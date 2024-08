Le grand bordel du rap jeu belge : octobre 2019

Dans notre série mensuelle « Le grand bordel du rap jeu belge », on passe en revue l’actualité musicale de notre plat pays. Sorties de projet, clips ou faits divers ; tout le nécessaire pour rester au courant des trucs les plus chauds du moment.

Arrivées réussies pour Rolly Ka$h, Geeeko, Gotti Maras, Rony, Soldat, Kratos, Osmoze, Bakari et Meyy qui sortent tou·tes leur premier clip solo, tandis que les darons DJ Daddy K et Benny sont plus actifs que jamais. Le ciel s’assombrit, mais la scène belge brille toujours de mille feux.

1 octobre

Le mois d’octobre sera street ou ne sera pas : Roméo Elvis est nommé aux NRJ Music Awards dans trois catégories. Il poste sa réaction en vidéo, ce qui fait immédiatement jacasser tous les médias premier degré, absolument tous.

2 octobre

La voiture de police, c’est bien trop mainstream pour les Alchimistes, qui préfèrent l’ambulance pour leur clip de « Russuk ». C’est pour les nuques qu’ils vont briser cette année.

3 octobre

« Je peux parler avec des thugs, je peux parler avec des moines » : Isha a partagé un moment avec les détenus de la prison d’Andenne et prouve une nouvelle fois qu’il est tout-terrain et qu’il a le cœur sur la main.

Sous son parapluie bleu, K1D débite son freestyle « Watch out for 2020 » et nous rappelle que 2020 sera son année. Et aussi qu’il va faire un temps de chien pendant six mois.

4 octobre

DJ Daddy K lui, a bien atterri en provenance du soleil dubaïote et file dans la province de Liège au volant d’un gamos couleur or pour la 11ème édition du bal de la Fête du Fruit de Magnée. L’ancien acolyte de Benny B y passe des sons de MHD, de Heuss ou de Koba La D, et des centaines d’ados chantent en coeur : « Niquer les PDG, vive l’argent du rain-té ». C’est survitaminé, une folie.

Autre type de molécule organique, Ico dévoile la cover de son premier projet, qui s’appellera « Petit con ». C’est pour le 22 novembre.

Youn et LeBobby n’ont pas trop compris que l’automne était arrivé et sortent les ‘sunglasses’ pour chiller sur « Buena Vista ». Tant mieux au final. David Okit, la jeune signature Polydor, sort le clip de « 17/07 » et confirme les espoirs placés en lui. « Tu diras merci à Hitler parce que c’est Hitler qui a tué Hitler » : y en a qui vont cogiter tout le week-end.

5 octobre

Comme Daddy K, Benny B est toujours actif ; il est le parrain du What’s up Brussels Festival à Bruxelles. Au programme : GAN, Beeto, Boa Joo, MD, Myk, entre autres. Krisy lui, est à la maison avec une angine.

Damso dévoile son association « Vie sur nous » : « Le vrai problème, c’est le vol des ressources naturelles. Minerais de sang, minerais de conflit. » En effet, ça fait des années que la République démocratique du Congo se fait piller son or, son diamant ou son coltan, qui sert à fabriquer nos smartphones. Les groupes armés se sont emparés du business et les massacres ont lieu dans le plus grand des silences. Quelques heures plus tard, Damso voit son single « Feu de bois » devenir disque de diamant, et ça c’est pas volé.

7 octobre

8 heures du matin, Benny B est direct sur Radio Contact et entame sa journée promo pour la tournée « Born in 90’s ». Roulez jeunesse. Pendant ce temps, Roméo Elvis est dans le Sud de la France et tourne un film pour Quentin Dupieux. Après Kavinsky ou Marylin Manson, Mr. Oizo lance encore un autre musicien dans le cinéma.

Le carolo Rolly Ka$h sort premier clip, « Folly $ ».

9 octobre

Un vent d’été, une femme sur un voilier, la mer à perte de vue et une baleine bleue ; ce n’est pas la pub d’un nouveau parfum mais le clip « Sauvages » de Scylla (sur une moto), Sofiane Pamart (sur un piano) et RIVE (sur le voilier en question).

Blu Samu poste son « Freestyle 4 ». C’est hyper langoureux mais pas sexuel ni vulgaire ; que du love. Ruskov a retrouvé sa voix : les Alchimistes balancent encore un clip, celui de « Rendez-vous avec la mort ». Moins sauvage, le public de la Maison de la Radio à Paris est prié de rester assis durant le concert qui suit la masterclass « Les Femmes du rap », organisée par Le Mouv’. Boa Joo et Aly Bass ont quand même assuré leur prestation.

10 octobre

Évènement dans ce rap jeu : Geeeko inaugure sa chaîne YouTube avec « Fuckd Up / Fendi », un premier double-clip plus que soigné (Johann Dorlipo à la réal, Chuki Beats à la prod), et devient officiellement le premier rappeur belge avec des cheveux mauves.

Pour celleux qui sont plus du genre moustache, Convok aka Mariah Kaaris mixait chez Madame Moustache. Et pour celleux qui préfèrent les couvre-chefs, Daddy Smalls s’est acheté une casquette Mickey, tandis que Lord Gasmique et sa visière enflamment le VK. Enfin, Isha et son durag quant à eux sont présents au concert de lancement de notre série « Thérapie », disponible sur VICELAND.

Tawsen, Saskia et FLO fêtent les 5 ans du Green Lab.

11 octobre

C’est vendredi ! L’Or du Commun est au Reflektor, Hamza est au Bloody Louis et Moka Boka est à Nantes pour le Hip Opsession.

Posé chez Caroline Music, Romain Garcin – soit le mec qui confisqué le taf de tou·tes les graphistes du rap jeu belge en créant les pochettes de Damso, ICO, Scylla, Tawsen, l’Or du Commun, Green Montana, GAN ou encore Roméo Elvis et le Motel – parle de ses covers préférées sur Alohanews.

Pour celleux resté·es chez elleux, ICO sort le clip de « Samantha », soit l’histoire d’un mec qui baratine sa copine : Samantha, ce serait sa cousine atteinte de poulethologie, et c’est pour ça qu’on l’a vu avec elle au KFC. Plus sombre, les purtypes du 77 se muent en chien de chasse à trois têtes dans le clip de « Cerber » et tirent sur quiconque essaie de s’échapper de leur forêt. Senamo lui, se voit mourir dans le clip de « Fleurs du Mal ». Côté naissances, le jeune Rony sort son premier clip, « Ok ». Plus brut et tout aussi maîtrisé, Soldat sort également son premier clip solo : « Bâtiment ». Le rappeur flamand Vinci sort le pare-balle et les lunettes Versace pour « FALL ».

Loin de tout ça, à Atlanta, Kody Kim est à la recherche d’Outkast dans la nouvelle le docu-fiction « Lost in Traplanta ». Portrait en dix épisodes d’un groupe légendaire mais aussi d’une scène, d’un esprit, de l’héritage de la lutte pour les droits civiques des noir·es, et puis aussi de la trap.

Prezy va animer The Voice Kids, ce qui n’est pas très étonnant venant d’un mec qui encourageait au respect des parents quand il rappait encore.

12 octobre

Isha est au Hip Opsession, toujours à Nantes, tandis que Convok fait la première partie de Rockin’ Squat à Namur. Au LOFT 58 de l’IHECS, Martin Vachiery et Mehdi Maïzi mixent du gros son, mais Kalash et Damso préfèrent le Bloody Louis.

Au pied de l’arche du Cinquantenaire, CRC, Godson et Alpha du groupe NUPS3E sortent « Shoot ».

13 octobre

L’Ancienne Belgique fête ses 40 ans et l’émission de Lefto sur Studio Brussel fête ses 20 ans. L’occasion est assez bonne pour le DJ de mettre le feu en compagnie de Blu Samu, Martha Da’ro, Miss Angel ou encore Zwangere Guy.

14 octobre

Gotti Maras sort son premier clip solo, l’efficace « Balti 1 ».

Alors qu’il recommence à faire beau et chaud en Belgique (pas bon signe), les gars de l’Or du Commun préfèrent se barrer au Québec. Ces mecs n’ont rien compris ; à moins que ce ne soit pour y foutre le feu. Pour ICO, ça brûle déjà sur Instagram : il lance un concours pour faire gagner des places pour Smile Safari, une expo qui n’existe que parce qu’elle est instagrammable et qu’elle rebooste les égos.

15 octobre

Feu toujours, le 77 ramène une paire de lunettes de soleil géante avec des flammes sur le côté, et transmettent leur joie de vivre communicative à l’AB.

16 octobre

Après l’incroyable « Menace » du mois dernier, le duo Cyph3r sort « Airmax ». Alex GD signe l’un des clips les plus beaux et excitants du rap jeu tandis que la prod est co-signée par Stu, Ideal Jim, Hedi Yusef et Prinzly. La pochette quant à elle est conçue par Romain Garcin, pour pas changer. Que du joli monde donc. Le projet « VVS » de Cyph3r est prévu pour septembre.

Dans un tout autre style, nous voilà dans le old school flamand tout frais du le groupe Roedel, qui sort le clip de « 247 », réalisé par Yaqine Hamzaoui.

Du côté de Laeken, Kratos du groupe SK20 est « Dans le binks » avec maîtrise et détermination. La suite s’annonce sérieuse. Depuis Bruxelles également, ce poète de Brihang sort son deuxième album, « Casco ». En Amérique du Nord, l’Or du Commun inaugure sa tournée avec une première date à Québec et prouve que Bruxelles n’a pas de frontières.

17 octobre

Benny B est chez KIF Radio. Rien à signaler d’autre en ce jeudi bien calme.

18 octobre

C’est la journée mondiale de la ménopause. Lien direct ou pas, Nicolas Sarkozy est en séance de dédicace chez Filigranes et annonce un début de week-end très très street. Réaction immédiate du productif David Okit qui balance le clip de « MDR », et la choré qui va avec.

D’ailleurs, quoi de mieux que des nouvelles pompes pour tenir les rues de la ville ou les arpenter ? 48 heures après la sortie de leur nouveau clip, Cyph3r lance le « Cyph3r AirMax Challenge » et vous fait gagner une paire.

Trois jours après avoir fait la première partie du 77 à l’AB, le talentueux Absolem est prêt pour passer en radio, en témoigne son featuring avec Alex Lucas. Senamo sort son projet « Fleurs du mal » tandis que Jones Cruipy et Wawa font la première partie de Koba La D et retournent la Madeleine. Feu bouillant au Club 69 avec la release party de l’EP du gantois A’Danté Moris. Nouvelle sensation musicale, ce mec va vite dépasser les 500 auditeur.ices mensuels sur Spotify, on vous le dit.

19 octobre

L’Or du Commun termine sa tournée « Sapiens » avec une dernière date à Montréal. Lous et ce globe-trotter de Moka Boka étaient avec eux.

L’Acappella Belgium Battle Contest a lieu à Charleroi. Patee Gee combat pour le titre (et le remporte).

Big Flo et Oli remplissent le Palais 12, ce qui veut dire qu’en première partie, Daddy K a mixé devant une blinde de gens. C’est autre chose que le bal de la Fête du fruit de Magnée, et c’est très joli.

20 octobre

Petite dose d’américanisme ; Lyna devient la première Belge à faire une ôde aux gros derrières avec l’audacieux « Booty » et essaie de nous faire croire que sa pote la filme vraiment avec une Super 8. Avec de vraies images d’archives, Youssef Swatt’s fait son retour, deux ans après son dernier clip. Osmoze arrive dans ce jeu sort son premier clip : « Faut qu’ils le sachent », posé sur un véhicule militaire.

21 octobre

ICO est bien parti pour être l’homme sandwich belge le plus rentable. Levi’s et Komono l’ont déjà compris et se sont levés de bonne heure en ce lundi matin.

Pour celleux qui auraient raté Damso à l’AccorHotels Arena le 4 décembre 2018 – ou qui veulent revivre ça -, France 2 rediffuse l’intégrale du concert. Certes, on pourrait se demander pourquoi maintenant, mais c’est toujours plaisant de voir 18.000 personnes chanter « BruxellesVie » ou « Feu de bois » en coeur.

22 octobre

ICO lance un concours et sélectionne trois gagnant·es pour venir écouter l’album en avant-première au studio. C’est officiel, ICO est l’influencer (à prononcer à l’américaine) le plus en vogue en Belgique.

23 octobre

Benny B est chez Tarmac. Mais cette fois, il y a d’autres choses à vivre en ce jeudi plus agité.

Le Liégeois Bakari arrive avec un très beau premier clip, « Mélodie », réalisé par Adrien Cornet. Le son est magnifique et quelque chose nous dit qu’on va beaucoup le voir cette année. Autre grand espoir liégeois, Venlo est sur scène à Louvain-La-Neuve pour les « 24 heures Vélo ».

Côté artistes confirmés, Scylla et Sofiane Pamart sortent leur deuxième clip du mois, « Animal Nocturne » avec Lonepsi. Et il y a encore un bateau. En réalité, il y en a deux différents : un espèce de petit bateau de pilote ou de secours au début, et une pirogue à la fin. Scylla lui, préfère la montgolfière. Plus casanier, Gatchete sort « Maison close ». « Mama sera plus fière à chaque article » dit-il. Le clip est réalisé par Maky Margaridis, et on reparle de ce dernier bientôt.

Roméo Elvis a enfin conclu un truc avec Lacoste tandis que Lous est avec Alicia Keys. Et vous, vous êtes où ?

Doigt sur la gâchette, Félé Flingue pose avec Peet et Morgan pour annoncer leur voyage prochain à Montréal. Doigt sur la gâchette aussi, Isha annonce une collaboration avec le français Dinos. C’est une nouvelle stratégie comm’ ou quoi ?

24 octobre

Benny B ne s’arrête plus bordel ; il est dans « Touche pas à mon poste » pour célébrer les années 1990.

Arme à feu toujours : guns en mains, Blu Samu sort son clip de « GFM », et passe à la vitesse supérieure, avec soin, flow et volupté. Et derrière la caméra, revoilà Maky Margaridis. Donc en gros, ce mec est l’équivalent de Romain Garcin mais à la vidéo : il a réalisé des clips pour David Okit, Green Montana, ISHA, Venlo, Ana Diaz, Lyna, Convok, Vehika, Scylla, Frenetik, Mistral, etc, etc, etc. Bref.

Le rappeur-sculpteur Brihang présente son nouvel album à l’Ancienne Belgique. C’est sold out, c’est beau et c’est assez poétique pour qu’on prenne la peine d’améliorer notre néerlandais.

Les Alchimistes foutent le feu au VK tandis que sur Instagram, KIF Radio relaie la nouvelle mode : des colliers pour smartphones. La culture hip-hop, c’est vraiment plus ce que c’était.

25 octobre

Jour royal : « Jesus is King », le nouvel album de Kanye West est sorti, tandis que la jeune Élisabeth de Belgique, enfin affranchie de son appareil dentaire, fête ses 18 ans. Autre forme de pouvoir à Cuba : K1D, Krisy, Saskia et Darrell Cole sortent le clip de « El Presidente ». Krisy se dit prêt à écraser la concurrence « avec une paire de Geox ». C’est en tous cas pas Kanye West qui va suffoquer. En promo sur Beats 1, le rappeur dit travailler sur sa candidature pour les Présidentielles de 2024.

Sous le soleil namurois, Citadel Lost Kids (Patee Gee, Bigbi, Max V et Charly Kid) assure la première partie des Suisses Di-Meh et Makala. À Liège, c’est Eddy Ape qui assure celle de Lefa. À Mons, Ana Diaz est en concert avec Dvtch Norris notamment. Charleroi n’est pas en reste, puisque sa célèbre tour de refroidissement constitue le décor du nouveau clip d’Alkpote. Sur la lune, Scylla et Sofiane Pamart sortent leur second album commun.

Meyy sort le clip de son tout premier single « Angelic Lies ». À vrai dire, on pourrait pas trop qualifier ça de rap. Mais vu que c’est juste inqualifiable de ravissement, autant en parler quelque part. La vidéo est une pépite réalisée par Stig De Block & Heleen Declercq. Tout ça va vite dépasser les 1763 vues.

Aly Bass sort « Baby Mama ». C’est tourné dans une épicerie, il y a des tomates qui chantent et Aly tient un sandwich. C’est drôle, mais la palme du second degré revient à Tawsen, qui dépasse le million de streams avec « Al Warda », ce qui lui permet de s’autoproclamer disque de plastique. Sa folie n’ayant pas de limites, il poste dans la foulée quelques memes et devient le rappeur belge le plus rigolo. Son deuxième projet est en préparation, et ça, ça va être du sérieux.

26 octobre

Blu Samu fout le feu à la Maroquinerie, à Paris. Un samedi comme un autre.

27 octobre

Lous est avec Wizkid. Et vous, vous êtes où ?

28 octobre

« HS » de Hamza (avec SCH) et « Signals » de Todiefor (avec Roméo Elvis) sont certifiés disque d’Or. Un lundi comme un autre.

29 octobre

Les noms des nominé·es de l’édition 2019 du Red Bull Elektropedia Awards ont été dévoilés. Zwangere Guy et Roméo Elvis sont présents dans cinq catégories, Hamza et Brihang dans trois. Vous pouvez d’ailleurs voter pour eux ; mais aussi pour nous, dans la catégorie « Best Media ».

Alors que le tournage de « Mandibules », le prochain film de Quentin Dupieux, s’est achevé, Roméo Elvis est dans la chocolaterie. Ce clip est un bel hommage à l’ascenseur de Strépy-Thieu, un ascenseur à bateaux funiculaire double inauguré en 2002, pas loin de La Louvière. Grâce à ses deux bacs indépendants, il permet aux bateaux de franchir la dénivellation entre le bassin de l’Escaut et le bassin de la Meuse, soit 73,15 mètres. C’était, jusqu’en 2016, le plus grand ascenseur à bateaux du monde.

30 octobre

Coucou tout le monde ! Aujourd’hui, ICO porte des pompes New Balance et un complet ARTE Antwerp.

Sinon, après Guizmo et Liza Monet, Isha est dans notre série « Thérapie ». Portrait long format d’un artiste issu d’une autre dimension.

Mistral est de retour.

Après la rue Neuve, le Lidl, les abattoirs d’Anderlecht, l’école primaire ou le métro, les quatre rappeurs de New School débarquent avec leur banc public à l’ULB. Intriguant, mais moins marrant que leur freestyle au commissariat il y a un mois. Autre habitué des bancs publics, Elka sort son projet « Straatosphère ». Jay MNG est présent sur le morceau éponyme.

31 octobre

Faucheuse, tronçonneuse, hache, couteau de boucher et gros joints de beuh ; Vladimir Cauchemar sort le son de l’Halloween 2019, accompagné de JeanJass et Caballero pour « La famille à Dam ».

Frenetik est avec le français Zed Yun Pavarotti à la FiftyFifty Session curatée par Oxmo Puccino. Ce premier mois d’automne se termine également très bien pour Hamza, en tête d’affiche du Pitchfork Music Festival Paris aux côtés de Skepta, Ateyaba ou Zola.

Enfin, toujours aussi généreux, ICO vous donne rendez-vous sur YouTube afin de vous faire gagner plein de cadeaux. Bref, joyeuse fête des Saint·es, qu’iels soient morts ou vivants.

