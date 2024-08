Tous les mythes scolaires débiles auxquels vous croyez encore

Les êtres humains sont des créatures très singulières. L’école est obligatoire, Internet permet de se cultiver à volonté sans avoir à bouger de chez soi et notre espèce s’apprête à conquérir la planète Mars. Pourtant, nombre de jeunes Français continuent de croire que les poissons rouges n’ont pas de mémoire, que les élèves de classe scientifique allemand en LV2 sont plus intelligents que les autres et qu’un contrôleur RATP est habilité à vous donner des ordres. L’école semble avoir un rôle de déchetterie où macère une quantité incroyable de légendes urbaines qui, chaque année, ressurgissent de la bouche d’étudiants mal informés.

À force de faire perdurer des mythes scolaires pendant des années sans faire l’effort de taper la question dans Google, pas étonnant que les Français aient perdu presque 4 points de QI au cours de ces dix dernières années. Dans l’optique de vous aider à traverser l’immense gouffre d’angoisse que représente la vie, on a sélectionné quelques informations qui pourraient vous éviter de passer pour de sombres abrutis.



Videos by VICE

Il est possible de se tirer si votre prof a plus de 15 minutes de retard

Tous les étudiants le croient encore. Vous sortez de la cantine et vous vous traînez jusqu’à votre salle de classe, où vous êtes censé rester enfermé pendant trois heures. Alors que les minutes passent, votre professeur n’est toujours pas là. Une lueur d’espoir commence à germer en vous, vous poussant ainsi à regarder votre montre car « Après un quart d’heure, on a le droit de partir ! ». Sachez que c’est totalement faux. Vous êtes au lycée, vous n’avez donc aucun droit.

Pour en être certain, j’ai demandé à Cédric, professeur dans un lycée, de m’éclairer sur la question : « C’est une légende de couloir. La plupart des élèves étant mineurs, c’est la vie scolaire ou le CPE qui doit les placer en permanence – éventuellement, les élèves les plus vieux, les redoublants, sont libres de circuler où ils le veulent dans l’établissement. » Et quand bien même vous auriez redoublé six fois, il y aura toujours la petite Stéphanie pour vous dire « NON MAIS J’AI VU LA PROF DANS LA COUR, ELLE ARRIVE », annihilant ainsi tous vos espoirs de liberté et de rébellion qui devront attendre 18h30.

Personne ne bosse lorsqu’il fait chaud

Ce mythe est sans aucun doute apparu grâce aux mêmes branleurs de la catégorie précédente. Ainsi, j’entends depuis l’âge de huit ans que lorsqu’il fait trop chaud, il n’y a ni travail ni école – « comme chez les Allemands ». Comprenez bien un truc, si la loi française a jugé bon de préciser que les Mahoraises ont l’interdiction de travailler sur des tricycles lourds, elle n’a jamais pensé à faire quelque chose contre les fortes chaleurs. Votre seule porte de sortie est « le droit de retrait». Ce dernier permet à toute personne de « quitter son lieu de travail s’il estime que sa santé est en danger ».

En ce qui concerne la rumeur selon laquelle, en Allemagne, tout le monde se tire dès qu’il fait chaud, c’est effectivement le cas. Au-dessus de 35 degrés, les patrons invitent leurs employés à rentrer chez eux. Pour l’école, c’est la même chose. Il suffit qu’il fasse plus de 25 degrés à 11 heures du matin pour que la journée soit annulée. Désolé, on ne peut pas avoir deux fois plus de vacances que toute l’Europe réunie et rester chez soi quand il fait chaud.

On peut tomber enceinte à la suite d’une fellation

La question peut paraître délirante, mais croyez-le ou non, on m’a posé cette question à plusieurs reprises entre le collège et l’université. La première fois, je devais avoir 14 ans et la plus belle fille du lycée m’a apostrophé avec cette question. Bien évidemment, j’étais partagé entre des images obscènes typiques d’un jeune prépubère qui ne pouvait qu’effleurer l’imaginaire d’une possible fellation, et la gêne totale de me demander si cette fille n’était en fait pas complètement idiote. En voyant aujourd’hui le nombre de threads à ce sujet, il semble que ce mythe perdure au sein des établissements scolaires français.

Clarifions immédiatement les chose : non, c’est complètement débile. La plupart d’entre vous savez ce qu’est une fellation : cela consiste à introduire le sexe d’un homme dans votre bouche lorsque ce dernier est dur comme du granite – et si le cœur vous en dit, malaxer sa paire et attendre qu’il déverse son liquide maison dans votre œsophage. Une fois dans l’estomac, le sperme sera dissous de la même manière qu’un steak de cheval. Bon, il s’avère que c’est arrivé une fois à une jeune fille de 15 ans qui présentait une aplasie vaginale distale, autrement dit une absence quasi-totale de vagin. En fait, cette dernière était en train de faire une fellation à son copain lorsque son ex a débarqué et l’a attaquée au couteau. En touchant cette femme à l’abdomen, il a créé une sorte de passage entre l’estomac et les ovaires. Il y a donc peu de chances que cela vous arrive.

Si quelqu’un dans la classe se suicide, tout le monde a le bac d’office avec mention très bien

C’est certainement le mythe le plus étrange. Ce serait comme si votre patron disait « OK, si l’un d’entre vous se défenestre immédiatement, vous êtes tous augmenté de 400% ». Vous voyez, c’est complètement stupide. Si l’un de vos camarades venait à mettre fin à ses jours après avoir compris que c’était le seul moyen d’obtenir 20/20 en philosophie à la question « Qu’est-ce que l’audace ? », vous n’obtiendrez rien d’autre qu’une cellule psychologique, une annulation de vos vacances et un nouveau sujet à vous taper.

« Ya un mec, il a rendu copie blanche en philo sur le sujet “Qu’est ce que l’audace ?” et il a eu 20 »

Si vous croyez encore à cette légende urbaine, c’est qu’a priori vous êtes un branleur qui veut se persuader qu’il aura une mention sans rien foutre. J’ai demandé à Louise, professeure de philosophie et correctrice du baccalauréat s’il était néanmoins possible de garder la face avec ce type de technique : « Il est absolument certain qu’un élève qui répond à un sujet avec une seule phrase aura entre 1 et 3, quel que soit le professeur. Par contre, il existe bien des copies “désespérées” d’élèves n’ayant manifestement pas du tout travaillé mais essayant de se rattraper en menant une réflexion personnelle un peu à côté de la plaque. Ces élèves-là ne peuvent pas décrocher la moyenne. En général, un hors sujet avec un effort de réflexion va chercher dans les 7-8. »

Du coup, il est préférable de travailler un peu plutôt que de vous prendre pour Nietzsche, tout ça parce que vous avez fumé un pétard la veille et que bien souvent, vous avez des discussions profondes avec vos amis sur l’état du monde actuel. Parmi ces réflexions qui ne méritent pas la moyenne mais quelques points pour l’effort : « Il y a des élèves qui racontent leur vie, des élèves qui partent dans des considérations délirantes sur la gastronomie, les femmes qui ne vivraient que pour les soldes, etc… Mais ça reste assez rare, l’immense majorité des copies s’en tient à un recopiage maladroit du cours », termine Louise.

On ne paye pas son amende si on n’a pas sa carte d’identité

Comme vous êtes étudiant, lycéen et/ou pauvre, vous cherchez des sensations fortes et il vous arrive occasionnellement de frauder le métro ou le train. Dans les deux cas, vous allez toujours tomber sur un contrôleur excessivement zélé qui ira au bout des choses – un peu comme si la perte de profit causée par les fraudeurs accentuait la progression de sa calvitie sous son képi. Ce contrôleur vous demandera probablement vos papiers pour noter votre adresse. Si vous expliquez aux contrôleurs que vous n’êtes pas en possession de votre pièce d’identité, vous ferez face à deux options : soit l’agent accepte de vous croire sur parole et là, libre à vous de vous inventer une nouvelle identité pour éviter de recevoir une amende, soit celui-ci décide de ne pas écouter vos conneries et contacte les forces de police, lesquelles sont habilitées à réaliser un contrôle d’identité.

Sauf que vous vous en doutez bien, nos forces de police ont souvent des choses plus urgentes à faire, comme l’expliquait un fraudeur à VICE il y a quelques mois : « Pour avoir parlé avec certains flics, quand ils reçoivent des appels comme ça, c’est la dernière de leur priorité. Il faudrait qu’il y ait une patrouille n’ayant absolument rien à faire à ce moment-là, qui a envie de descendre dans le métro pour s’emmerder à faire un contrôle d’identité. » Alors imaginez ce que ça peut bien donner sur votre ligne TER entre Meaux et Château-Thierry.

Si je fais le mort pendant plusieurs années, mon amende va disparaître

Bon, il faut savoir un truc : ce n’est pas pour rien que le premier surnom du Trésor Public est « Le premier flic de France ». Non seulement ils savent mieux vous trouver que quiconque, mais ils n’oublient jamais rien – ou presque. Si vous avez perdu vos moyens et marmonné un faible « désolé » tout en tendant votre carte d’identité au contrôleur, le Trésor Public aura alors trois ans pour vous faire payer. Vous recevrez tout un tas de relances, mais si vous avez de la chance et que vous acceptez de vivre avec le sentiment démesuré d’être un criminel en cavale, ils ne pourront plus rien faire au-delà de cette date.

Il faut comprendre que certaines lois en font volontairement des tonnes. C’est comme quand vos parents vous disent que si vous ne terminez pas votre assiette, vous n’irez pas à Disneyland le lendemain. C’est parfois faux. Par exemple, si vous résiliez votre abonnement Internet parce que la connexion est proche d’un 56k et que vous ne voulez pas vous acquitter des 70 euros de frais, vous pouvez toujours tenter de ne rien faire. L’entreprise va vous relancer, allant même jusqu’à vous envoyer une mise en demeure – expression terrifiante qui implique que si vous ne payez pas dans les deux jours, un huissier viendra chez vous se servir pour récupérer la somme due, en plus de majorations dantesques. Sauf qu’un constat par huissier coûte environ 250 euros de l’heure à l’entreprise. Voilà, vous venez de comprendre pourquoi un huissier ne viendra probablement pas sonner chez vous pour moins que 250 euros.

Les S sont les meilleurs élèves

Soyons clairs, oui. Ils sont plus nombreux que les autres, ils ont un taux de réussite au bac bien supérieur aux autres et ce sont ceux qui font le plus d’études, puisqu’ils sont majoritaires dans les études supérieures. Désolé.

Suivez Paul sur Twitter.