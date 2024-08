Wes Anderson révèle la liste des films qu’il regarde en quarantaine

En ces jours de quarantaine, nous devons tous apprendre à nous occuper de la meilleure façon sans quitter la maison, et nous avons à disposition pour cela des sites web improbables, des livres, des expositions virtuelles, du streaming, des festivals de films à thème et ainsi de suite.

Toutefois, après plus de deux semaines de confinement, les nouvelles idées pour de divertir commencent à se faire rares. Il devient de plus en plus compliqué de rester avec un esprit clair et positif, en essayant de ne pas se laisser aller à des pensées sombres. Notre humeur change toutes les dix minutes et il est difficile de s’engager dans des activités qui demandent un effort quelconque, physique ou mental.

Nous avons donc réfléchi à qui pourrait être cette personnalité de référence qui, par son esprit et sa sensibilité, serait capable de donner des conseils sur les films à regarder en fonction de l’humeur du moment, avec la certitude qu’ils nous soulageront de certains soucis durant quelques heures et nous guideront vers des pensées plus positives. Cet homme providentiel, c’est Wes Anderson, qui, avec ses images aux couleurs pastel, est le réalisateur parfait pour surmonter les moments de découragement que nous vivons tous.

La passion quasi-obsessionnelle de Wes Anderson pour les archives et les vieux films est bien connue. Il y a quelques jours, il a donc écrit une lettre à la Criterion Collection – une immense bibliothèque virtuelle de films classiques et contemporains restaurés et distribués sur la plateforme Criterion Challenge – pour indiquer lesquels de ses films préférés sont disponibles en streaming et en vidéo amateur dans le catalogue.

Nous les rapportons ici au cas, où vous voudriez passer les prochains jours à regarder des films recommandés par Wes Anderson himself. Et cocorico, le cinéma français est plus que bien représenté. En bonus : vous trouverez ici une vidéo qui explore la thématique de la distanciation sociale dans les différents films de Wes.

Anne-Marie, Raymond Bernard, France, 1936

Un film qui vaut la peine d’être vu, ne serait-ce que pour son scénario, car il est écrit par l’auteur du Petit Prince : Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944). Le film raconte l’histoire d’une femme qui décide de devenir pilote d’avion, abandonnant son emploi de styliste de mode. Mais nous sommes dans les années 1930, et cela n’est pas si évident pour une femme de s’imposer. Elle parvient cependant à obtenir son brevet grâce à l’aide de cinq pilotes, qui deviennent ses mentors. Comme il fallait s’y attendre, l’un d’entre eux tombe amoureux d’elle et l’intrigue prend un tour romantique, sans rien enlever à la force, au charisme et à l’ambition du l’héroïne.

Les misérables, Raymond Bernard, France, 1934

Si vous êtes un adorateur de l’oeuvre majeure de Victor Hugo, rassurez-vous : ce film est souvent considéré comme la meilleure adaptation jamais réalisée. Mais préparez-vous bien et mettez-vous à l’aise, car ce film est tout aussi colossal et dure presque cinq heures – mais qu’avons-nous à faire de mieux, en ces temps ?

Les Croix de bois, Raymond Bernard, France, 1932

Acclamé lors de sa sortie par le New York Times comme l’un des plus grands films de l’histoire du cinéma, Les Croix de bois est une chronique de la France durant la Première Guerre mondiale, sous le prisme du quotidien de soldats. Film de fiction mais avec un style nettement documentaire, ce long métrage lance un message pacifiste non conventionnel et révolutionnaire pour l’époque, empreint d’empathie et de désespoir. Selon Wes, ce film est tout bonnement inoubliable. Et pour la petite histoire, le film est une adaptation du roman du même nom, écrit par l’auteur français, et futur académicien, Roland Dorgelès. Ouvrage retentissant, Les Crois de bois est pressenti pour le Goncourt 1919 mais sera battu sur le fil par A l’ombre des jeunes filles en fleur, d’un certain Marcel Proust.

Escapade à New York (The Out-of-Towners), Arthur Hiller, USA, 1970

Une comédie noire, pleine de quiproquos et de mésaventures, qui raconte l’histoire d’un couple d’une contrée profonde de l’Ohio qui voyage à New York. Le couple se rend à la Grosse Pomme pour un entretien d’embauche et n’y reste que 36 heures, qui seront les plus improbables de leur vie. La ville qui ne dort jamais les submerge de son chaos tourbillonnant, créant un contraste ironique à leur tempérament provincial, un contraste qui vous amusera et vous fera réfléchir sur le rythme aliénant de la métropole. Pour reprendre les mots de Wes : ce film est comme une machine à remonter le temps.

A la poursuite du bonheur, Louis Malle, USA, 1986

Enfant de la grande bourgeoisie française et représentant de la Nouvelle Vague, Louis Malle s’est installé aux États-Unis en 1986 et a décidé cette même année de documenter l’expérience des immigrants en Amérique. Le film propose de nombreux entretiens avec une grande diversité de nouveaux arrivants aux États-Unis, de tous horizons, y compris des enseignants, des médecins et même des astronautes. Malle traverse les Etats-Unis d’une côte à l’autre afin de révéler une photographie du pays aussi complète et large que possible. Le résultat est un portrait très humain et complexe qui nous en dit long sur l’Amérique d’aujourd’hui.

Un ange à ma table (An Angel at my Table), Jane Campion, Nouvelle-Zélande, 1990

L’histoire vraie de Janet Frame, l’un des plus grands auteurs néo-zélandais, nominée plusieurs fois pour le prix Nobel de littérature sans jamais l’avoir remporté. Solitaire et angoissée depuis l’enfance, sa jeunesse est marquée par la pauvreté et la mort de sa sœur. Lorsqu’elle échoue à l’examen d’entrée pour devenir enseignante, sa santé émotionnelle s’effondre et elle est enfermée dans un asile pour tentative de suicide, où elle est diagnostiquée schizophrène et soumise à deux cents électrochocs. Grâce à son livre, elle parvient à se sauver de la lobotomie et à sortir de l’asile, mais sa vie continuera d’être marquée par la tragédie et une écriture intime et raffinée. Un de ces films dont Wes ne se lassera jamais.

Si ces suggestions ne suffisent pas, voici celle d’un autre réalisateur de talent, Bong Joon-ho :

