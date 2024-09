Le burger végétarien ultime

Portions: 12

Préparation: 45 minutes

Total: 1 heure 20 minutes

Ingrédients

4 betteraves (environ 1 kilo)

90 ml d’huile olive

du poivre et de la fleur de sel, à votre goût

30 g de beurre doux

230 g de champignons de Paris, émincés finement

3 branches de thym

1 oignon, émincé finement

le jus d’un citron

170 g de lentilles vertes

110 g de boulgour

80 g de noix de cajou grillées, réduit en poudre

180 g de graines de courge toastées, réduit en poudre

7 g de gomme xanthane

12 buns de pain de pomme de terre, coupés en deux

25 cl de yaourt à la Grecque ou de lait fermenté concentré

10 g de sumac

de la salade frisée

l’équivalent de 2 avocats

Instructions

1. Préchauffez votre four à 220°C. Frottez les betteraves avec de l’huile d’olive, bien uniformément. Salez, poivrez puis disposez-les dans un petit plat allant au four. Couvrez le tout de papier aluminium et enfournez jusqu’à ce que le cœur des betteraves soit tendre – au bout d’une heure environ. Retirez du four et laissez refroidir. Quand vous pouvez prendre les betteraves dans la main, pelez-les et détaillez-les en petits morceaux.

2. Pendant ce temps, faites fondre le beurre dans une poêle sur feu moyen. Ajoutez les champignons, le thym et les oignons et faites suer en remuant de temps en temps jusqu’à caramélisation. Au bout de 12 minutes environ, déglacez avec le jus de citron et grattez les sucs qui sont apparus dans le fond de la poêle. Réservez le tout dans un grand bol.

3. Dans une casserole, faites bouillir 75 cl d’eau. Ajoutez les lentilles et laissez cuire jusqu’à ce qu’elles deviennent tendres mais un peu croquantes – au bout d’environ 20 minutes. Égouttez-les et transférez-les dans le grand bol.

4. Dans une petite casserole, faites bouillir 25 cl d’eau. Ajoutez le boulgour, couvrez et sortez du feu. Laissez le boulgour reposer pendant environ 10 minutes. Transférez ensuite dans le grand bol avec le reste de la préparation. Mélangez bien le tout.

5. À l’aide d’un robot ménager, mélangez les betteraves avec la moitié de la préparation à base de champignons jusqu’à former une sorte de pâte assez consistante. Ajoutez cette pâte au reste de la préparation, en y ajoutant les graines de courge et les noix de cajou en poudre, la gomme xanthane, du sel et du poivre.

6. Travaillez la nouvelle préparation de sorte à obtenir 12 patties. Faites chauffer un peu d’huile dans une grande poêle sur feu moyen. Tour à tour, faites revenir les patties pendant 6 à 8 minutes en les tournant de chaque côté de sorte à ce qu’ils soient bien croustillants à l’extérieur. Réservez sur une assiette et tenir au chaud.

7. Toastez l’intérieur des buns, pendant environ 2 minutes, et réservez sur une assiette avec les patties.

8. Mélangez le yaourt avec le sumac et assaisonnez avec du sel et du poivre.

9. Passez au dressage : mettez un patty sur la partie inférieur de chaque moitié de bun. Tournez la salade dans le restant d’huile d’olive avec du poivre. Ajoutez un peu de salade et quelques tranches d’avocats sur le dessus des patties. Ajoutez une bonne dose de yaourt sur le dessus des patties et sur l’intérieur des buns supérieurs. Enfin, dégustez et prévoyez un plan B au cas où la viande vous manque vraiment.