensez aussi : Yakalelo, yolo

Z – Zaranoff

Règle de base : le prix doit être inversement proportionnel au degré d’alcool. Si ce nectar des dieux vous décape trop la gorge, ajoutez-y un bon carton de jus de pomme Boni. Problème solved.

Pensez aussi : zob, Zara, Zarathoustra

Bonus : 24H vélo

Amis égarés, bières en enfilade, téléphone plat, pekets, trous noirs. Voici le rite initiatique de tout étudiant qui se respecte. Et tout ça pendant 24H, sous la pluie, avec 30.000 étudiants et 10.000 personnes de la sécu prêtes à traquer la moindre canette passée en soumsoum.

Pensez aussi : 69, 2ème session, 100 jours

Vous voilà maintenant préparé à cette période tampon entre la vie d’ado tourmenté et la Vraie Vie d’Adulte. Il va falloir apprendre à gérer votre indépendance toute fraîche, vos nouveaux amis, votre foie et votre sexualité débordante. Tout ça dans le placard à balais de 7m2 qui vous servira de royaume. Et oui, on s’est donné le droit de vous donner quelques conseils, même si tout le monde sait que chez VICE, personne n’a fait d’études.

