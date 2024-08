Ecco perché alcune persone non sopportano chi beve latte da adulto

“L’idea che persone adulte bevano qualcosa destinato ai più piccoli e alla loro crescita mi disgusta. Per me, è quasi come bersi un bicchiere di sperma come accompagnamento al pranzo”

Ero al festival di Glastonbury, in attesa che cantasse Diana Ross, quando ho intravisto un uomo in coda a un banchetto chiamato The Milk Stand. Si è appoggiato, ha sfregato la barba e ha chiesto un cartone di latte. Fuori faceva caldo e io potevo osservarlo mentre ingollava il liquido candido, con i piccoli rivoli bianchi che colavano giù per il mento. Mi è parsa una visione a dir poco disturbante.

Videos by VICE

Non sono l’unica a pensare che la vista di una persona adulta intenta a bere latte sia inquietante, visto che su Twitter sono in buona compagnia e il pensiero non riguarda solo chi ha adottato una dieta vegan. Il fatto di essere adulti e di bere latte viene in effetti legato spesso ad angoscia, turbamenti e figure problematiche: pensiamo ai protagonisti di Arancia Meccanica (1971) di Stanley Kubrick, ai nazisti di Inglourious Basterds (2009) di Quentin Tarantino, oppure alla serie Westworld. Il latte sembra quasi dimostrare che qualcosa non va come dovrebbe.

I try not to judge what people eat n stuff but this grown adult drinking a carton of whole milk on the subway is kILLING ME — z (@st1nkerb3ll) June 20, 2022

Per capirne la ragione, fermiamoci ad analizzare la composizione del latte: in pratica è un’emulsione di grassi, proteine, zuccheri e acqua prodotta dalle ghiandole mammarie di un mammifero. Nella specie umana si forma negli alveoli, che sono ammassi di cellule specializzate del seno, e poi viene secreto attraverso i dotti lattiferi e il capezzolo. Si tratta di un liquido creato appositamente per la prole non ancora pronta a mangiare cibi solidi.

Avendo chiaro questo passaggio, com’è possibile da adulti voler bere un simile liquido prodotto nel corpo? E perché poi quello delle mucche? Basti pensare che in categorie simili rientrano anche lo sperma e altre secrezioni corporali.

“Parte del problema per me è la ‘lingua da latte’. Dopo che hai bevuto il latte, rimane lì in bocca. Mi fa accapponare la pelle”

Per controllare non sia una mia fissazione, ho raccolto altre opinioni, scoprendo così che molte altre persone hanno le mie stesse preoccupazioni. “È davvero qualcosa di inquietante, in special modo quando hanno i ‘baffi da latte’,” confida Hayley Neary, di 26 anni. “Avevo un’amica che si portava a scuola una bottiglia di latte e ogni giorno dovevo guardarla avvolgere la bocca sui bordi e ingoiarlo tutto.”

“Parte del problema per me è la ‘lingua da latte’,” spiega Courtney Meyer. “Dopo che hai bevuto il latte, rimane lì in bocca. Mi fa accapponare la pelle!” “C’è qualcosa di sessuale e primitivo nel latte,” aggiunge Giorgia Elizabeth, di 31 anni. “L’idea che persone adulte bevano qualcosa destinato ai più piccoli e alla loro crescita mi disgusta. È qualcosa che associo alle madri e ai bebè, al seno e all’atto di succhiare. Per me, è quasi come bersi un bicchiere di sperma come accompagnamento al pranzo.”

Altri commenti includono “le persone adulte che bevono latte mi disgustano” e “persino la parola ‘latte’ mi fa stare male” o “non è una cosa naturale.” E chi s’immaginava ci fossero centinaia, se non migliaia, di persone come me, segretamente disgustate da chi beve latte e se lo scola come se fosse succo d’arancia.

Sono comunque riuscita a rintracciare un orgoglioso bevitore di latte. Will Dickson ha 29 anni e non vede proprio dove sia il problema. Per lui, il latte è il drink perfetto. “È una fonte naturale ricca di elettroliti, di sodio e potassio, calcio e magnesio. Ottimo per l’idratazione,” spiega. “Inoltre, è anche un’ottima fonte di proteine intere ed è quindi particolarmente utile dopo un allenamento. È gustoso, costa poco e disponibile praticamente ovunque. Cos’ha che non va?”

Ogni tanto mi chiedo se riuscirò mai ad apprezzare le persone adulte che bevono latte, visto che chi lo beve non si cura di ciò che gli altri pensano, ma solo dei propri bisogni. Un fatto decisamente ammirevole. Eppure, quando poi penso al suo strano e intenso odore, non posso che tornare al punto di partenza.