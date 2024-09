Le guide MUNCHIES des cocktails de l’été

Photo de Janelle Jones.





C’est l’été. La vie est belle. Surtout si vous êtes en train de glander près d’une piscine ou à la proue d’un bateau. Vous vous la coulez douce, un cocktail à la main. Il y a même une petite ombrelle qui trône dans votre verre. La saison de l’apéro est officiellement ouverte. On peut enfin boire toute la journée sans être emmerdé.

C’est ça qui est bien avec l’alcool au soleil. Comme le bacon ou un petit chiot, c’est l’occasion de transformer quelque chose de bien en un truc encore meilleur. Genre que serait cette piscine sans une bière ? Est-ce que la vie serait aussi chouette sans ce breuvage glacé capable de faire baisser la température ?

Bien sûr, on ne parle pas de n’importe quel cocktail. On fait plutôt référence à ceux qui ressemblent à des jungles tropicales ou des jardins anglais. Des mélanges qui vous transportent loin chez vous et des terrasses bondées – ou de ce balcon squatté par trop de potes voulant profiter d’un « espace privé en extérieur ». Un aller sans retour jusqu’aux atolls les plus déserts, voilà ce qu’offre notre collection printemps/été de cocktails. De quoi rendre le quotidien un peu moins pénible.

Et qu’est-ce qu’il se passe quand vous n’arrivez pas à choisir entre une pina colada et une margarita ? Et bien vous faites les deux.

En parlant de piña colada, c’est clairement le cocktail définitif de l’été. Il est généralement servi avec une tranche d’ananas, quelques cerises fixées sur une petite épée de pirate ainsi qu’une pincée de regrets – parce que les piña coladas ne sont jamais aussi bonnes que ceux à quoi elles ressemblent. C’est pour ça que vous allez faire la version du Cane & Table, un tiki bar de la Nouvelle Orléans. Vous allez donc trouver une belle noix de coco jeune et entière, quelques morceaux d’ananas glacés et du rhum El Dorado 12 ans d’âge pour partir loin de la picole bon marché et des mixeurs industriels atroces auxquels vous êtes habitués.

Vous avez envie d’une boisson vraiment froide mais vous avez un peu la flemme de sortir le blender ? Comme dans un rêve, cette recette du frosé par Kelly Fields du Willa Jean, un autre restau de la Nouvelle Orléans, répond à tous vos critères. Et s’il y a deux choses que les habitants de la Nouvelle Orléans savent faire, c’est boire de l’alcool avec classe et gérer tranquillement l’humidité ambiante et oppressante. Simple mais chic, ce frosé se déguste comme du petit-lait. Bonus : il rafraîchit vraiment en plus.

Le cocktail officiel de la Nouvelle Orléans, c’est le sazerac, mais celui que l’on voit partout c’est clairement le daiquiri, secoué dans toutes les machines à slushie de la ville 24 heures sur 24. Cette recette de pink daiquiri, utilisée au Saint Bar and Lounge, un des plus glorieux bouges de Louisiane, requiert une dose généreuse d’herbes fraîches, de pastèque, de concombre et de rhum léger. Franchement, avant ce daiquiri, rien d’aussi frais n’avait été servi dans un gobelet blanc géant.

Si vous n’aimez pas les cocktails glacés, c’est votre choix. Vous avez sans doute quelques problèmes plus profonds liés à l’enfance mais on n’a pas trop le temps de les aborder pour l’instant donc on va juste passer à l’étape suivante. Ce Pimm’s est tout aussi rafraîchissant que n’importe quel cocktail mentionné ci-dessus. Issu de la tradition britannique de la picole, il est aussi infiniment plus « posh ». Grosso modo, c’est une salade de fruits foutue dans un verre par-dessus laquelle on a ajouté de l’alcool. Relativement faible en degré, vous pouvez sans crainte en boire toute la journée sans discontinuer.

L’Angleterre, ce n’est pas assez exotique pour vous ? Vous préférez les destinations de l’extrême et les contrées tropicales de type Brésil ? Ce punch de Prata est la solution. Un verre de vacances. Il suffit de mélanger de la cachaça, du sirop de violette, de la purée de fraise, du jus de citron frais et de secouer-secouer-secouer (si vous aimez véhiculer des clichés, vous pouvez même le faire sur un air de samba). Ajoutez ensuite du vin pétillant pour lui donner cette petite effervescence tout estivale et buvez.

Si vous cherchez quelque chose de plus « classique » et de plus sobre (voire coincé du cul), sans ajout de petites fleurs, de baies sauvages ou d’accessoires décoratifs, on a aussi ce qu’il vous faut. Vous vous demandez ce qui est arrivé pour que n’importe quel consommateur d’alcool se retrouve avec des bouts de salade dans son verre. Et on compatit. Vous voulez une margarita. Et celle de Tommy a un ingrédient secret qui va vous propulser dans des sphères inconnues. Spoiler : c’est du sirop d’agave.

Sinon, vous pouvez toujours réaliser la version estivale de ce grand classique qu’est le Old Fashioned en remplaçant le whisky par du genièvre (en gros du gin avec énormément de grain de genièvre) et d’ajouter un paquet de menthe fraîche.

On a pensé à un dernier truc pour que votre journée de consommation d’alcool soit encore meilleure : commencez dès le matin. Réveillez-vous aux côtés de Betty. Une sorte de mimosa un peu plus jeune et déluré. Disons que cette version plus citronnée du Spritz, avec jus d’orange et de pamplemousse frais, donne un coup de boost pas désagréable.

Maintenant, coupez Internet, éteignez votre portable et allez faire des cocktails pour vous et vos potes, histoire d’oublier que vous n’êtes pas en train de vous dorer la pilule sur la plage.