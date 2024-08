Blueface dice di aver fatto sesso con 1000 ragazze in 6 mesi, ma è IMPOSSIBILE

Blueface non è un rapper come tutti gli altri. Per intenderci, è il tipo di persona che butta fuori sua mamma di casa accusandola di essere una “clout chaser”, cioè di farsi bella sfruttandolo, e poi ne parla in una canzone. E adesso ha regalato al mondo un altro momento solo un attimino pazzo. Una dichiarazione così incredibile, così assurdamente impossibile, che bisogna quasi ammirare la parte malfunzionante del suo cervello che l’ha partorita. Pronti? In un’intervista, Blueface ha detto di aver fatto sesso con “1000” donne negli ultimi sei mesi.

DAMN! Blueface told @BigBoy he slept with about 1,000 women in the past 6 months!



I'm over there laughing in the back when he said "I'm a f*cker" 😂 pic.twitter.com/PJVTx4884S — Ani Caribbean (@AniCaribbean) August 8, 2019

Non sprechiamo tempo a ragionare sulla veridicità delle parole di Blueface, dato che non potremo mai esserne certi, ma concentriamoci su una quesitone: è fisicamente possibile? Possiamo arrivare alla risposta con l’aiuto di qualche equazione decisamente scalcagnata, messa insieme da una persona (io) che ha smesso di capire la matematica che gli veniva proposta a scuola in quinta elementare.

Cominciamo dalle basi. Sei mesi, a partire dal primo febbraio, sono 189 giorni. Ed eccoci alla prima equazione: 1000 donne / 189 (giorni) = 5.3. Il che significa che, per riuscire nell’impresa, Blueface sarebbe dovuto andare a letto con circa cinque persone al giorno.

Ci sono due semplici fattori da considerare per capire come ci sia teoricamente potuto riuscire. Il primo, come ha detto lui stesso alla radio che lo stava intervistando, è che spesso va a letto con più di una persona alla volta: “Tipo, a volte mi capita di fare un threesome, a volte un foursome”, ha dichiarato. “Una volta l’abbiamo fatto anche in cinque.” Il secondo, come dice nel testo di “Freak Bitch”, è che Blueface ha “due cazzi“.

Usando il suo doppio pene, il modo più semplice in cui Blueface potrebbe andare a letto con 1000 persone in sei mesi sarebbe avere ogni giorno un fivesome, oltre che un semplice vecchio rapporto uno-a-uno: 4 donne + 1 donna = 5. Ma, dato che Blueface ha detto alla radio che il suo fivesome è stato “pretty hard”, cioè “piuttosto peso”, questa eventualità sembra poco probabile.

In alternativa, Blueface potrebbe fare un foursome e un threesome al giorno (3 donne + 2 donne = 5); due threesome e un rapporto a due (2 donne + 2 donne + 1 donna = 5); un threesome e tre rapporti a due (due donne + 1 donna + 1 donna + 1 donna = 5); o cinque rapporti a due (e a questo potete arrivarci).

Ora, ricordiamoci un attimo che cosa sostiene Blueface. Non di aver fatto sesso mille volte negli ultimi sei mesi; ma di aver fatto sesso con mille ragazze diverse negli ultimi sei mesi. Lasciamo perdere tutte le combinazioni sessuali che abbiamo elencato qua sopra, che sono già difficili da organizzare di per sé—ma come può Blueface avere trovato così tante partner ogni giorno? Cinque donne con cui non era mai andato a letto prima e che non si fanno problemi ad andare a letto con un uomo con due cazzi? E diverse altre ragazze? Ma, soprattutto, con un uomo con due cazzi?

Trovare una risposta a queste domande va oltre le mie capacità matematiche. Forse dovrei moltiplicare il numero di ragazze nel backstage ai suoi concerti per una qualche strana frazione, o usare simboli pazzi come ∈, o usare un computer quantistico. Ma in realtà sarebbe tutto inutile. Non c’è alcun modo in cui Blueface abbia potuto andare a letto con 1000 persone negli ultimi sei mesi. Considerate la sua dichiarazione empiricamente falsa.

