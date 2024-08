Le Borek turc

Portions : 6-8

Préparation : 20 minutes

Temps total : 1 heure 30 minutes

Ingredients

6 cuillères à soupe d’huile d’olive extra-vierge

450 grammes de poivrons verts doux, épépinés et hachés grossièrement

1 cuillère à soupe de poivre d’Alep

1 gros oignon jaune, coupé en petits dés

du sel et du poivre noir fraîchement moulu

1 kg de viande de boeuf hachée

160 ml d’huile de tournesol, un peu plus pour le dorage

5 gros oeufs

250 ml de lait entier

1 paquet de pâte yufka (pâte filo)

15 grammes de nigella sativa (graines de cumin noir)

Instructions

1. Dans une grande poêle assez profonde, chauffer l’huile d’olive sur feu moyen. Ajoutez les poivrons, le poivre d’Alep et l’oignon émincé. Assaisonnez de sel et de poivre et laissez cuire, en remuant fréquemment, jusqu’à ce que les oignons soient bien ramollis – comptez environ 10 minutes. Ajoutez la viande de bœuf hachée et poursuivez la cuisson jusqu’à ce que tout le jus soit évaporé – comptez encore 10 minutes. Assaisonnez de nouveau avec du sel et du poivre. Poursuivez la cuisson sur petit feu, en remuant de temps en temps, jusqu’à ce que les légumes soient tendres – comptez environ 15 minutes. Transférez garnitures et viande dans un grand bol et laissez refroidir légèrement.

2. Préchauffez votre four à 200°C et huilez légèrement un plat allant au four de 23×33 cm environ.

3. Dans un bol, fouettez les œufs avec le lait et 10 cl d’huile de tournesol. Posez une feuille de pâte filo sur votre plan de travail et badigeonnez-la avec votre mélange d’œufs ; répétez l’opération jusqu’à obtenir une pile de 2 feuilles. Transférez votre pile dans le plat allant au four et répartissez un tiers du mélange de bœuf sur le dessus. Répétez la superposition deux fois de plus en créant de nouvelles piles de pâte filo badigonnées et recouvertes de viande de boeuf hachée – comme si vous faisiez des lasagnes. Terminez avec deux feuilles de pâte filo badigeonnées.

4. Rabattez légèrement le dessus de la pile obtenue et glissez le rebord des feuilles de pâte filo sous elles-mêmes. Badigeonnez le reste du mélange d’œufs sur le dessus du Borek, dispersez quelques graines de nigella sativa et enfournez le tout pendant environ 45 minutes, jusqu’à obtenir une pâte bien dorée. Laissez le Borek reposer pendant 20 minutes avant de servir.