Prekuel The Sopranos Sedang Digarap Sob, Ceritanya Tentang Masa Kecil Tony Soprano

The Sopranos kini tengah merayakan ulang tahun ke-20 premier pertamanya di HBO. Dan, dalam rangka merayakan momen penting ini, produser The Sopranos David Chase membeberkan sejumlah informasi penting tentang film prekuel serial The Sopranos yang akan segera digarap. Salah satu bocoran penting yang diberikan Chase adalah sosok Tony muda akan memainkan peranan penting dalam film itu, seperti yang dilansir dari Deadline .



“Saya punya ketertarikan terhadap kawasan Newark dan kehidupan di sana pada waktu itu,” ujar Chase dalam wawancara dengan Deadline terkait festival film perayaan ulang tahun The Sopranos yang diprakarsai oleh IFC. “Dulu, saya sering ke Newark. Tiap malam minggu, saya makan malam di luar bareng kakek dan nenek saya. Tapi yang paling menarik adalah masa kecil Tony. Itu yang ingin saya eksplor lebih dalam.”

Videos by VICE

Jangan khawatir sob, meski ceritanya akan mengikuti petualangan Tony dan Paulie Walnuts waktu masih bocah, prekuel The Sopranos dipastikan enggak berakhir jadi versi Muppet Babies dari serialnya. Plot T he Many Saints of Newark berseting kerusuhan ras yang terjadi di Newark, New Jersey pada dekade ‘60an. Kemungkinan besar, prekuel ini akan juga fokus pada ayah Tony, Johny Boy, dan pamannya Junior Suprano yang sedang getol-getolnya memotong jari anggota mafia.

Dalam episode “Down Neck” season pertama The Sopranos yang tayang pada 1999, penonton sempat ditunjukan flashback kerusuhan Newark pada 1967. Saat itu, Tony yang masih anak-anak cuma pengin menekan-nekan tuts organ elektrik, main tangkap bola baseball dan semacamnya. Tapi, sepertinya, dalam prekuelnya nanti, Tony bakal berususan dengan hal-hal yang lebih penting dan krusial, dari sekedar bola Baseball.

“Film ini akan menyentuhan ketengan antara warga kulit putih dan kulit hitam saat itu. Tony Suprano akan ambil bagian di dalamnya, tapi sebagai seorang bocah,” jelas Chase kepada Deadline.

The Many Saints of Newark bakal digarap oleh salah satu sutradara serial The Sopranos Alan Taylor sementara skenarionya sendiri disusun langsung oleh Chase. Belum ada kejelasan kapan The Many Saints of Newark akan tayang di HBO atau siapa yang berperan sebagai Tony. Kami sebagai penikmat serial ini sih cuma pasrah. Siapa saja boleh jadi Tony selama bukan salah satu anak yang main di Stranger Things. Ingat itu ya Om Chase.

Ya gitu deh, akhirnya prekuel The Sopranos tentang masa kecil Anthony Soprano yang selama ini kita tunggu-tunggu akhirnya digarap. Harapan kami sih, filmnya bakal sukses dan efek dominonya menyebar ke mana-mana. Siapa tahu nanti produser Mad Men ikutan panas dan nekat bikin prekuelnya yang bercerita tentang kehidupan mengenaskan Don Draper di pelacuran.