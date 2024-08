Photos de la manif pour un secteur culturel belge parti pour crever

Depuis début mai et le déconfinement progressif, on a l’impression que le cours de nos vies a repris plus ou moins normalement. Vite fait. Disons qu’on peut au moins aller manger dehors, boire des verres en terrasse, acheter des sapes tranquille et même aller au stade ou aller voir une expo. Les nouvelles habitudes sont étranges et on capte toujours aussi peu de choses sur la situation, mais y’a un semblant d’avant. Sauf pour le milieu de l’événementiel qui est en train de crever la bouche ouverte.

Artistes en galère, employé·es au chômage, organisateur·ices d’events dans le rouge – sinon en faillite –, près de 1200 personnes se sont réunies au Mont des Arts à Bruxelles ce dimanche 6 septembre dans le but de demander des mesures concrètes du gouvernement pour sauver le secteur, grand oublié des Conseils de Sécurité. Entre deux mecs à poil et une sélection musicale douteuse, on a pris quelques photos.

