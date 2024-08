I Placebo suoneranno all’I-Days

Il festival I-Days è uno dei più grossi e importanti dell’estate italiana, e quest’anno occuperà lo spazio dell’area Expo di Milano dal 21 al 24 giugno. Dopo aver annunciato la presenza di artisti come Liam Gallagher, Pearl Jam e Queens of the Stone Age, l’ultima aggiunta alla line up è stellare: i Placebo calcheranno infatti il palco sabato 23 insieme ai Noel Gallagher’s High Flying Birds, ai Ride e a Paul Kalkbrenner.

La band di Brian Molko è in giro a festeggiare il ventennale di Without You I’m Nothing e a ricordarci che se oggi il rock’n’roll non è più soltanto la casa di maschilisti e stereotipi cazzocentrici è anche merito suo, con la sua immagine androgina e le tematiche edonistiche e pansessuali trattate nelle canzoni.

La figata è che Noisey avrà uno spazio tutto suo al festival, chiamato La Cameretta di Noisey, a cui anche voi potrete accedere per partecipare a giochi, interviste e iniziative speciali. Vi daremo maggiori informazioni in seguito.

I biglietti per le quattro serate dell’I-Days sono in vendita sul sito ufficiale.

