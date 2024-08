Ne gâchez pas votre weekend – 14/02/2020

Oui, on sait, ce week-end c’est la Saint-Valentin. C’est l’occasion pour vous de sortir du lot et de laisser tomber les trucs traditionnels, dont ni vous ni votre moitié ne se souviendra dans deux ans. Que vous soyez célib’, en couple, en trouple ou en quad, on a des places à offrir pour des films pornos alternatifs au Beursschouwburg ce vendredi.

NIGHTLIFE



C12 x Benediction XVI • Lil Louis

14 février – C12 x Benediction XVI • Lil Louis ( Bruxelles )

Pour un rituel de Saint-Valentin exceptionnel, rendez-vous à la Benediction au C12, sous Bruxelles-Central. Avec Lil Louis aux platines et les performances cabaret, vous vous ferez beaucoup moins chier qu’en date.

Plus d’infos.

14 février – Barbie Malibu (Bruxelles)

Barbie Malibu est un nouveau concept de soirées queer avec un cabaret, mais cette fois, c’est sur de la trap et du hip-hop que vous vous déhancherez. Qui sait, vous rencontrerez peut-être l’âme-soeur au SPIRITO…

Plus d’infos.



15 février – WELCOME TO MY HOUSE Valentine’s edition (Charleroi)

Votre Valentin·e est peut-être carolo. Pour en avoir le coeur net, y a une grosse teuf house sans chichis à Black Box Discothèque.

Plus d’infos.

CULTURE

14 février – Not another cheesy Valentine flash day (Anvers)

Un tatouage, ça fait mal, mais un coeur brisé aussi. À vous de choisir.

Plus d’infos.

14 février – My Porny Valentine (Bruxelles)

Y a pas que l’amour dans la vie, y a le sexe aussi… Le Beursschouwburg l’a bien compris. My Porny Valentine est une réaction aux productions pourries du porno mainstream. Lâchez YouPorn et venez mater des films porno alternatifs, faites-vous plaisir avec un gode de l’artiste céramiste Mac Coco et finissez la soirée sur des sons kinkys.

On offre 10 x 2 tickets pour le film de votre choix. Envoyez-nous un DM sur Instagram en nous disant quel film vous voudriez voir et pourquoi.

Plus d’infos.

13-15 février – Enter Through The Void, Exit Through The Gift Shop (Gand)

Faites durer le plaisir avec trois jours de festival combinant art, musique, performances, workshops et même bien-être (askip y a des jacuzzis). Tip pour l’after party : ramenez une photo de votre ex pour boire une bière gratuite.

Plus d’infos.

15 février – Keith Haring – For All Queens present: Vogue Take Ovah (Bruxelles)

Pour celleux qui n’ont pas encore été voir l’expo de Keith Haring à Bozar, c’est le moment, c’est l’instant. Car samedi soir, l’ambiance vogue et ballroom s’emparera du musée, avec le collectif belge For All Queens, mais aussi Kevin Aviance (drag queen, musicien, créateur de mode et légende américaine de la scène vogue et ballroom).

Plus d’infos.

D’AUTRES TRUCS

Sortez vos jambières.

14 février – Eighties Aerobics (Gand & Anvers)

C’est pas parce que c’est la Saint-Valentin qu’il faut s’empiffrer au restau et s’endormir devant Netflix. Sortez vos jambières et vos bandeaux de sport, et faites-nous un remake du clip de « Call on Me ».

Plus d’infos : Gand, Anvers.