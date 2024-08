Arrosto al formaggio

Porzioni: 4-6

Preparazione: 30 minuti

Tempo totale: 3 ore

Ingredienti

Per la salsa:



53 g di olio extravergine d’oliva

2 carote, sbucciate e a pezzetti

2 gambi di sedano, a pezzetti

1 cipolla di medie dimensioni, a pezzetti

3 spicchi d’aglio, sbucciati e schiacciati

2 confezioni di pelati, schiacciati a mano

2 mazzetti di basilico fresco

56 g di burro non salato

sale e pepe nero macinato fresco, a piacere

Per l’arrosto



70 g di briciole di pane

50 g di Parmigiano grattugiato, più altro per servire

50 g di provolone grattugiato

3 cucchiai di basilico, finemente tritato, più altro per servire

3 cucchiai di prezzemolo, finemente tritato

2 spicchi d’aglio, sbucciati e sminuzzati

sale e pepe nero macinato fresco, a piacere

950 g di spalla di manzo, senza ossa, tagliata in pezzi di 1,5 cm

80 ml di olio d’oliva

250 ml di vino bianco secco

polenta

Procedimento

1. Prepara la salsa. Scalda l’olio in una padella grande a fuoco medio-alto. Aggiungi carote, sedano e cipolla finché non sono morbidi, circa 5 minuti. Aggiungi i pomodori e cuoci, mescolando spesso, per circa 15 minuti o finché il tutto non si è leggermente rappreso. Lascia leggermente raffreddare poi riduci in purea in un blender. Rimetti nella pentola, aggiungi il burro e aggiusta di sale e pepe. Metti da parte finché non è pronto per essere utilizzato.



2. Prepara l’arrosto. Mescola briciole di pane, Parmigiano, provolone, basilico, prezzemolo, aglio, sale e pepe in una ciotola piccola, poi metti da parte.

3. Condisci il manzo con sale e pepe e un cucchiaio d’olio d’oliva. Strofina il manzo con le briciole di pane facendo in modo che sia completamente coperto. Arrotola strettamente in un sigaro e lega con lo spago.

4. Scalda il forno a 175°C. Scalda il restante olio in una padella grande a fuoco medio-alto. Aggiungi l’arrosto e cuoci, girando quando necessario, finché non è completamente brunito – circa 8 minuti. Sfuma con il vino, togliendo tutte le parti carbonizzate dal fondo della padella, e fai ridurre di metà – 1 o 2 minuti. Aggiungi il resto della salsa di pomodoro e porta a ebollizione. Copri e metti in forno, versandoci sopra la salsa ogni mezz’ora, per circa due ore e mezza – o finché l’arrosto non è morbido.

5. Togli l’arrosto dalla salsa e rimuovi lo spago. Taglia in pezzetti di 1,5 cm e servi con la polenta, altra salsa, Parmigiano e basilico.

