Matcher avec une star sur une appli de rencontre, mode d’emploi

En tant que personne queer vivant à Londres, j’ai vu et rencontré tellement de micro-célébrités que je pourrais presque créer ma propre rubrique de gossips : des influenceurs avec des centaines de milliers de followers, des artistes ou même simplement ces mannequins/DJ/organisateurs de soirées qui sont importants « dans le milieu ».

Mais si, à certains moments de ma vie, j’ai failli devenir une femme de footballeur (je ne vois pas pourquoi ça devrait être réservé aux hétéros), ça m’a aussi valu beaucoup de drames. Se retrouver seule toute la nuit dans un coin lors d’événements, voir sa soirée romantique gâchée par des fans enthousiastes qui abordent votre date toutes les cinq secondes, ou même simplement supporter l’emploi du temps blindé de déplacements et l’idée que vous ne serez jamais plus importante à ses yeux que son manager, même si vous l’avez rencontré la première.

Ce n’est pas pour tout le monde, mais si vous voulez en faire l’expérience par vous-même, vous aurez besoin de quelques conseils – que, fort heureusement, je suis en mesure de vous donner avec l’aide de quelques experts. Donc, si vous rencontrez un célébrité sur une appli ou si vous vibez avec elle en personne, voici tout ce que vous devez savoir pour éviter que l’expérience ne tourne au cauchemar.

Tout d’abord, qu’est-ce que ça fait vraiment de sortir avec une célébrité ? Eh bien, figurez-vous que les célébrités sont des gens comme tout le monde – certains sont sympas, d’autres sont complètement tarés.

« J’ai fait comme si je n’avais aucune idée de qui il était. Je ne voulais pas qu’il me voit comme une sorte de fangirl complètement dingue » – Angelica

Angelica se souvient être brièvement sortie avec un acteur célèbre rencontré sur l’application de rencontres Raya, qui lui a dit qu’il l’aimait dès le premier rencard. Comme toutes les personnes à qui j’ai parlé, elle a voulu garder l’anonymat pour pouvoir s’exprimer librement. Si l’acteur s’est montré très enthousiaste dès le départ, elle s’est sentie obligée de faire comme si elle ne savait pas qui il était pour équilibrer la dynamique du pouvoir.

« J’ai fait comme si je n’avais aucune idée de qui il était », explique-t-elle. « Je pense que ça a surtout aidé à calmer mon anxiété parce que je ne voulais pas qu’il me voit comme une sorte de fangirl complètement dingue. » Finalement, ça n’a pas marché entre eux, mais ça n’avait rien à voir avec le fait le connaitre ou non. « On a rompu quelques semaines plus tard », explique-t-elle. « Il m’a fait flipper en disant qu’il voulait me faire un bébé et me faire venir en Amérique. »

Pour ce qui est des rencontres avec des célébrités IRL, Louise a fini par rentrer avec un chef célèbre qu’elle avait rencontré à White City House, un club privé de Soho House dans l’ouest de Londres. « Ça faisait des années que je flashais sur lui, alors quand je l’ai vu au bar, j’étais comme une dingue », se souvient-elle. « L’instant d’après, il m’offrait un café Patrón et là, j’ai complètement craqué. »

Tout comme Angelica, elle a décidé de ne pas lui montrer qu’elle l’avait reconnu. « Je lui ai demandé ce qu’il faisait dans la vie, même si je connaissais toute sa biographie. » Grâce à son approche et à une conversation vraisemblablement passionnante, elle a passé la nuit chez lui, mais malheureusement, il ne l’a plus jamais contactée après. À l’époque, elle était déçue que cela n’ait pas débouché sur quelque chose de plus durable, mais c’est un événement dont elle se souviendra longtemps : « C’était la meilleure nuit de ma vie à l’époque. »

C’est compliqué, cette histoire de sortir avec des stars. Mais malgré des situations différentes, les témoignages d’Angelica et de Louise soulèvent un point intéressant : Doit-on admettre que l’on connaît son rencard VIP ou doit-on faire comme si on ne l’avait pas reconnu ? Jouer la carte de la discrétion a été payant pour les deux jeunes femmes (dans une certaine mesure), mais ce n’est probablement pas le secret d’une relation durable, soyons réalistes.

C’est en tout cas ce que soutient Michelle Elman, coach de vie et experte en matière de fixer des limites (oui, ça existe). « Prétendre que vous ne savez pas qui ils sont fait démarrer la relation sur une base malhonnête », explique-t-elle. « Il y a une différence entre reconnaitre la personne et l’aduler. »

Et que faire si, effectivement, vous êtes tenté de jouer la fangirl ? La réponse d’Elman est simple : ne le faites pas. « Si vous êtes vraiment fan de la personne en question, vous ne devriez pas sortir avec, car le déséquilibre de pouvoir sera trop grand. » Tout est dit, vraiment !

Si vous lisez ceci et que vous voulez tenter l’expérience chez vous, vous vous demandez probablement où (à part sur Raya et au Soho House, bien sûr) vous pouvez rencontrer ce genre de personnes ? Pour les LGBT, je peux vous dire que les applis de rencontres classiques comme Tinder, Hinge et Feeld m’ont permis de rencontrer des tas de micro-célébrités queer, et que l’on peut aussi les trouver dans des lieux ouverts à la communauté comme le Dalston Superstore.

Pour ceux qui ne vivent pas à Londres ou dans une grande ville, les choses se compliquent un peu – car c’est souvent dans les capitales que se concentrent la plupart des célébrités !

« Évitez de les googler pour en savoir plus et posez-leur plutôt des questions directement, de la même manière que vous apprendriez à connaître n’importe quelle autre personne » – Michelle Elman, coach de vie

Maintenant que nous en savons un peu plus sur les façons de trouver nos VIP et sur ce que cela implique de sortir avec eux, changeons de perspective. Qu’est-ce que ça fait d’être un VIP confronté aux attentes et aux idées reçues des gens normaux qui veulent sortir avec vous ?

Simone Murphy, DJ, mannequin et influenceuse qui compte 115 000 followers sur Instagram, est récemment revenue à des applications comme Hinge après une longue parenthèse dans sa vie amoureuse – et elle a quelques mots pleins de sagesse à partager. Comme elle l’explique, le fait de revenir à des applications classiques après avoir fréquenté des personnes de son milieu a été toute une expérience : que ce soit le fait d’être reconnue par des fans lors d’un rendez-vous ou que des partenaires potentiels fassent référence à son travail.

Il est souvent difficile de répondre aux attentes des gens. « J’ai rencontré des personnes qui se faisaient des idées sur moi [sur la base de mon travail], je n’aime pas ça. Ça ajoute une dynamique de pouvoir bizarre et ça rend plus difficile d’apprendre à connaître quelqu’un vraiment et intimement », explique-t-elle. « Je trouve ça assez gênant quand les gens font référence à mon travail, ça ajoute une autre couche d’anxiété parce qu’on est pas seulement en train d’analyser comment on se présente à eux, mais on est aussi conscient du fait que la personne s’est déjà fait une idée basée sur une version 2D de vous. »

Alors, comment faire pour ne pas faire flipper complètement votre date VIP ? La réponse est très simple : rappelez-vous que ce n’est pas parce que vous connaissez l’œuvre que vous connaissez la personne. « La clé est de se rappeler que ce n’est pas parce qu’il s’agit d’une personnalité publique que vous la connaissez vraiment », explique Elman. Et quoi que vous fassiez, ne faites pas de recherches sur la personne avant de la rencontrer ! « Évitez de les googler pour en savoir plus et posez-leur plutôt des questions directement, de la même manière que vous apprendriez à connaître n’importe quelle autre personne. »

Et une dernière chose : gardez à l’esprit que si cette personne a swipé sur vous, c’est que vous lui plaisez un peu aussi, alors arrêtez de faire une fixation là-dessus et abordez-la avec le même intérêt, la même répartie et le même respect que vous offririez à toute personne que vous avez envie d’emmener boire un verre. « Vous vous focalisez trop sur le fait que vous avez matché avec une star, mais vous devez aussi vous rappeler que cette personne a matché avec vous », rappelle Elman. « C’est peut-être un cliché, mais ce sont des êtres humains comme vous et moi ! »

