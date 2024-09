8 Perle di Saggezza da Hayao Miyazaki

Kiki’s Delivery Service, 1989, via

Dopo aver diretto e animato alcune delle storie più amate e innovative degli ultimi cinquant’anni, il fondatore dello Studio Ghibli, Hayao Miyazaki, ha compiuto 74 anni. Durante la produzione del suo ultimo (e possibilmente finale) film, The Wind Rises, siamo riusciti a dare una sbirciata all’interno del processo creativo della “Walt Disney giapponese.” I suoi film uniscono storie epiche con metodi narrativi sottili, meraviglie bambinesche con manifestazioni adulte del male e tecniche di animazione classiche con personaggi e storie uniche. Per celebrare i suoi quasi tre quarti di secolo sulla Terra, abbiamo raccolto una serie di perle che Miyazaki ha condiviso con noi riguardo al suo caratteristico processo creativo.

Il Castello Errante di Howl, 2004, via

+ “Il mio iter [creativo] consiste nel pensare, pensare e pensare—pensare alle mie storie per lungo tempo,” ha detto attraverso un traduttore. “Se avete dei metodi più efficaci, per favore fatemelo sapere.” Via

La Città Incantata, 2001, via

+ “Cerco di pescare dai miei stessi sogni creando una rete da pesca nel mio subconscio, ma non funziona un granché. Quando mi fisso su delle idee, devo scavare nel mio subconscio, oltre la superficie della mia mente che sembra non essermi più troppo d’aiuto per trovare metodi interessanti che risolvano gli intrecci dei miei film. Ma arrivarci per me è molto difficile. È uno sforzo costante.” via

Nausicaä della Valle del vento, 1984, via

+ “Guardo i bambini e cerco di vedere le cose come le vedono loro. Se ci riesco, posso creare qualcosa che abbia un appeal universale. Riceviamo forza e incoraggiamento guardando i bambini, penso che sia una benedizione il fatto che io possa farlo, e che io possa girare film in questo mondo caotico.” via

The Wind Rises, 2013, via

+ “Fare film significa—non appena hai finito—passare il tempo a pentirti del tuo operato. Quando guardiamo i film che abbiamo fatto, tutto ciò che riusciamo a vedere sono gli errori; non riusciamo a guardarli normalmente. Non me la sento mai di riguardare i miei film. Quindi finché non comincio a lavorare su un nuovo film, non sono mai libero dalla maledizione del precedente. Sono serio. A meno che non lavori su un altro film, l’ultimo mi tormenterà per altri due o tre anni.” Dal suo libro, Turning Point, via.

Ponyo, 2008, via

+ “Ho imparato ad accettare il fatto che posso essere utile solamente nell’area che mi sta intorno—diciamo in un raggio di 30, massimo 100 metri. Devo accettare i miei limiti.” via

La Principessa Mononoke, 1997, via

+ “Parlando delle mia esperienza, direi che non devi far crescere troppo il tuo studio. Bisognerebbe fare meno film e penso che i miei produttori siano d’accordo. Fare troppi film ti pone in una posizione di superbia. Devi rimanere modesto.” via

+ “Al compimento dei 40 anni avevo già creato ciò che volevo fare quando ero bambino. In un certo senso, ho già fatto ciò che volevo fare. Dopo di ciò la più grande sfida è trovare dei buoni argomenti da inserire nei film. Era come camminare in una stanza buia, non sapendo dove andare.” via

Totoro, 1988, via

+ “Nei miei film per bambini, prima di qualunque cosa, voglio esprimere l’argomento: ‘Il mondo è vasto, variegato e bellissimo,’ e ‘voi bambini siete fortunati ad essere nati in questo mondo… Anche se sembra pieno di problemi irrisolvibili, che rendono difficile mantenere la speranza, è in ogni caso un luogo bellissimo da vivere.’ Più facile a dirsi che a farsi. Sono gli adulti a perdere la speranza, non i bambini. I film, quindi, sono anche una reazione personale.” via

Hayao Miyazaki al lavoro su THE WIND RISES (© 2013 dwango)

