On a parlé au mec qui voulait se marier avec un burrito

Il était une fois, un mec qui faisait la rencontre d’un burrito, qui tombait amoureux du burrito, puis qui épousait ce même burrito. Quoi, ça vous choque ? Hé, ho, on est en 2015 et l’amour n’a pas de barrières, pas vrai ?

Cette fable moderne, c’est la dernière histoire d’amour de David Sikorski, un compositeur de musique de 28 ans installé à San Francisco. Dans une série de photos publiées sur Instagram et dévoilée au grand public au début du mois par Buzzfeed, il a publiquement déclaré sa flamme à un burrito de carne asada. Il fallait absolument que l’on rencontre l’un des protagonistes de cette formidable idylle culinaire.

C’est donc par un bel après-midi d’été que l’on s’est posé avec Sikorski pour l’écouter nous conter le rapport très romantique qu’il entretient avec les tortillas enroulées, pour qu’il nous donne les détails de sa rupture avec les burritos Chipotle ou qu’il nous explique comment il est parvenu à se fiancer avec son actuel burrito sans avoir eu le consentement du père de son burrito.

MUNCHIES : Salut, David. Comment ça va la vie, après le mariage ?

David Sikorski : Ça va bien. Ce matin mon amie Kristina [Bavreski], ma photographe, m’a réveillé et j’ai eu une interview par Skype pour un programme de la FOX ; The Boris and Nicole Show. Ils étaient contents pour moi.

Qu’est-ce qui t’a donné l’idée de prendre des photos de fiançailles avec ton âme-sœur : un burrito rempli de viande braisée ?

Ça faisait un moment que ma timeline Facebook pullulait de photos de mariages et de bébés, j’en pouvais plus. Pour moi, la seule manière de me sentir un peu comme eux, c’était d’exprimer tout mon amour pour un burrito.

Je trouve aussi qu’en général, les photos de fiançailles sont un peu chiantes. Je ne veux pas vexer mes amis qui en prennent. Évidemment, je suis heureux pour eux et j’ai pris ces photos avant tout pour m’amuser. Je trouve ce genre de photos assez bizarres parce qu’elles ne capturent pas vraiment le moment de la demande en mariage et ce ne sont pas des photos de la cérémonie de mariage non plus. Il est seulement question de photos un peu dénuées d’intérêt pour lesquelles les gens donnent de la thune.

Qu’est ce qu’il y avait exactement dans ce burrito ?

C’est mon burrito préféré. Il y avait de la carne asada (de la viande braisée) façon californienne et il était accompagné de frites et d’avocat, d’haricots noirs, de riz, de coriandre et d’oignon. Il vient de la Taqueria La Cumbre à San Francisco. J’habite dans ce quartier, à Mission et il y a un large choix de taquerias, mais celle-là est parfaite pour moi.

Sans fromage, ni crème épaisse ?

Exactement, je le commande comme ça. Avec l’expérience, c’est comme ça que je suis parvenu à trouver le burrito parfait, après des années passées à tester les différentes options et menus.

T’as annoncé au proprio de la taqueria que tu voulais épouser son burrito quand tu l’as commandé ?

Oui, et la viande était très bien cuite. Parce qu’après tout, c’est ce qu’il y a à l’intérieur qui compte. Les morceaux de viande étaient gros et à point. Quand le proprio a vu l’histoire sur Internet, il s’est proposé pour organiser une fête de mariage. Il a aussi déconné en me disant que j’aurai dû lui demander la main de son burrito avant de l’épouser.

T’as expliqué que tu voulais mettre un morceau de Boyz II Men à ton mariage. Quel est ton rapport à « I’ll Make Love To You » ?

En vrai je baiserai bien en écoutant cette chanson, c’est tout. Si ce n’était pas celle-là, ce serait « All My Life » de JoJo.

Idéalement, qu’est ce que tu servirais pour un dîner de mariage humain-burrito ?

Sans doute des chips tortillas, du guacamole et de la salsa. Des margaritas. Une fontaine en cascade de margaritas.

Et quel genre de gâteau ?

Probablement un gâteau de quesadillas empilées, en étages. Un gâteau géant.

Personne ne t’a accusé de vouloir détourner l’attention sur la récente décision de la Cour Suprême des États-Unis, à propos du mariage gay ? Tu as utilisé le même hashtag #lovewins sur tes photos.

Personne n’a dirigé le débat dans ce sens. J’étais un peu nerveux au départ : c’est devenu incroyablement viral. J’ai un pote suédois qui vient de m’écrire, il m’a passé le lien et j’ai vu les traductions [des articles à propos de mes photos]. J’avais peur que tous ces trolls disent : « Ce mec n’a pas de vie. » Mais à la place ils disaient : « Hey , moi aussi j’adore les burritos comme ce mec-là ! » Tout le monde a réservé un accueil plutôt bien chaleureux à ma série de photos débile.

T’as mangé ton époux-burrito ?

Euh, oui.

J’étais avec ma pote photographe Kristina et on a voulu photographier tous les endroits où les couples vont généralement se prendre en photo à San Francisco. Ça nous a pris plusieurs jours. Mais passer autant de temps à tourner en ville avec mon burrito préféré entre les mains — au bout d’un moment, il a bien fallu que je le mange. Alors on en a acheté un autre.

Merci d’avoir discuté avec moi David.