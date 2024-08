Burger di granchio (Crab Cake)

Nessun riempimento, solo granchio. Com’è giusto che sia.

Porzioni: 6

Preparazione: 15 minuti

Totale: 25 minuti

Ingredienti

174 grammi di maionese

1 cucchiaio e mezzo di salsa Worcestershire

1 cucchiaio e mezzo di mostarda (senape di Digione)

1 cucchiaio e mezzo di Old Bay

1 uovo leggermente sbattuto

70 grammi di pangrattato

Sale kosher pepe nero tostato q.b.

680 grammi di polpa di granchio

30 gr di burro

2 cucchiai di olio di canola

2 cucchiai (circa 17 grammi) di capperi risciacquati, asciugati e spezzettati con cura

30 grammi di cetrioli finemente spezzettati

1 cucchiaino (circa 4 grammi) di prezzemolo spezzettato finemente

Scorza e succo di un limone e spremuto. Serviranno poi degli spicchi per le porzioni

1 scalogno piccolo, tritato

6 panini tondi per hamburger, riscaldati

2 pomodori tagliati fini

lattuga

Preparazione

1. Prendi una pentola di dimensioni medie e usala per unire 58 grammi di maionese alla salsa Worcestershire, alla senape, all’Old Bay, all’uovo, al pangrattato, al sale e al pepe. Aggiungi quindi la polpa di granchio al mix, facendo bene attenzione a non rompere troppo i pezzi di carne. Procedi quindi ad assemblare il composto in sei polpettine.

2. Prendi una padella per friggere e, a fuoco medio, riscalda l’olio di canola. Aggiungi quindi le polpette di granchio e lasciale cuocere per 6 minuti, fino a doratura. Basterà girarle solo una volta a metà cottura. Appena sono pronte puoi trasferirle su un piatto da portata.

3. Prepara la salsa tartara unendo la maionese rimanente ai capperi, ai cetrioli, al prezzemolo, alla scorza di limone e al succo, senza dimenticare anche lo scalogno, il sale e il pepe.

4. È arrivato il momento di servire i sandwich. Per ogni panino prepara una polpetta di granchio con sopra il pomodoro, la lattuga e infine la salsa tartara precedentemente preparata.