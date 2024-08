Le barrette Kinder della tua infanzia diventano un gelato. Però non puoi assaggiarle

Credo il mio sangue abbia la consistenza del ripieno delle barrette Kinder da decenni ormai, ossia da quando, alle elementari, mia madre mi concedeva quel pezzettino di felicità in formato quadrettato prima delle lezioni di nuoto, per fare il pieno di energie. Potete quindi immaginare il sommo giubilo che ho provato nel leggere la notizia dell’anno: la Ferrero, multinazionale italiana proprietaria della Kinder, ha deciso di lanciare una linea di gelati per l’estate 2018. Allo stesso tempo, però, potete anche stimare quanto velocemente il mio cuoricino si sia infranto nell’apprendere che, forse ancora per molto tempo, non potrò assaggiare questi gelati made in Paradiso.



La linea Ice Cream Kinder varcherà infatti i suoli francesi, tedeschi, austriaci e svizzeri ma non quelli italiani, sebbene il Bel Paese rimanga una delle fette di mercato maggiori per la Ferrero. A deliziare i palati dei nostri vicini ci saranno 4 gelati diversi tutti ispirati tutti ai grandi classici della Kinder Ferrero, di quelli che, insomma, hanno la consistenza dei sogni di tutti i bambini.

A partire dall’estate 2018 sarà possibile (espatriare e) acquistare un Kinder Maxi su stecco, un Kinder Cereali in coppetta, un Happy Hippo in versione cono e infine un Kinder Bueno tra due biscotti.

La Ferrero, che aveva in realtà già timidamente mosso i primi passi verso il banco frigo dei gelati (ve lo ricordate il sorbetto Grand Soleil?), ha deciso di affidare questa nuova impresa al colosso Unilever, che si occuperà si produrre e distribuire la linea a partire dalla prossima estate. E se il nome Unilever non vi dice nulla, allora noi vi diciamo: Algida, Magnum e Grom. Sono questi infatti alcuni dei marchi della multinazionale anglo-olandese, che adesso aggiungerà ai suoi successi anche quelli Kinder, assicurando di mantenerne il sapore e la consistenza di tutte le ingurgitate della nostra infanzia.

Quando potremo, quindi, assaporare un qualsiasi gelato della linea Kinder anche in Italia?

Ad oggi ancora nessuna notizia sul lancio, sebbene qui tutti i nuovi prodotti a marchio Ferrero creino sempre dipendenza nel giro di poche puntate al supermercato (fra gli ultimi casi di “follia da prodotti Kinder” non possiamo che citare le Kinder Cards, le sottili fette ripiene di latte, cacao e felicità che sono subito diventate fonte delle migliori dichiarazioni d’amore su Twitter e Facebook).



E cosa succederà, qualora i gelati Kinder non dovessero varcare il confine con le Alpi? Le scene che si prospettano davanti ai nostri occhi sono principalmente due. Da un lato prevediamo la vecchia e classica insurrezione popolare, dall’altro l’emigrazione in massa verso Francia, Austria, Svizzera e Germania.