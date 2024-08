Le grand bordel du rap jeu belge : juillet 2020

Dans notre série mensuelle « Le grand bordel du rap jeu belge », on passe en revue l’actualité musicale de notre plat pays. Sorties de projet, clips ou faits divers ; tout le nécessaire pour rester au courant des trucs les plus chauds du moment.

1 juillet

On vit dans un monde suffisamment ouvert d’esprit, décomplexé et affranchi de toute morale pour que des types en viennent à faire des sons pour dire qu’ils ont planté quelqu’un ou vendu de la dope. Heureusement, il reste des mecs comme les casaniers de R2F qui savent aussi rapper lessive, ménage et séries télé ; ce qui n’empêche pas les petites folies telles que les paquets de bonbons ou la drogue douce.

Avant que les casques à réduction de bruit n’apparaissent, les écouteurs intra-auriculaires étaient la seule solution pour se couper du monde extérieur dans les transports en commun. Hélas, il y avait toujours des débiles pour parler plus fort que le son poussé à fond, surtout les grosses merdes au téléphone. Il y aurait eu tellement moins de pensées meurtrières si la trap avait existé plus tôt… Cela dit, c’est pas la trap ASMR de Kenshiiboy et ses murmures qui auraient masqué l’indésirable brouhaha ; mais ça aurait au moins eu le mérite de donner l’impression d’être ailleurs.

Si vous pensez que s’appeler Picassø c’est culotté, attendez de voir Zizou (en fin de mois).

2 juillet

Le public « J’écoute un peu de rap mais surtout du rap conscient, pas la merde qui se vend, tu vois » peut continuer à chérir son bébé : Swing est une belle promesse tenue et le prouve avec l’un des seuls clips de rap susceptibles de ne pas créer de sérieuses crises d’épilepsie.

3 juillet

La drill a mis un peu de temps à s’installer en Belgique. À Ottignies, Skn reprend les rênes à la Top Boy.

Après son feat avec Hayce Lemsi, Sky continue d’inviter les rappeurs français dans le 1080 ; Bosh est comme chez lui et enfin la France va connaître Molenbeek pour de bonnes raisons.

Yanso avait disparu disparu disparu pendant quelques années années années mais est revenu revenu revenu pour le bonheur de ses abonné·es abonné·es abonné·es.

Senamo dépose son jus de melon sur les fins palais et dévoile un 10 titres sur lequel figurent Neshga, Ruskov, JeanJass & Caballero et un James Deano – qui nous avait pas mal manqué.

YG Pablo se suicide mais il est quand même vivant. D’ailleurs il reçoit un coup de téléphone de lui-même, ce qui veut dire que le YG Pablo vivant n’est peut-être pas celui qu’on croit. Balancez vos questions aux réals Alexandre Brehm et Anaïs Triantis si avez des doutes.

À Liège, Listoo laisse des balafres, bibi, se fait péter, demande à ce qu’on lui desserre les menottes et ne balance pas ; le classique du vendredi aprem avec les copains.

Trocstar inaugure son compte YouTube avec « T’en dis quoi ? », chaîne en or sur gants blancs ; pour la beauté du whip.

Du coup, pour la crise d’épilepsie, c’est avec Rony Dion qu’il faut voir.

Nayth et Black Mozart sortent les pizzas Domino’s, les red cups et la Jack. Sur papier, on aurait pu croire à un shooting destiné à illustrer un flyer du Bloody Louis.

Mojojo sort un projet 10 titres dont la cover à elle-seule risque de briser des enfances.

Solid Smoke sort son projet « Rien à voir » – est-ce censé nous faire comprendre qu’il y aurait tout à écouter ? – et MKL clippe « GLF 7r ».

6 juillet

Faites percer IKRAAAN et Yaqine Hamzaoui pour un monde plus riche en couleurs.

Quelque part à Charleroi, L.I du 6 sort la mitraillette. Une porte ouverte à tous les jeux de mots possibles, puisqu’il est aussi question de sauce Brasil sur les frites – et de Capri-Sun servis sur un plateau d’argent.

Charleroi toujours, Rolly Kash se la joue GTA (San Andreas, le meilleur), sans armes, sans trop de thunes, donc sans triche. La violence gratuite dans toute son innocence.

Mr.X pond une prod folle pour Midoe qui la prend comme elle est, comme la vie.

Impossible de faire une bonne sieste dans la chambre de Martos tant la lumière défonce les yeux. Du coup, ça compte les billets comme des moutons.

7 juillet

Give Me 5 connaît son public : les nouveaux tees, des stickers et des grinders sont disponibles. Leo Fifty Five veut élargir le sien et descend à Paris pour le premier #55secondesavecleo en France, avec Jewel Usain.

8 juillet

San Hucci ajoute Alex GD et Emmanuel Ricci à sa clique et vous fait des bises depuis son univers digital parallèle. Débrouillez-vous avec ça et bon voyage.

Hugo Richel est à la manoeuvre dans le voyage onirique complet trippy des Alchimistes – à regarder sur un écran géant incurvé 4K ou sous influence.

Jamais très loin d’UltraViolet, Dolfa ou Kryms, Rkarlos reste un gars bien entouré.

Deux ans et demi après « Ninjas et Gargouilles », Alkpote, Caballero et JeanJass concrétisent ce qu’on espérait depuis la saison 3 de « High et Fines Herbes » : un nouveau clip de la Trinité du feu de Dieu avec l’Empereur de la crasserie, réalisé par Cyprien Delire & Rayan Imoula et gâché par le youtubeur le plus insupportable de YouTube.

Eddy Ape et BX Culture s’associent pour concrétiser le tuto création de T-shirt Tie & Die qu’ils ont suivi attentivement.

Saskia est loin niveau talent au mètre cube ; assez pour l’élever au rang d’oeuvre d’art. Ça donne carrément envie de se faire une tisane et de regarder par la fenêtre.

Daali revisite le « Job, job, job ; flop, flop, flop ; stop, stop, stop ! » de Elio Di Rupo (débité sur La Première en réponse au tweet « Job, job, job » original de Charles Michel) avec un « Chop, chop, chop » bien dosé. Assez logique, c’est emballé-clippé dans un magasin qui vend des protéines et autres compléments alimentaires. C’est comme si Caba et JJ rappaient dans un coffee shop, Scylla sous la pluie et les autres dans une station essence, un hall ou une cuisine.

Lyna met de côté les textes rappés pour chanter un peu ; du coup, ça sort la machine à fumée et les passages au ralenti pour une atmosphère vaporeuse qui va bien.

Le groupe EQP Orion et Jeune Vamp accouchent de « Hell’s Gate », un 6 titres démoniaque purple. Dessus : Gee Raff, Trapbonzai, des distorsions et beaucoup de mauvaises ondes qui font « Brrrr brrrr ».

« C’est toi, contre lui, contre eux ; c’est toi contre toi », le Liégeois Kodjiro crée des embrouilles avec tout le monde et s’échauffe avant de passer de la réalité virtuelle au vrai combat.

10 juillet

Absolem a sorti un nouveau clip très beau, le son est bien produit, le projet arrive, tout ça, tout ça ; mais ce sera jamais assez pour détrôner Shy’m niveau référencement sur YouTube ou Google.

La conscience écologique est portée disparue pour le jeune Lomaik qui se mue en momie plastifiée, aux bons souvenirs du Sweatsuit Cocktail dans Jackass.

LP’DS sort son « Freestyle Drill #1 », le titre le plus en vogue du moment.

Lefto et Spreej s’unissent pour le 10 titres « En nu » qui ravira les insupportables amateur·ices de « vrai Hip-hop », avec notamment des petits clins d’oeil à des classiques comme au « Fuck your bitch and the click you claim » de Tupac ou au « It was all a dream » de Biggie mais aussi à Booba, version bilingue : « Que des numéro tien dans la team ».

Typhoon, Tourist LeMC, Brihang et Freez ont sorti « Typhoon », le genre de son à faire écouter aux parents pour les rassurer : « Tout va bien, le rap c’est chouette et bon esprit ! »

La rappeuse marocaine Krtas Nssa invite Yanso sur son dernier son, de quoi permettre à ce dernier d’atteindre les 250 000 vues en deux semaines facile.

Concours de gamos entre ceux de la police et ceux de la rue dans le nouveau clip de 7.62 qui fait dans l’efficacité et débroussaille ce qu’il y a sur son chemin, sous l’objectif de Tabich Prod.

Sinon, Hisso a une question ; quelqu’un pour y répondre ?

11 juillet

Jessey Jones est invité par ADS La Folie histoire de parler lové, frappe et condés.

12 juillet

SHOO préfère les morts lentes ; Sambreville a son tueur sombre.

Deux jours après le clip de Lomaik, Husovic Mirsen ajoute une nouvelle ligne à son portfolio et sort le clip de MD, « Totem ».

Le seul de sa clique à visage découvert, le seul en pare-balles aussi ; Santi sera le premier de sa bande à être cramé mais surtout le dernier à mourir.

Tout le monde dégoûte KDB L’Escrocs et ce dernier n’en manque pas une pour le rappeler.

Leska sort son deuxième « Constat » et rappe « C’est pas commun » dans les transports en commun tandis que Kartel20 sort « La rue » et s’offre l’apparition du flic le plus sympa de Bruxelles.

New School fait dans la contradiction.

13 juillet

Gotti Maras change radicalement de décor et sort l’attendu quatrième « Balti ».

Malcolm, Yansoo, THT, Pashoko, ALD, En2spi, NTH, OSTK, Lital et Yamcha s’associent sous l’étiquette d’Elvira Records pour prouver qu’ils constituent 10 des prochains noms à suivre.

15 juillet

Sans surprise, le high score du mois de juillet est signé Roméo Elvis. Gilet pare-balles, grosses bagouses, muscles sortis et grillz ; comme d’hab, il fait tout comme tout le monde mais rien comme tout le monde, le tout en plus crédible. Hélas, les pogos devront attendre 2021 – au minimum.

Aly Bass milite pour les strings qui dépassent et s’arme contre le harcèlement de rue. Étrange qu’on ne trouve pas ça normal.

Le clip de rap s’est habitué aux chaises de camping posés devant le hall ; Youssef Swatt’s innove.

16 juillet

On sait pas ce que c’est, mais c’est tourné et enregistré à l’Ancienne Belgique ; à la maison en gros. Évidemment, même sans public, Zwangere Guy finit tétons à l’air comme tout souverain qui se respecte.

Après quelques mois de silence, Kobo publie une courte démo ; un peu frustrant du coup, mais c’est bon signe pour la suite.

Jordan Aveiro et Lixx sortent les mêmes red cups que Nayth et Black Mozart.

17 juillet

GUTTI protège sa maison des sales pattes de ses potes en mettant des bâches de protection sur tous les murs ; envoyez du gel hydroalcoolique à ce maniaque.

Liège se mettrait-il doucement à la drill ? OGR Music semble en tout cas ouvrir la voie.

Ça faisait longtemps qu’on avait plus brisé sa nuque, non ? Dans le genre, Pepe assure l’avenir d’Anvers.

NEM sort un 4 titres, « Brocoli » ; c’est produit par STR, Cashmoney AP, CXDY et Snackbeats.

MLK et KTBOY d’OTF 1.5 s’étaient présentés dans « C’est nous ». Là, ils parlent de leurs objectifs dans « On veut ». Un CV clair et logique.

Toujours sapé comme un influencer, Makar lance « Eeenzaam », le trou noir.

Tanaë sort une reprise acoustique de son « Listen » initial avec un micro à l’ancienne, l’équivalent du T-shirt « Keep calm and listen to soul music » mais en plus stylé.

Melekance reconnaît ses erreurs mais en remet une couche et rappelle à sa douce à quel point il a déconné plutôt que de s’effacer ; mauvaise idée.

18 juillet

Mastah sort « T’es mort », qui est bien une menace et non un constat ; c’est important pour la suite.

Maddy sort son premier clip, tourné au JAM Hotel à Bruxelles, avec son rooftop et son bar ; un cadre qui ravira les plus fidèles lecteur·ices de Flair, ELLE et SoSoir, mais avec le petit côté sacrément foufou du cannabis en plus.

Sinon, on s’est associé·es avec Proximus pour vous donner l’impression que c’est pas mort niveau concerts. Caballero & Jeanjass, Cyra Gwynth et Absolem ont été sélectionnés par Les Ardentes pour le premier « 1 Stage Festival » qu’on a tourné au Reflektor.

19 juillet

Toujours sapé propre comme un footballeur fraîchement signé en D1, Dworfi passe à la vitesse supérieure en devenant propriétaire. Ça sent la couille.

N2C font partie de ceux qui sont adeptes des stations essences, ce qui prouve qu’au moins ça mitonne pas quand ça parle de bolides.

Manza (CNN199) prépare quelque chose.

20 juillet

B99ly, Siméon Viot et Virgil Hombach font de Kunta ce qu’il doit être : un bel espoir sur lequel il faudra miser.

21 juillet

AYB clippe « Ratata » qui aurait aussi pu s’intituler « Ratatatatatata ». Ou « Bere bere bara bara bere bere ».

Barbie et barbarie, Quickmoney Profecy parle Backstreet Boys, Dexter et Hérodote aussi. La culture ne s’arrête pas à l’an 2000.

Gwena, Dio, Vega, Larimance, Youns et DR partent en Espagne clipper « Barcypher », y’a pire comme vacances.

22 juillet

Wad débite toujours aussi aisément ses pensées sombres, aussi réjouissant qu’inquiétant.

Le Montois Rudax se fait plus menaçant que jamais et sort toute la panoplie de l’équipe énervée.

Pour les adeptes de sons vitaminés en espagnol aux refrains qui vont nous saouler dans une semaine, il y a La Sra. Tomasa avec « Muévelo ». Pour les autres, il y a le deuxième couplet du son, assuré par la rappeuse belge Coely.

Après Skn, Shoo ou Kodjiro, VClap sort un nouveau clip, celui de Ayoub Rcz – avant celui de Titay et de beaucoup d’autres.

Depuis que les clubs sont fermés, ça tise de plus en plus dehors et on dirait que les red cups sont les grands gagnants de cette situation inédite.

23 juillet

La voix la plus singulière du rap belge sort un EP 5 titres avec Chuki Beats – celui qui possède la sauce. Lil Skid est seul sur trois sons, et accompagné sur deux ; Yung Mavu sur l’un, Rare Akuma sur l’autre.

24 juillet

Wawa, le meilleur rappeur bilingue du plat pays fait monter la pression au sein des deux communautés avec « Van die Brr #3 ».

Un peu de soleil, une piscine, des cocktails et Sky troque la veste à capuche contre la chemise ouverte. Par contre, fidèle à lui-même, pas le moindre rictus à l’horizon ; faut pas pousser.

Vacances toujours, Fusko connaît ses classiques roumains et l’assume pleinement.

Soleil encore, La Main Noire s’offre une parenthèse à la carrière de Mont-sur-Marchienne, les Calanques du Hainaut.

Euh bah, vacances toujours bis ; Bryan Mg se met bien avec Yssi SB et Henkie T on sait pas où. Et comme dans tous les sons estivaux du genre, ça parle de meufs.

Lil Skid, Yung Mavu et Chuki Beats passent à la vitesse supérieure ; à moins qu’ils aient toujours été très chauds mais donnent l’impression de se renouveler à chaque son tellement ils sont frais.

Plus connu chez les flics que dans la musique, Zizou entame la première étape pour inverser la tendance, sous l’oeil bienveillant de Tabich. Dans quelques mois, Sudinfo va titrer « Zizou, le numéro 10 du rap belge ». À moins qu’entre temps, leur rédac ne tombe sur un post Instagram d’une chanteuse plus connue avec une nouvelle coupe de cheveux.

Le titre « Beseffen » (réaliser, comprendre, prendre conscience) ne peut résumer à lui seul tout ce que Ramzi débite de perso.

Un peu de drogue et beaucoup de décors et de déguisements dans « Demonendans » de Rikky Rozay, Anané et Chuki Beats.

D1 Prod et Kaaly sont chez eux, postés au sommet de la Citadelle de Namur tandis qu’à Charleroi, BlaCkoss arme sa première frappe.

Absolem dévoile la deuxième partie de « Toxcity », 7 titres inédits qui viennent compléter les 7 premiers de la Partie 1 ; du triste (« Ça saigne (encore) ») au sérieux turnup (« Wahdafuck »).

25 juillet

Deuxième épisode du « 1 Stage Festivals » avec une curation assurée par Couleur Café : Baloji, Brihang et Miss Angel ont chauffé la scène de l’Ancienne Belgique.

Manza (CNN199) rappe son amour pour la caféine ; forcément moins ghetto que la majorité des discours contemporains.

26 juillet

Avec Doro et Jessy Jones, Saint-Josse possède un nouvel hymne qui va en faire détaler quelques uns.

Kratos pense aux frères enfermés et rappe Cartier et Audemars ; sauf que lui, c’est pas pour s’en vanter.

Yanso sort « À la Dar #1 ». Ça commence avec un lavabo et un peu d’eau sur le visage comme 80% des clips de rap introspectifs et 60% des court-métrages étudiants, mais ça finit avec un nounours qui fait des doigts ; la suite arrive.

Fuku, Cheezy BTN et Cash Crime ne sont pas belges mais carolos. Sauf que le Pays noir, c’est que sur papier : les néons colorés et les cieux oranges boostés par Zeroacent viennent faire oublier les clichés sur la grisaille wallonne.

Épaulé par Dvtch Norris, Fifty Hertz (Krankk) remporte le Champion Sound Beat Battle 2020. E.Y. Beats, Stab, Komana ou encore UNOS étaient aussi présent·es.

28 juillet

Bakari invite une nouvelle fois Adrien Cronet à magnifier en vidéo les plus grises façades de Liège ; là où l’automne a l’air de durer 365 jours, et là où les nouveaux espoirs de la musique semblent se trouver.

DeZz réveille les routiers qui font leur pauvre sieste sur une aire d’autoroute tranquille en apparence.

29 juillet

Avec sa troisième vidéo depuis le début de l’été, Daali confirme que son nom est synonyme d’insolence.

Niveau ambiance colorée et toute mimi, GREYCXRE déboule avec une première vidéo qui prouve que les limites de la trap peuvent atteindre les abîmes de quelque chose de plus noir.

30 juillet

Geeeko et la concurrence sur un bateau. S’éloigne vers le large une chevelure mauve avec des trucs verts au bout ; qui est tombé ?

Krisy revient plaire à la communauté la plus bienveillante de la musique, celle de COLORS.

Zaventem – New York connexion, Juicy Royce rend hommage à Pop Smoke.

31 juillet

ARGO et Frenetik résistent à l’envie d’illustrer chaque phase du texte, ce qui aurait rendu le clip salement violent. Ils ont préféré sortir une vidéo moins gratuite et surtout travaillée jusqu’au moindre geste.

« Je veux pas que tu te sentes sexuellement harcelée », Kobo pose les bases d’un nouveau genre de rap bienveillant.

Titay vous voit serrer les dents.

Enfin du son en néerlandais qui parle vraiment aux francophones : Gofast et Barbersoess clippent « 3K » dans le quartier Nord de Bruxelles, aux bons souvenirs des bouses de K3 qu’on nous forçait à chanter en primaire.

Un mois après le premier, Kroko envoie le deuxième « #Krokant ».

Bryan Mg et Wawa se joignent à Kempi et Architrackz pour un son qui fait bouncer, comme disent les jeunes.

À Liège, LucVs, Di Rose et Sabzzerroo avancent groupés pour fouetter la sauce.

Freddie Konings sort « Realitijd », un EP 8 titres plutôt tristounet dans sa globalité. De quoi se recentrer sur les vraies choses.

Yanso est toujours chez lui.

Le S Production et DMK posent le bébé cochon sur trône et c’est la dernière image qu’on retiendra de juillet 2020.

