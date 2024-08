Le gâteau chocolat/noix de coco et sa ganache de diablotin

Portions : 8

Préparation : 20 minutes

Temps total : 1 heure et 30 minutes

Ingrédients

200 g. de beurre non salé et ramolli (prévoir un peu de rab’ pour le graissage)

250 g. de sucre en poudre

60 g. de noix de coco déshydratée

les graines d’une gousse de vanille

1/4 c. à café de sel

4 gros œufs

180 g. d’amandes moulues

Videos by VICE

pour la ganache :

60 g. de chocolat (70 % de cacao), hachés grossièrement en morceaux de 1 cm

25 g. de sucre en poudre

25 g. de glucose liquide

3 c. à soupe d’eau

les graines d’1/4 de gousse de vanille

25 g. de beurre non salé, à température ambiante, coupé en cubes de 2 cm

Instructions

1. Préchauffez le four à 180°. Graissez la base et les côtés du moule à pain de 900 g. (ou du moule rond de 23 cm de diamètre). Recouvrez les de papier cuisson. Mettez de côté.

2. Placez le beurre, le sucre, la noix de coco déshydratée, la vanille et le sel dans un mixer avec fouet plat. Battez l’ensemble à vitesse moyenne – jusqu’à ce que le mélange devienne pâle et moelleux (environ 3 minutes). Ajoutez les œufs, un par un, en battant bien après chaque ajout. Réduisez la vitesse, ajoutez les amandes moulues et mélangez jusqu’à ce que tous les éléments soient bien combinés.

3. Versez le mélange dans le moule et faites cuire pendant 40 minutes si vous utilisez le moule à pain – 50 minutes pour le moule rond – jusqu’à ce que le gâteau soit doré sur le dessus et qu’un couteau plongé au milieu ressorte immaculé. Retirez alors le gâteau du four et mettez-le de côté. Laissez-le refroidir dans le moule avant de le renverser sur une assiette. Réservez jusqu’à ce qu’il soit complètement froid.

4. Une fois que vous êtes prêt à servir, faites la ganache. Placez le chocolat dans un bol et réservez. Mettez le sucre et le glucose dans une petite casserole. Placez-là sur un feu moyen-doux. Remuez pour mélanger et, lorsque le sucre a fondu, augmentez la chaleur à moyen et portez à ébullition, en remuant doucement de temps en temps. Continuez à faire bouillir pendant environ 7 minutes, jusqu’à ce que la couleur soit ambré-pâle. Retirez du feu et verser délicatement l’eau. Ne vous inquiétez pas si le mélange se fige ; il suffit de remettre la casserole sur le feu. Ajoutez les graines de vanille, remuez doucement et continuellement jusqu’à ce que l’ensemble soit à ébullition et que le sucre ait fondu à nouveau. Retirez du feu et attendez une minute avant de verser l’eau-caramel sur le chocolat. Laissez reposer environ 3 minutes, puis fouettez pour mélanger. Ajoutez le beurre, quelques cubes à la fois, en fouettant après chaque ajout. Continuez jusqu’à ce que tout le beurre ait été ajouté, en fouettant jusqu’à ce que la consistance soit celle d’un sirop doré.

5. Étalez la ganache sur le dessus du gâteau, en laissant un peu couler sur les côtés.

Cette recette est tirée de Sweet et reproduite avec la permission de ses auteurs, Yotam Ottolenghi et Helen Goh (Ebury Press).