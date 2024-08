Le Filet-o-Tempeh

Portions : 4

Préparation : 35 minutes, plus 30 minutes à 6 heures pour la marinade

Temps total : 8 minutes

Ingrédients

pour la sauce tartare :

100 g de mayonnaise vegan

50 g de cornichons finement hachés et 2 c. à café de l’eau des cornichons

1 c. à soupe d’ail moulu

1 c. à soupe de citron fraichement pressé

un peu de poivre fraichement moulu

Videos by VICE

pour le tempeh mariné à la bière :

200 g de tempeh

7 cl d’eau

7 cl de vinaigre blanc

2 c. à soupe de citron fraichement pressé

3 c. à café d’assaisonnement « Old Bay »

2 c. à café de sel

1 1/2 c. à café de poivre fraichement moulu

de l’huile végétale pour la friture

120 g de farine

2 c. à soupe de levure chimique

1/2 c. à café de paprika

25 cl de bière Ale ou Lager

pour le sandwich :

4 buns

de la sauce tartare

des feuilles de salade iceberg

1 avocat coupé en tranches

Instructions

1. Faire la sauce tartare : Mélanger tous les ingrédients dans un bol et mettre au frigo. Consommer dans les 7 jours.

2. Faire mariner le tempeh : Couper le tempeh en deux et trancher chaque moitié dans le sens de la longueur pour avoir 4 filets minces.

3. Mélanger l’eau, le vinaigre, le jus de citron, 2 cuillères à café d’assaisonnement « Old Bay » et 1 cuillère à café de sel et de poivre dans un plat peu profond, et plonger les filets de tempeh dans la marinade. Réfrigérer pendant au moins 30 minutes ou jusqu’à 6 heures. Ne les laissez pas au-delà ou ils pourraient devenir trop mous.

4. Lorsque vous êtes prêt à faire frire le tempeh, ajoutez l’huile végétale dans une poêle ou une friteuse et chauffez à 180° C sur un thermomètre à friture.

5. Pour faire la pâte, mettre 1/4 de la farine dans un bol. Dans un autre bol, mélanger les 3/4 restants de farine, le restant de la cuillère à café de sel, la cuillère à café de la vieille assaisonnement et la moitié de la cuillère à café restante avec la poudre à pâte et le paprika.

6. Prendre chaque filet de tempeh de la marinade puis les passer dans la farine une première fois, en prenant bien soin de recouvrir tous les côtés.

7. Rajouter maintenant la bière dans le mélange de farine et d’épices. Attention à ne pas trop remuer.

8. Envelopper un filet de tempeh dans la pâte à la bière et le mettre directement dans l’huile chaude. Vous devrez probablement faire 1 filet à la fois pour ne pas surcharger la poêle. Cuire 2 minutes, en retournant le filet après 1 minute, jusqu’à ce qu’il soit doré.

9. Retirer le filet de tempeh frit sur une grille. Cela aidera à garder les filets croustillants pendant que vous continuez à frire les autres. Les poser sur des serviettes en papier donnera une texture un peu détrempée. Assurez-vous que l’huile est toujours à 180° C environ avant de faire frire un autre filet.

10. Pour assembler les sandwiches, couper les pains en deux et les toaster au four si vous souhaitez. Répartir la sauce tartare sur la moitié inférieure de chaque pain, puis ajoutez la salade, un filet de tempeh, des tranches d’avocat et finir par de la sauce tartare.

11. Les filets de tempeh sont meilleurs juste après être frits, mais les restes de filets frits peuvent être réfrigérés et consommés dans les 4 à 5 jours. Chauffer les filets à feu moyen-vif dans une poêle ou dans un four préchauffé à 200° C. Cependant, ils pourraient ne pas être aussi croustillants que lorsque vous les avez d’abord frits.

NOTE DE L’AUTEUR : Cette recette a été rééditée avec la permission de l’auteur depuis son livre : Hot For Food Vegan Comfort Classics: 101 Recipes to Feed Your Face