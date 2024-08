Prêtres, toutous et eau bénite

Toute ma vie je me suis tenu bien éloigné des rendez-vous ecclésiastiques dominicaux. Non seulement parce que ma religion consacre son culte à un autre jour de la semaine mais surtout parce que j’ai d’autres choses à faire de mes dimanches que de vénérer une entité dont je doute fortement l’impact et l’existence, qui plus est le seul jour de la semaine où je peux glander en gueule de bois sans aucun but précis ni productif.

Cependant, chaque année dans mon quartier, une célébration mi-religieuse mi-populaire attire ma curiosité sans forcément froisser mon crédo quasi-athée. Nombreux·ses sont ceux qui, à la mi-septembre, remarquent ces affiches DIY qui fleurissent dans le quartier des Marolles à Bruxelles annonçant la fête de Saint-François d’Assise, saint-patron des animaux dans la religion chrétienne, sur la place du Jeu de Balle. Une fête où sont invité·es, par l’ASBL des Amis du Marché, animaux et maîtres pour une bénédiction en bonne et due forme par le Père Walbert. Cette ôde aux toutous, minous et autres animaux de compagnie (ou animaux moins conventionnels, on ne fait pas de distinction chez les bienfaiteurs animaliers) est une vieille tradition du quartier dont la première réunion date de 1932.

Videos by VICE

Père Walbert

En demandant quelques clarifications sur cette cérémonie, le Père Walbert me précise : « Ça fait 25 ans que je fais ça, j’ai béni beaucoup de chiens, pas mal de chats, des chevaux de la police, des chèvres d’agriculteurs et plusieurs animaux improbables ». De son côté, l’ASBL me confie qu’ont déjà été bénis lapins, chevaux, rats, ânes, ânesses, poissons, oies, perroquets, chinchillas, furets, hamsters, pigeons, cobayes, coqs, serpents et même de temps à autre des urnes d’animaux défunts.

J’ai du mal à me persuader que des animaux peuvent être aussi bêtes que les hommes pour croire en ces foutaises de religion mais plus le temps passe plus les humains et leurs compagnons débarquent en ce premier dimanche d’octobre. Ce que je pensais être une célébration religieuse se transforme peu à peu en fête de quartier bon enfant avec d’un côté les fidèles et de l’autre une foule qui joue le jeu comme si elle assistait à un spectacle ou une pièce de théâtre animalière.

Sur la place, je croise une vieille dame qui a du mal à entendre ma question quand je lui demande comment elle s’appelle, et qui m’explique qu’elle vient bénir son chien Diana tous les ans. L’an dernier, elle a raté l’occasion de le faire à cause du Covid mais elle compte bien demander une double bénédiction pour rattraper le coup. La moitié des gens qui participent sont des habitués du rassemblement, l’autre s’est arrêtée complètement par hasard ce qui donne des scènes assez cocasses entre croyant·e et déconneur·ses.

Au final, l’événement abandonne vite fait bien fait son caractère thaumaturgique pour laisser place à un défilé d’animaux ahuris et désorientés, un public qui applaudit, un speaker qui écorche la moitié des noms et des âges et un prêtre au sourire contagieux qui bénit en grande partie des chiens avec un sceptre qui ressemble davantage à une brosse à toilettes qu’à un artefact religieux. En soi, un dimanche assez unique en son genre.

VICE Belgique est sur Instagram et Facebook.

VICE France est sur TikTok, Twitter, Insta, Facebook et Flipboard