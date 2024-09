Le top snob de l’Internet 2019

Une année de plus, une année de moins : c’est valable pour vous comme pour Internet. Histoire de marquer le coup, nous vous avons préparé une compilation de tout ce que le réseau a offert de pire et de meilleur à notre goût cette année. Bon courage.

Cursed emojis

L’hégémonie des emojis unicode a assez duré. Il est temps de dire non aux diktats de l’emoji bisou-cœur, de l’emoji pensif, de l’emoji qui pleure de rire : vos émotions sont plus complexes que ces machins conçus pour convenir aux consommateurs du monde entier comme des séries Netflix, elles méritent mieux, elles méritent les cursed emojis. Celui-ci représente un état d’angoisse prononcé, celui-là un accès de colère irrationnel… Ou peut-être qu’ils représentent autre chose. Telle est la beauté des cursed emojis : pour une fois sur Internet, on vous laisse réellement le choix.

La meuf qui crie sur le chat

On aurait aimé ne pas inclure ce truc dans notre top snob, trop populaire. Pourtant, force est de reconnaître que ce format est toujours aussi puissant. Bien qu’il repose sur la même idée d’opposition que la plupart des mèmes les plus merdiques et auto-congratulants de ces dernières années (Distracted Boyfriend, Trumpet Boy…), le regard mouillé de cette femme excédée et la gueule entrouverte ce chat solidement ancré à table apportent quelque chose de plus. Peut-être est-ce simplement que ces images se complètent parfaitement comme mayonnaise et surimi.

Peterson contre Žižek

Schématisons bêtement. Le psychologue Jordan Peterson est la coqueluche de la jeune droite masculinisto-traditionnalistoïde d’Internet. Le philosophe Slavoj Žižek est le chouchou de la jeune gauche qui aimerait dynamiter le capitalisme sans trop bouger du canapé. En avril dernier, ces deux monstres de la « culture war » se sont retrouvés à Toronto pour débattre en direct sur Internet. Cela devait être un choc des titans, un combat à mort entre deux ego supermassifs, un Booba-Kaaris pour intellectuels prétentieux. Résultat : Peterson a eu l’air d’un con et Žižek a postillonné partout, comme d’habitude. Rien n’en est sorti et tout le monde a préféré oublier rapidement. Tant pis, tant mieux.

Thurston Waffles

Notre animal de l’année 2019. Encore un chat mais pas n’importe lequel. En plus d’être couvert d’une superbe fourrure blanche, touffue et manifestement douce, Thurston est un animal expressif. Il miaule et miaule à gorge déployée sur ses serviteurs humains pour une myriade de raisons bien de son espèce : parce qu’il veut sortir alors qu’il neige, parce qu’il veut manger des crevettes, parce qu’il veut des caresses, parce que ça lui fait plaisir ou pour Dieu sait quelle autre raison encore. Il nous rappelle Gabe, le Poméranien-esquimau américain capricieux qui a fait le bonheur d’Internet avec ses aboiements stridents avant de décéder en 2017. Qui n’aime pas les animaux caractériels ?

Zach

Dans un univers numérique saturés de comics de merde, Zach ou Extra Fabulous trace sa route comme un fossoyeur creuse une tombe, sans souci du monde extérieur mais avec un amour du travail bien fait. Zach n’est pas un pleutre : pas question pour lui d’enchaîner les vannes « relatable » sur la vie quotidienne pour gratter des likes sans trop de risques, il tape volontiers dans l’humour surréaliste avec des blagues sur des canards à grosse bite, des coups de poings mortels, des visites aux paradis. La qualité est variable, évidemment, mais c’est parce que Zach poste au moins un strip par jour. On l’aime. Que Dieu le fasse reposer dans de verts pâturages et le dirige près des eaux paisibles.

Ok Boomer





Le mème préféré des mangemorts de l’année 2019. Dans la vie, il faut être cohérent : on ne peut pas avoir le seum de se faire traiter de millenial et balancer des « OK Boomer » dès qu’un sexagénaire met un gobelet en carton dans la poubelle verte. Impossible de triompher en s’abaissant au niveau de son adversaire. Mais surtout, personne ne peut être résumé à sa génération : GG Allin chiait sur scène quand Christine Lagarde grimpait les échelons de son cabinet d’avocats, James Charles se passait du fond de teint quand YNW Melly maquillait le meurtre de ses meilleurs potes en drive-by. En clair, « OK Boomer » est une attaque ad hominem de mou du bulbe et on espère sincèrement que vous ne l’avez jamais utilisée au premier degré.

La mort d’ExHentai

Au commencement était E-Hentai, un hébergeur de manga pornographiques où l’on pouvait trouver des quantités faramineuses d’œuvres, des plus banales aux plus douteuses. En 2010, E-Hentai s’est débarrassé des contenus les plus controversés comme le lolicon, le shotacon, l’inceste et bien d’autres trucs dont vous ne souhaitez pas entendre parler pour les entasser sur un site alternatif baptisé ExHentai. Cet petit coin de web bizarre a fait le bonheur des fappeurs et des collectionneurs de curiosité pendant de longues années. Et puis, au mois de juillet dernier, son administrateur a annoncé que les internautes n’avaient que « quelques heures » pour récupérer leurs documents préférés avant fermeture définitive. C’est une perte énorme pour le web et je pèse mes mots (certains membres de la rédaction se désolidarisent de ce paragraphe).

Belle Delphine

Notre femme de l’année 2019 et probablement l’un des meilleurs trolls de la décennie. À tout juste 19 ans, Belle Delphine s’est hissée au-dessus de la mêlée des modèles érotiques en exploitant les parties les plus crades de la « culture nerd ». La jeune femme s’est photographiée dans des poses rappelant les ahegao des hentai, en train de manger des œufs crus entiers ou de jouer avec des pieuvres mortes, entre autres. Mais son vrai coup d’éclat a été de commercialiser l’eau de son bain pour trente dollars le flacon en mai dernier. Succès total, controverse mondiale, débat général : Belle Delphine est-elle un simple modèle, une artiste-performeuse, une prodige du marketing ? En tout cas, elle a osé aller au bout de sa ligne éditoriale. Et ça, ça devrait tous nous servir de leçon.

Casey Frey

Notre homme de l’année 2019. Casey Frey est affreusement photogénique, drôle et doué pour la danse. On coucherait avec lui s’il nous laissait faire. Malheureusement, ses créations les plus populaires sont souvent les moins audacieuses. Self Love, par exemple, est un tourbillon d’émotions contradictoires joliment mis en scène. C’est marrant, un peu choquant quand il faut, et sans doute inoubliable. Dans Audition draft, ci-dessus, Frey montre qu’il est un grand acteur : il ne joue pas seulement bien, il joue à sa façon, sur un fil de nylon acéré entre tendresse et grotesque. Un artiste total, on vous le dit. Que quelqu’un mette ce mec dans un film, vite.

Les mèmes corporate





En 2019, les bulldozers du divertissement ont enfin découvert la recette qu’ils cherchaient depuis des années : celle des « contenus viraux » qui transforment les internautes débiles en rouages publicitaires. Prenons Baby Yoda. Tellement mignon ! Disney avait presque réussi son coup en 2017 avec ces putains de Porgs mais cette fois, ça a pris comme du béton sur les pieds d’un indic. Envoûtés par ce machin conçu pour être envoûtant, conquis par des moments mignons manifestement ciselés pour la viralité, les bons petits soldats du réseau partagent en masse. Sans un frisson dans la moëlle épinière, sans une hésitation, ils assurent à moindre frais la promotion-propulsion du dernier Hellfire culturel d’une multinationale. Il s’est passé à peu près la même chose pour Détective Pikachu, Sonic, Thanos… Partager ce genre de truc est mille fois pire que porter un tee-shirt Heineken. Et n’oubliez pas d’acheter la figurine FunkoPop !

La mort de r/watchpeopledie

Fut un temps, Reddit était presque un plus gros trou à rats que 4chan. Le site de « social bookmarking » a coupé le dernier pont avec cette époque en supprimant sa sous-catégorie r/watchpeopledie au mois de mars dernier. Comme son nom l’indique, r/watchpeopledie permettait de voir des gens mourir de diverses façons : accidents de la route ou du travail, aggressions ou braquages qui tournent mal, pure malchance… Il est permis de croire que les administrateurs de Reddit crevaient d’envie de faire disparaître ce coin du site pour le rendre plus palatable aux annonceurs. Quand un utilisateur a publié des images de la tuerie de Christchurch sur r/watchpeopledie, ils ont sauté sur l’occasion. Cela peut paraître étrange, mais ces images permettaient d’apprécier la fragilité de la vie dans une époque qui s’acharne à tenir la mort à distance du quotidien. Encore une perte énorme pour Internet.

Storm Area 51

Ahahahah, la honte. Fin juin, trois petits rigolos créent un évènement Facebook proposant d’envahir la zone 51. Et là, surprise ! Tout le monde se met en attending comme si on était revenu en 2012, à la bonne époque des pages-blagues sur l’infâme réseau social. Presque deux millions de personnes ont répondu présent et l’affaire a fait un tel boucan qu’un responsable de l’armée américaine a tenu à décourager tout ce beau monde de tenter quoi que ce soit de sérieux. Deux millions de personnes ! Et au final ? Trente chômeurs entassés dans le désert. Bravo à eux. On savait que ça ne donnerait pas grand-chose, mais quand même. C’était embarrassant. Gardez Internet sur Internet, par pitié.

