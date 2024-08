Makin Betah di Rumah, 7 Film Animasi Ghibli Lain Ikut Tayang di Netflix

Buat kalian para penggemar Studio Ghibli, ada kabar baik nih! Ketujuh film Hayao Miyazaki yang dijadwalkan tayang 1 April sudah keluar di Netflix. Lengkap sudah katalog film Ghibli di platform streaming tersebut, kecuali Grave of the Fireflies yang enggak lolos tayang karena ada masalah distribusi membingungkan. Ke-21 film animasi ini akan menarikmu ke dunia fantasi magis yang bisa bikin kalian melupakan sejenak kesedihan dan kekhawatiran akibat pandemi coronavirus.

Pom Poko (1994) menyusul Spirited Away dan My Neighbor Totoro yang tayang lebih dulu. Film animasi fantasi ini menceritakan tentang anjing-rakun (“tanuki”) Jepang yang melawan gentrifikasi. Lalu ada Whisper of the Heart (1995) yang mengikuti perjalanan penulis mencari orang yang suka meminjam buku kesukaannya di perpustakaan. Film selanjutnya yaitu Ponyo on the Cliff by the Sea (2008) tentang putri ikan mas yang ingin hidup berdampingan dengan manusia, tapi ayahnya enggak mengizinkan karena dunia manusia sangat jahat.

Videos by VICE

Kalian juga bisa menonton Howl’s Moving Castle (2004), atau From Up On Poppy Hill (2011) dan The Wind Rises (2013) yang berlatar belakang pasca Perang Dunia II di Jepang. When Marnie Was There (2014) adalah film terakhir dalam daftar ini. When Marnie Was There mengisahkan pertemanan dua anak perempuan, yang lama-kelamaan terungkap mereka memiliki hubungan lebih kuat dari sekadar sahabat.

Selamat menonton!

Artikel in pertama kali tayang di i-D