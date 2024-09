Biscotti al cardamomo nero

Quantità: circa 36 biscotti

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Ingredienti

5 bacelli di cardamomo nero

260 g di farina

2 cucchiaini di lievito

1 cucchiaino di cannella

1 cucchiaino di zenzero

½ cucchiaino di chiodi di garofano macinato

½ cucchiaino di noce moscata

¼ cucchiaino di pepe nero macinato fresco

½ cucchiaino di sale

113 g di burro non salato

110 ml di melassa scura

73 + 110 g di zucchero semolato

55 g di zucchero di canna

1 uovo grande

Videos by VICE

Procedimento

1. Scalda il forno a 190°C.

2. Apri i bacelli di cardamomo, separando la buccia dai semi. Mettili la buccia in un pentolino. Pesta i semi con un mortaio finché non sono abbastanza fini da passare attraverso un colino a maglie fini, poi mescolali con farina, lievito, cannella, zenzero, chiodi di garofano, noce moscata, sale e pepe in una ciotola di medie dimensioni.

3. Aggiungi il burro al pentolino con le bucce di cardamomo e scald a fuoco medio finché non si sciolte. Metti da pare dei dieci minuti, poi filtra, lasciando da parte le bucce. Metti in una ciotola di medie dimensioni con molassa, 73 g di zucchero, zucchero di canna e l’uovo. Sbatti per combinare poi aggiungi gli ingredienti secchi finché il tutto non si è completamente incorporato. lascia in frigorifero per 20 minuti.

4. Forma delle palline della misura di un cucchiaio e rotola nel rimanente zucchero. Mettile a 3,5 cm di distanza su una teglia ricoperta di carta da forno e cuoci per 8-10 minuti, finché la superficie non è leggermente crepata e sono completamente cotti.

Questo articolo è originariamente apparso su VICE US.