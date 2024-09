Dans le monde sibyllin des vidéos de chiens réalisées par Kyle MacLachlan

Depuis plus de 25 ans, Twin Peaks provoque une émulation intellectuelle sans commune mesure chez ses fans les plus hard-core. Aujourd’hui, alors que la splendide troisième saison bat de nombreux records de bizarrerie et traumatise les plus fins connaisseurs de la série – allez jeter un coup d’œil sur Reddit si vous voulez en avoir le cœur net – il est temps de rendre hommage à son acteur principal, le sublime Kyle MacLachlan – alias Dale Cooper, alias Dougie Jones, alias Bad Coop’.

Après une longue traversée du désert faisant suite à l’échec inoubliable de Showgirls – pour lequel il reçut une nomination au Razzie Awards – MacLachlan a fait un retour remarqué auprès du grand public avec ses rôles dans Sex and the City et Desperate Housewives, séries un poil moins alambiquées que celle concoctée par Mark Frost et David Lynch. Aujourd’hui, à bientôt 60 ans, il participe au succès d’une saison qui était attendue comme le Messie par ceux qui jugent que David Lynch n’est pas un escroc ou un simple taré amoureux de méditation transcendantale.

Où dois-je commencer, avec Kyle ? Ce type a toujours écrasé de sa classe les films et séries dans lesquels il a joué – et même Showgirls, auparavant brocardé, aujourd’hui considéré comme « culte ». À une époque pas si lointaine, Kyle MacLachla réalisa dans le plus grand secret sa Mona Lisa personnelle, son zénith artistique, son chef-d’œuvre inégalable. Celui-ci n’est autre que Mookie and Sam, une série de vidéos diffusées sur YouTube mettant en scène ses deux chiens de compagnie – Mookie et Sam, donc. Évidemment, Kyle MacLachlan ne s’est pas contenté de simplement filmer ses chiens comme aurait pu le faire David Lynch (en ajoutant une vidéo d’un essai nucléaire et un live de Nine Inch Nails, au passage). Non, il a fait mieux : il a doublé ses propres chiens.

Eh ouais. Je vous vois, derrière votre ordinateur, encore stupéfait par l’épisode 8 de la troisième saison – « attends, mais tu veux dire qu’un essai nucléaire a créé une sorte de faille qui a permis à BOB d’arriver sur Terre sous la forme d’une grenouille-criquet mutante ?!? » –, maugréer devant une vidéo ayant deux chiens pour stars. Et pourtant. Il y a plus de 10 ans, Kyle MacLachlan ravissait le cœur des cynophiles avec les aventures de deux boules de poils plus que mignonnettes – prouvant au passage qu’il maîtrisait Windows Movie Maker à la perfection.

Le point central de Mookie and Sam, ce qui fait le sel philosophique de leurs aventures, est le fait qu’à aucun moment ils n’ont conscience de leur statut de « chien ». À leurs yeux, ils sont humains, trop humains. De là naît une question que nous nous posons tous : sommes-nous en fait des chiens ? Le monde environnant est-il réel ? Au fond, est-ce qu’une croquette n’est pas plus délicieuse qu’un ris de veau ?

J’imagine que l’intégralité de la filmographie de David Lynch fait naître ce genre de questions – hormis Une histoire vraie et Elephant Man, sans doute. Sauf qu’ici, point de boîte bleue, de Silencio, de Justin Theroux ou d’oreille en décomposition attaquée par des fourmis. Là, tout n’est que chiens, calme et volupté, les bons pépères de Kyle étant trop occupés à passer leurs vacances dans les Hamptons.

L’acteur n’a jamais daigné répondre aux questions répétées de ses fans. S’agit-il d’une critique de la postmodernité ? Du traitement réservé aux chiens à Yulin, en Chine ? A-t-il sciemment fait la nique à David Lynch, en lui prouvant que lui aussi était capable de déstabiliser ses spectateurs ? Nul ne le sait.

Prends ça, David, toi qui n’as jamais doublé tes chiens avec du japonais ! Ça, c’est un truc lynchéen, un vrai de vrai. Ça « disrupte le planning stratégique du cinéma mainstream », pour parler comme les pipes d’En Marche ! Allez, on se quitte sur ça. N’oubliez pas que l’ensemble des vidéos est ici.