Comment contacter Angela Merkel ?

Cet article a été initialement publié sur VICE Allemagne.

Angela Merkel est sur la bonne voie pour remporter les élections fédérales allemandes qui se tiendront le 24 septembre prochain, et pourrait ainsi décrocher son quatrième mandat en tant que chancelière. Si l’on peut affirmer sans prendre de risque qu’elle a le charisme d’une huître, elle fait pourtant sensation dans son pays natal.

Videos by VICE

J’ai demandé à Google de me fournir la liste des questions les plus fréquemment posées en anglais à son sujet, et il s’avère que les non-Allemands sont nombreux à s’interroger : « Qui est Angela Merkel ? », « Angela Merkel est-elle la petite-fille d’Hitler ? » ou encore « Quelle taille mesure Angela Merkel ? » En espérant pouvoir en aider quelques-uns, j’ai sélectionné les questions auxquelles, en tant qu’Allemand, je suis capable de répondre.

Qui est Angela Merkel ?

C’est une excellente question. Malheureusement, bien qu’elle soit au pouvoir depuis douze ans, les Allemands n’ont qu’une vague idée de qui elle est vraiment. Chacun de ses portraits parus dans les journaux mentionne le fait qu’elle est très drôle en privé. En public, cependant, elle garde toutes ses bonnes blagues pour elle.

Les détails de sa vie intime qu’elle accepte de partager avec nous sont ses plats préférés – à raison d’une recette à l’approche de chaque élection fédérale. Cette année, elle nous a filé sa recette de soupe de pommes de terre. Pour ce qui est des questions plus importantes, en revanche – quel est son leader mondial préféré, quelle est sa vision de l’avenir de l’Allemagne – elle nous laisse deviner. Parfois, on se demande même si elle se connaît vraiment elle-même.

Angela Merkel est-elle la petite-fille d’Hitler ?

Non. C’est même tout le contraire – son grand-père paternel, Ludwik Kazmierczak, était polonais et aurait combattu pendant la Première Guerre mondiale aux côtés des Français, contre les Allemands.

Pourquoi Trump a-t-il refusé de serrer la main à Merkel ?

Une question inspirée par cette scène de malaise survenue en mars 2017 :

Pourquoi Trump a-t-il snobé la chancelière allemande lorsqu’elle lui a proposé une poignée de main ? Était-ce parce qu’elle a eu le culot de lui rappeler l’importance des valeurs démocratiques ? Ou était-ce pour la punir de sa politique d’accueil des réfugiés ? Il est possible que Trump ne l’ait tout simplement pas entendue, comme il l’a par la suite affirmé. À vous de trancher.

Comment s’habille Angela Merkel ?

Nous pouvons tous convenir que, comme le bon vin, elle se bonifie avec l’âge.

Que pense Merkel de Trump ?

Je ne peux de toute évidence pas lire dans ses pensées. J’ai toutefois en tête un scénario qui est, je pense, semblable à la situation qu’elle traverse. J’imagine que je dirige un magasin bio bien approvisionné, dans une petite rue pittoresque de la ville. Chaque troisième mardi du mois, le magasin reste ouvert un peu plus longtemps pour accueillir un atelier de poésie. Les jeudis sont consacrés aux réunions d’un groupe de défense féministe. Puis un jour, la propriété située de l’autre côté de la rue est rachetée par un homme d’affaires prétentieux qui semble constamment bourré et confus, qui projette d’en faire un casino, qui effraie mes clients, et qui, de manière générale, fait honte à toute la rue.

En tant que commerçant, mon objectif principal est de m’assurer que cet homme d’affaires se lasse du quartier le plus vite possible. Je veux lui faire comprendre que la gestion de son casino représente un travail plus conséquent que ce pour quoi il a signé, de sorte qu’il passe à d’autres projets et que les boutiques de ma rue puissent reprendre leurs affaires.

Mais peut-être que je réfléchis trop.

Comme se prononce le nom d’Angela Merkel ?

Quelque chose comme Un-Ghel-Ah Merk-El – ou [aŋˈɡeːla] [ˈmɛʶkl̩] pour les adeptes de la phonétique. Mais ne vous tracassez pas trop à ce sujet ; il paraît qu’en Allemagne non plus, nous ne savons pas prononcer son nom. Merkel nous a un jour indiqué que c’était « An g e la » et non « An gela », mais ça n’a jamais pris.

Quelles langues Merkel parle-t-elle ?

Merkel parle allemand, russe et anglais. Elle a grandi en RDA et parle le russe tellement bien qu’elle a même remporté une compétition à l’âge de 14 ans, avant que la division locale du parti communiste au pouvoir n’annule sa victoire au motif que son père était pasteur, pas ouvrier.

Je vous laisse juger du niveau de son anglais dans cette vidéo de la fois où la reine Elizabeth est venue boire le thé en 2015 :

Pourquoi Merkel est-elle aussi importante ?

Par le passé, elle était importante pour la simple et bonne raison qu’elle était la chancelière de l’Allemagne – le pays le plus peuplé de l’Union européenne et l’une des plus grandes puissances commerciales au monde. Aujourd’hui, elle est plus volontiers qualifiée de « Leader du monde libre », parce que – eh bien, parce que les États-Unis se sont mis hors concours en élisant Donald Trump à la présidence et que le Royaume-Uni a décidé de se cantonner aux limites de sa propre petite île.



Angela Merkel en 1994. Photo : Sueddeutsche Zeitung Photo / Alamy Stock Photo

Quelle taille fait Angela Merkel ?

Environ 1 mètre 65.

Qui se porte candidat contre Merkel ?

Personne, en vérité. Dans un souci de démocratie, Martin Schulz du Parti social-démocrate se présente, mais lui-même semble ne pas y croire. Il pourrait trouver un peu de réconfort dans le fait que Merkel a repris tant de points de son programme qu’il est devenu très difficile de faire la distinction entre son parti, le SPD, et celui de Merkel, la CDU. Il a part ailleurs consacré une grande partie de leur débat télévisé à faire l’éloge de la politique de Merkel – reléguant de fait sa candidature au second plan.

Angela Merkel va-t-elle perdre en 2017 ?

Cf. ci-dessus. Il est peu probable que quelqu’un parvienne à renverser les 38 pour cent qu’elle occupe actuellement dans les sondages, donc la question est plutôt de savoir avec qui elle va former une coalition.

Comment contacter Angela Merkel ?

C’est très simple – il suffit de remplir ce formulaire ou d’adresser un courrier à :

Bundeskanzleramt

Bundeskanzlerin

Angela Merkel

Willy-Brandt-Straße 1

10557 Berlin

Que votre message parvienne effectivement à la chancelière allemande, c’est une autre histoire. Vos chances d’entrer en contact avec elle seront probablement plus élevées si vous travaillez dans la politique, les affaires ou les médias berlinois.

Pourquoi Merkel veut-elle avoir des réfugiés ? (sic)

On ne peut pas dire avec certitude qu’elle les veut. En réalité, beaucoup de pays ne sont pas enthousiasmés par l’idée d’accueillir beaucoup de réfugiés et de les traiter correctement, c’est pourquoi l’ONU a adopté la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, engageant les nations à respecter les droits de ces derniers. Merkel est l’un des rares leaders mondiaux à penser que les engagements internationaux en faveur des réfugiés méritent d’être conservés, peu importe votre point de vue sur le sujet.

Pourquoi Merkel est-elle aussi populaire ?

Dans un sondage récent, Merkel a bénéficié d’une cote de popularité de 58 pour cent, ce qui représente une forte chute par rapport aux 69 pour cent qu’elle affichait précédemment. Soyons honnêtes – ce n’est pas dû à son charisme, mais plutôt au fait que la plupart des Allemands ont conscience qu’un nombre croissant de pays ayant une certaine influence sur le monde est dirigé par des erratiques enragés. Merkel est synonyme d’ennui ordonné et entretenu et, naturellement, les Allemands sont nombreux à penser que c’est précisément ce dont le monde a besoin en ce moment.

Angela Merkel est-elle vivante ?

Je conviens tout à fait qu’elle n’est pas la figure politique la plus excitante au monde, mais je suis quasi certain qu’elle est vivante. Dans une interview accordée au magazine Bunte, dans laquelle elle révélait la recette de la fameuse soupe évoquée plus tôt, elle a déclaré : « J’écrase toujours les pommes de terre avec un presse-purée, jamais avec un mixeur. De cette façon, il reste toujours quelques morceaux dedans. » Ce n’est pas grand-chose, certes, mais j’y vois la preuve qu’elle est en vie.

Angela Merkel est-elle communiste ?

Non, elle ne l’est pas. Comme je l’ai mentionné précédemment, elle a piqué quelques idées au Parti social-démocrate, mais seulement parce qu’elle se fiche pas mal de l’orientation idéologique de son gouvernement, du moment qu’elle le dirige. Mais elle est loin d’être communiste. À moins que vous ne soyez de ceux qui estiment que les soins de santé sont un truc de communiste. Dans ce cas, peut-être ?

Merkel est-elle la nouvelle impératrice de l’Europe ?

Je ne sais pas trop de quel endroit ou de quelle époque vous débarquez, mais sachez qu’il n’existe actuellement aucun empereur en Europe. Si votre question est de savoir si elle est la figure politique la plus puissante d’Europe, alors la réponse est oui, c’est fort possible. Toutefois, l’Union européenne est composée de 28 pays – pour le moment – qui se doivent de collaborer. Et contrairement à la Grande-Bretagne, la France, la Chine et la Russie, l’Allemagne ne détient pas d’armes nucléaires – ce qui n’est pas le point de départ idéal si vous avez soif de pouvoir absolu.

Voilà – j’espère vous avoir aidés !



VICE France est aussi sur Twitter , Instagram , Facebook et sur Flipboard.