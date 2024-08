Photographe ? Gagnez votre place à la VICE expo lors du Listen! Festival

Cet article a été réalisé dans le cadre d’un partenariat entre VICE+ et Huawei.

Oui, c’est officiellement le printemps. Les oiseaux chantent, les arbres sont en fleurs et VICE organise une expo de photos particulièrement classes. Que demander de plus ? Exposer vos propres photos peut-être ? Et si on vous disait que c’était possible ? Voici comment faire.

Du 18 au 21 avril, on organise la VICE Expo au Listen! Festival, avec quelques-uns de nos photographes préférés. On ne fait pas cette expo simplement parce qu’on apprécie la photographie de qualité, mais aussi parce qu’on veut mettre en avant le travail de belges talentueux. C’est l’occasion pour vous de laisser votre empreinte, un peu comme quand vous touchez une photo avec vos gros doigts dégueulasses. On vous invite donc à jeter un coup d’œil à ce qui suit.

On a sélectionné trois photographes avec lesquels VICE Belgique collabore souvent – Thor Salden, Kelly Fober et Romain Vennekens – Mais, la quatrième place est toujours libre. Chaque semaine, on reçoit du matériel de qualité et par conséquent, on sait pertinemment bien que notre pays compte encore beaucoup de talents inconnus. Il semblait donc logique de leur offrir cette opportunité. En plus des quatre jours de visibilité lors de la VICE Expo (avec la soirée d’ouverture qui l’accompagne), le gagnant verra bien sûr son travail également publié sur VICE.com.

Vous voulez être le quatrième photographe de notre exposition VICE au Listen! Festival ? Alors remplissez ce formulaire jusqu’au 1er avril. Sans blague. Le grand gagnant saura ce jour-là si il ou elle a été sélectionné(e).

On le répète encore une fois : participez maintenant via ce formulaire d’inscription.

