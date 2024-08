Come Alessandro Borghese è diventato un meme

Quando, per la decima volta in un anno, durante vacanze di Natale mi sono trovata K.O. causa influenza ho avuto due certezze: sarebbe stato il Natale più rilassante di tutta la mia vita da adulta, e facendo zapping in tv a qualsiasi ora del giorno mi sarei trovata davanti a una puntata a caso di 4 Ristoranti.

4 ristoranti nasce da un format tedesco, va in onda su Sky Uno e TV8 ed è condotto da Alessandro Borghese. È un programma in cui quattro ristoratori della stessa zona si sfidano per il titolo di miglior ristorante (e un premio di 5mila euro), valutati sulla base dei voti a location, servizio, menù e conto. 4 ristoranti è anche un programma che vanta un numero di repliche inferiore soltanto a Grey’s Anatomy.

Ora, non so se questa onnipresenza abbia aiutato in qualche modo, fatto sta che da qualche tempo Alessandro Borghese è diventato questo:

E questo:

E questo:

O questo:

Ovvero, un meme.

Che uno chef che va in televisione nel 2018 sia abbastanza pop da entrare a far parte della cultura di internet non stupisce più di tanto. Innanzitutto perché nel 2018 gli chef in televisione sono ovunque (a tal proposito, qualcuno sa se su La7d mandano in onda cose che non sono Cuochi e Fiamme?). Ma Borghese era lì da molto prima di altre entità piuttosto mematecome Cannavacciuolo o Masterchef, eppure, nonostante programmi noti come Cortesie per gli ospiti, per anni è rimasto relativamente ignorato e anzi quasi snobbato.

Per capire perché ora sia diventato così popolare online, ho contattato una tra le prime—o i primi in assoluto, a quanto dichiarano loro stessi—pagine Facebook a diffondere meme su Borghese: lrreverent Italian Memes (quelli di Giovanni Rana e il topo del parmigiano Reggiano, per intenderci).

“Come spesso capita per i meme, non c’è un motivo specifico per cui ho scelto come protagonista Aessandro Borghese,“ mi racconta l’admin di Irreverent autore del primo meme sullo chef. “La principale motivazione è il suo modo di essere: è molto plateale, sia nel suo modo di esprimersi che nelle espressioni facciali.”

Per l’admin 19enne—che ha preferito rimanere anonimo—il programma ha il merito di aver acceso i riflettori su ristoranti accessibili a tutti e aver reso protagonisti non chef già ultra noti ma comuni ristoratori.

Da semplice fan a inauguratore della Alessandro Borghese Wave, poi, il passo è stato breve. L’admin racconta di aver notato che alcune scene e frasi del presentatore si ripetevano continuamente, rimanendo impresse: “ci sono delle cose che ripete sempre, e degli aspetti del suo ruolo, come quello di controllare sempre la cappa o di ricordarsi i voti di tutti, che tornano in tutte le puntate e che fanno di lui un soggetto perfetto, sul quale non c’è neanche da lavorare. Parlando con amici o con gente, mi sono accorto che tutto era già scritto: pensando a Borghese, tutti pensavamo alle stesse cose. Era già un meme.”

Così, a inizio gennaio, l’admin di Irreverent Italian Memes ha fatto il primo meme, in cui Alessandro Borghese compariva insieme alla scritta Location, altra parola per cui è noto—in quanto “la dice in modo strano, e credo sia dovuto al fatto che muove in modo particolare le labbra.”

In poco tempo non solo quel meme ha raccolto sempre più mi piace e condivisioni, ma è partito lo shitposting: altre persone nel gruppo hanno cominciato a pubblicare meme di Borghese, e la tendenza si è diffusa alla stessa velocità su altre pagine Facebook, di meme e non.

I meme che vedono protagonista Borghese sono tutti simili, e riprendono appunto i leitmotiv del conduttore: Alessandro Borghese e la sua fissa per controllare le cappe e per il km zero, Alessandro Borghese che puntuale corregge i ristoratori sui voti che paventano di aver dato, Alessandro Borghese che ha il potere di ribaltare o confermare i risultati.

“Nella nostra pagina,” conclude l’admin di Irreverent Italian Memes, “il meme di Borghese è stato uno dei maggiori successi degli ultimi tempi, e nonostante il momento di picco forse è passato, anche per il fatto che sta andando in onda con la nuova stagione di 4 ristoranti, continua ad andare bene.”

Tanto che anche la pagina Facebook di Now TV e lo stesso Borghese sembrano aver recepito il messaggio.

Nulla è ancora deciso, manca il mio voto che potrebbe confermare o ribaltare completamente la situazione #Ale4Ristoranti pic.twitter.com/TzSPFtYEao — Alessandro Borghese (@BorgheseAle) January 23, 2018

